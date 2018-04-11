A herecsavarodás kialakulása, tünetei és kezelése

A herecsavarodásról (heretorzió, torsio testis) minden fiatal férfinek vagy fiúgyermek szülőjének érdemes tudnia. Sürgősségi ellátást igénylő kórkép, de időben történő felismerésével és kezelésével megelőzhetőek a szövődmények és megmenthető a here.

Mi a herecsavarodás?

A herék eredetileg a hátsó hasüregben (retroperitoneum) fejlődnek ki, ahonnan a magzati élet alatt szállnak le a herezacskóba. A leszállásban segítséget nyújt a herét a herezacskóban rögzítő kisebb szalag, a gubernaculum. A herék vér- és nyirokérellátása ugyanakkor megmarad az eredeti hasüregi helyről, éppen ezért a herét ellátó erek hosszan futnak a lágyékcsatornán át.

A here megcsavarodása során a here a hossztengelye körül egyszer, vagy akár többször is megfordul. Ezzel megcsavarja az őt ellátó érképleteket, mely ahhoz hasonló, mint amikor valaki az almát szeretné a fáról leszedni, és a szárát megcsavarja. Ennek a csavaró mozgásnak a következtében a herét ellátó erek elzáródnak, és a here nem jut oxigénhez és tápanyagokhoz - kezeletlen esetben ez a here elhalásához vezet.

A herecsavarodás kialakulásának okai

A herecsavarodás hátterében a fő ok a fent említett gubernaculum fejlődési zavara állhat, ezért a here rögzítése nem megfelelő, könnyen mozog a herezacskóban. Bizonyos kiváltó okok, mozdulatok hatására a herék valamelyike elfordul, kialakul a csavarodás. Bekövetkezhet alvás, sportolás vagy más hétköznapi tevékenységek során is.

A herék funkciójukat igazán a serdülőkor alatt nyerik el: megnövekszik a térfogatuk a spermiumképzés megindulása miatt. A herecsavarodás ezért alakul ki leggyakrabban a serdülő kor után, a fiatal felnőttkor időszakában. Kialakulhat ugyanakkor bármely életkorban, csecsemőknél vagy ritkábban felnőtteknél is, gyakori rejtett here esetén.

A herecsavarodás tünetei és diagnosztizálása

Ha fiúgyermek vagy fiatal felnőtt férfi hirtelen fellépő, erős heretáji fájdalomról számol be – különösen, ha az nem társul lázas állapottal (ami a mellékhere-gyulladás jele lehet) –, mindenképpen fel kell, hogy merüljön a herecsavarodás lehetősége. A here (általában az egyik) megduzzad és érzékeny lesz.

Fontos tudni, hogy a probléma megoldása a tünetek megjelenését követő első 6 órában a leghatékonyabb. Ilyen panaszok esetén tehát sürgőségi betegellátó intézményhez kell fordulni, ahol a laborvizsgálatok mellett here ultrahangos keringési vizsgálat is történik, mely sokat segít a herecsavarodás felismerésében.

Ami hasonló panaszokat okozhat Hasonló tüneteket mutathat a here függelékének csavarodása vagy a mellékhere-gyulladás, ezek a kürképek is hirtelen fellépő herefájdalommal járnak. Utóbbira utalhat a láz, de általában a keringésvizsgálattal, illetve a vérből gyulladásos értékek mérésével állapítható meg biztosan. A here függelékének csavarodása könnyebben összetéveszthető a herecsavarodással – de inkább történjen egy „felesleges” here feltárás herecsavarodás gyanúja miatt, minthogy egy fiatal, nemzőképes férfi elveszítse egyik heréjét egy nem felismert herecsavarodás miatt. Éppen ezért hasonló tünetek esetén nem kell szégyellni az orvosi ügyleleti ellátáshoz történő fordulást.

A herecsavarodás kezelése

Amennyiben a kórkép alapos gyanúja felmerül, úgy sürgős műtéti feltárás, és a here visszacsavarása a megoldás. Ezzel a here visszanyeri a vérellátását, és életképes marad. A sebészi ellátás során a szervet rögzítik a herezacskóban, azaz a műtét pótolja a gubernaculum szerepét. Megelőzési céllal ezt a műveletet ilyenkor a másik herén is el kell végezni. Az időben elvégzett beavatkozás szövődménymentesen gyógyulhat és nem alakul ki ismételt herecsavarodás.

Amennyiben nem kerül orvoshoz 6 órán belül a beteg, a here elhalásának valószínűsége növekszik, 24 órán túl gyakran már nem megmenthető.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Benyó Mátyás, urológus, andrológus