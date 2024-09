A mikrohullámú sütő a kórokozók melegágya?

A mikrohullámú sütőnek helye van a legtöbb háztartásban, hiszen az étel jobban esik melegen, és felfokozott életritmusunk mellett még jobb, ha ezt pár perc alatt el tudjuk érni.

Azonban egy súlyos tévedés is kapcsolódik hozzá: Sokan gondolják, hogy a mikrohullámok keltette hő és sugárzás képes elpusztítani az olyan kórokozó baktériumokat, mint a Salmonella vagy az Escherichia coli. Erre most egy spanyol kutatás eredménye is rácáfolt.

101 baktériumtörzset mutattak ki mikrohullámú sütőkben

Első alkalommal a Valencia Egyetem és a Spanyol Nemzeti Kutatási Tanács (CSIC) tudósai vetettek alá mikrobiológiai vizsgálatoknak mikrohullámú sütőket. Olyan konyhai készülékekben, mint amilyenek a mosogatógépek vagy a kávéfőzők, korábban már igazolták kórokozók jelenlétét. Most az is kiderült, hogy a mikrók is saját „mikrobiommal” rendelkeznek, mely különféle mikroorganizmusokból tevődik össze.

A kutatók 30 különböző mikrohullámú sütőből vett mintákat elemeztek. Ezek közt voltak normál háztartásokban működők, némelyek közös használatú helyiségekben üzemeltek, mint pl. irodákban, és voltak olyanok is, amelyeket laborokban használtak, pl. vegyi anyagok melegítésére.

A tenyésztett baktériumkultúrákban 101 baktériumtörzset találtak.

Még egy kórházi fertőzést okozni képes baktériumot is kimutattak!

A tudósok által feltárt baktériumok közé többségében Bacillus, Micrococcus és Staphylococcus fajok, illetve törzseik tartoztak. Ezek egyébként az emberek által gyakran megérintett felületeken fordulnak elő. Élelmiszer-eredetű betegségeket okozó baktériumtörzsek a konyhában elsősorban a háztartási gépekben/gépeken telepednek meg, ezeket már korábbi vizsgálatok kimutatták. Ezek közé tartozik a Klebsiella, amely leggyengült embereknél többek között húgyúti fertőzést képes okozni, és aminek előfordulását most a mikrohullámú sütőben is igazolták. Ez a baktérium kórházi fertőzésekért is felelőssé tehető.

Azokat a baktériumokat, amelyek az emberi bőrön is előfordulnak, mind a három közegben működtetett készülékben kimutatták, a leggyakrabban a normál háztartásokban és a közös használatú, ételmelegítés céljára alkalmazott mikrókban.

A laborokban üzemeltetett mikrohullámú sütők rendelkeznek a legszélesebb palettával

A legtöbbféle baktériumot, a legnagyobb genetikai sokféleséget azokban a mikrohullámú sütőkben találták, amelyeket laboratóriumokban használtak. Ezek között voltak olyanok, amelyek a konyhákban gyakran előfordulnak, de extremofilek is, azaz olyanok, amelyek a szélsőséges, rendkívül magas hőmérsékletet és a sugárzást is könnyedén elviselik.

Mit tehetünk?

A tudósok kiemelték, hogy a mikrohullámú sütők ugyan nem jelentenek akut veszélyt az egészségünkre, de a csírák jelenlétét nem szabad alábecsülni. A legjobb, ha a mikrohullámú sütő belsejét is mindig megtisztítjuk, amikor a konyhai felületeket takarítjuk. Így megakadályozhatjuk, hogy túl sok baktérium telepedjen meg és szaporodjon el benne.

Kedveznek a nyári melegben a baktériumok elszaporodásának a mikrohullámú sütők. Különösen a szárnyasokból készült ételekkel legyünk körültekintőek! Mivel mikrohullámú sütők az ételt nem melegítik fel teljesen, terjeszthetik a szalmonellát – figyelmeztet az R+V német biztosítótársaság. Marko Ostendorf, az R+V információs központjának orvosa kifejtette: "a mikrohullámú sütők nem melegítenek egyenletesen, ezáltal úgynevezett hideg pontok alakulnak ki, ahol pedig életben maradnak és szaporodnak a baktériumok". Ennek megakadályozására a szakember javaslata szerint az ételt mennyiségének megfelelően négy-öt percig kell a legmagasabb fokozaton melegíteni. Emellett hasznos, ha közben párszor megforgatjuk azt, illetve ha lapos edényt használunk, mivel akkor a hullámoknak csak néhány centiméter mélyen kell az ételbe hatolniuk. Ostendorf szerint érdemes az ételt a melegítés után még pár percig a mikrohullámú sütőben hagyni, ez alatt az idő alatt ugyanis a hő jobban szétterjed. Mivel a szárnyasokból készült ételek sokkal "fogékonyabbak" a szalmonella megtelepedésére, ezeket érdemesebb tűzhelyen vagy sütőben melegíteni. (MTI)

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Ist die Mikrowelle eine Keimschleuder? (NetDoktor)