Az androgénhiány tünetei és kezelése férfiaknál

Mivel a férfi nemi hormonok közül a legjelentősebb a tesztoszteron, a többi androgén hormonról sokkal kevesbb szó esik, de ezeket is érdemes megemlíteni: androszténdion

dehidroepiandroszteron (DHEA)

dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S)

dihidrotesztoszteron (DHT).

Androszténdion Az androszténdion az androgén hatású szteroid hormon család tagja. A hormont a mellékvesekéreg és gonádok is termelik. A hormonnak tesztoszteronszerű hatása van, de annál sokkal gyengébb. Androszténdionból nőkben tesztoszteron, férfiakban ösztrogén termelődik. A hormonszint napi ingadozást mutat, a legmagasabb értékek reggel mérhetők. Az androszténdionszintek függnek a menstruációs ciklustól, ovuláció alatt a luteális fázishoz képest kétszer nagyobb érték is mérhető. Szteroidtartalmú gyógyszert szedők esetén az androszténdion vérvételi vizsgálat eredménye nem értékelhető. Terhességben ennek a hormonnak a szintje növekszik. Dehidroepiandroszteron (DHEA)/dehidroepiandroszteron-szulfát (DHEA-S) Kizárólag a mellékvesekéreg által termelt hormonok. A DHEA/DHEA-S androgén hatású 17-ketoszteroid, melyet a mellékvese zona reticuláris rétege termel. Vizsgálatával a mellékvese funkciója ítélhető meg. Mérésének labordiagnosztikai jelentősége a mellékvesekéreg működésének megítélése, adrenális hirsutismus, mellékvesekéreg-tumor (illetve gyanúja), adrenogenitális szindróma (AGS), virilizáció, cikluszavarok, adrenális és ovariális tesztoszteronemelkedés differenciálása esetén van. A DHEA-S értéke emelkedett: androgéntermelő mellékvesekéreg-tumorokban,

mellékvesekéreg-túlműködés esetén,

AGS-ben,

hirsutizmusban és virilizációban, ha mellékvese eredetűek. Értéke mellékvesekéreg-alulműködésben csökkent. Dihidrotesztoszteron (DHT) Ez a hormon a tesztoszteron fő metabolitja, egyik aktív formája. A DHT kb. 3-szor erősebben képes kötődni az androgén receptorokhoz, mint a tesztoszteron, és kb. 15-30-szor jobban, mint a mellékvese által termelt egyéb androgén hormonok. A DHT biológiailag fontos a férfi nemi szervek szexuális differenciálódásához az embriogenezis során, a pénisz és a herezacskó éréséhez pubertáskor, az arc-, test- és szeméremszőrzet növekedéséhez, valamint a prosztata és az ondóhólyagok fejlődéséhez és működésük fenntartásához. A kevésbé erős tesztoszteronból az 5α-reduktáz enzim állítja elő bizonyos meghatározott szövetekben. Ez az elsődleges androgén a nemi szervekben, a prosztatában, az ondóhólyagokban, a bőrben és a szőrtüszőkben is. A magas DHT-szint a férfiak szervezetében a férfias kopaszodás oka lehet, illetve prosztatahiperplázia (megnagyobbodás) és prosztatarák esetén is emelkedett érték mérhető a laborvizsgálat során. Férfiakban az alacsony libidót és a sperma minőségi-mennyiségi problémáit is összefüggésbe hozták a tesztoszteron- és a DHT-egyensúly eltolódásával. (Forrás: SYNLAB, en.wikipedia.org)