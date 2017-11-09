Kallmann-szindróma - A szaglás hiánya betegséget jelezhet

Van-e összefüggés a szaglás és a nemi érettség kialakulása között? Természetesen a kérdés feltevése már sejteti, hogy a válasz igen. Van egy olyan kórkép, amiben a nemi éretlenség a szaglás hiányával vagy gyengeségével társul, ez a Kallmann-szindróma.

A betegség Franz J. Kallmannról kapta a nevét, aki először próbált magyarázatot adni a nemi éretlenséggel és a szaglás hiányával (anozmia) járó kórkép kialakulására.

Az embrionális fejlődés időszakában, a 6-8. hét között egy genetikai hiba azt eredményezi, hogy a szaglóhám sejtjei nem jutnak el a megfelelő agyi területre. Ez a migrációs zavar nemcsak itt okoz gondot, hanem mivel a nemihormon-elválasztás szabályozásában később szerepet játszó egyéb sejtek is ezen az úton jutnának el korai vándorlásuk során a helyükre, a nemi fejlődés is gátolt lesz.

A betegség leggyakrabban X kromoszómához kötve öröklődik, de leírtak autoszomális recesszív és domináns formát is. 1:7500-hoz az átlagos gyakorisága. Férfiakban négyszer gyakoribb, mint nőkben.

A Kallmann-szindróma tünetei

A szaglás hiánya vagy csökkenése nem mindig okoz panaszt, lehet, hogy a betegek nincsenek is tudatában a rossz szaglásuknak, vagy az nem zavarja őket.

A nemi fejlődés hiányával fordulnak orvoshoz, és a kivizsgálások során merül fel a kórkép lehetősége. Alacsony az LH, FSH és a nemi hormonok szintje. A herék és a pénisz fejletlen, a nemi szőrzet gyér vagy hiányzik. Nőkben feltűnik a nemi fejletlenség, a menses hiánya.

A betegség szövődhet ajak- vagy szájpadhasadékkal, vesefejlődési rendellenességekkel. Az idegrendszeri tünetek között jelen lehet még az epilepszia, az ataxia (izommozgások koordinációs zavarából adódó bizonytalan mozgás), és a nystagmus (szemtekerezgés) is.

Érintett lehet a színlátás, a betegek esetenként színtévesztők.

A testarányok megváltoznak. A végtagok a testhez viszonyítva hosszúak, a felső testfél fejletlenebb. A fiúkban mellnövekedést látunk. Elhízás is társulhat a tünetekhez.

A betegek családjában találhatunk hasonló gondokkal küzdő embereket, így ennek felderítése segítség lehet a diagnózis során.

Hogyan történik a Kallmann-szindrómás esetek kivizsgálása?

A kivizsgálás hormonszintmérésekből, ideggyógyászati vizsgálatból és képalkotó vizsgálatokból áll.

A koponya-MRI-n látható a szaglásért felelős agyterületek hiánya.

A hormonszintmérések alacsony nemi hormonokat és alacsony hypophysis-eredetű LH-, FSH-szinteket mutatnak. Speciális hormontesztek során (LH-RH teszt) kapunk választ, de ez nem kielégítő mértékű.

Arra alkalmas laboratóriumokban a betegség genetikailag igazolható, mivel a hibás géneket már ismerik.

A Kallmann-szindróma kezelése A kezelés a hiányzó hormon pótlásából áll, de mivel jelentős lelki megterhelés is előfordulhat, igénybe vehető pszichológus segítsége is. A társuló rendellenességek kezelése is fontos, a lehetőségek szerint.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus

Aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus