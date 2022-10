Androgénhiány nőknél

Az androgének olyan hormonok, amelyek hozzájárulnak a növekedéshez és a szaporodáshoz a férfiaknál és a nőknél egyaránt. Androgéneket - bár általában férfi hormonoknak tekintik, de - a női szervezet is termel kis mennyiségben. Cikkünkben a női androgénhiányról olvashat.

Mi jellemzi a nők androgéntermelését?

A nők androgénhiánya ellentmondásos fogalom. Egyes kutatók azzal érvelnek, hogy ez az állapot olyan tüneteket okoz, mint a fáradtság és a szexuális érdeklődés elvesztése, más kutatók szerint mindezekre nincs elegendő bizonyíték.

A női test kis mennyiségű androgént termel – átlagosan a férfi szervezet által termelt mennyiség egytizedét-huszadát. A petefészkek, a mellékvesék, a zsírsejtek és a bőrsejtek biztosítják a női test androgénellátását. A petefészkek a tesztoszteront ösztrogén női hormonná alakítják át. A nők androgéntermelése az életkor előrehaladtával csökken. Mire egy nő 40 éves lesz, androgénszintje körülbelül fele annak, mint 20 éves korában.

Az androgénhiány tünetei nőknél

letargia (fáradtság)

az izomtömeg és az erő elvesztése

a libidó elvesztése

motiváció hiánya

az általános jóllét csökkenése

alacsonyabban fekvő hangulat.

A nők androgénhiányának okai

Öregedés: a tesztoszteron (a nők által termelt androgén egyike) csökkenése természetesen minden nőnél előfordul idővel, körülbelül a késői tinédzserkortól kezdve. Oophorectomia – a petefészkek műtéti eltávolítása. Kémiai oophorectomia – petefészek-elégtelenség, amelyet bizonyos gyógyszerek okoznak, például gonadotropin-releasing hormon antagonisták, kemoterápia vagy sugárterápia. Orális (tabletta formájú) ösztrogén terápia – kombinált orális fogamzásgátló tabletta vagy ösztrogéntabletta a menopauza tüneteinek kezelésére. A kombinált orális fogamzásgátló tabletta leállítja a petefészek androgéntermelését. Ezen túlmenően az orális ösztrogén bármilyen típusa növeli a tesztoszteronkötő fehérje szintjét, így kevesebb tesztoszteron áll rendelkezésre a biológiai hatáshoz. Hypothalamicus amenorrhoea – a menstruációs periódusok elvesztése reproduktív korú nőknél, amelyet különböző tényezők okozhatnak, mint például a stressz, az extrém fogyás vagy az extrém testmozgás. Ez ismét csökkenti a petefészek hormontermelését, beleértve az androgénekét. Hiperprolaktinémia – az agyalapi mirigy prolaktin hormon túltermelése. korai petefészek-elégtelenség – korai menopauza (40 éves kor előtt), különböző okokból. Mellékvese-elégtelenség (elsődleges vagy másodlagos). Hypopituitarismus – az agyalapi mirigy ritka rendellenessége.

Az androgénhiány diagnózisa nőknél

Ha úgy gondolja, hogy androgénhiánya van, nagyon fontos a teljes körű orvosi kivizsgálás. Az androgénhiány tünetei hasonlóak lehetnek más állapot tüneteihez, mint például:

pajzsmirigy-alulműködés

vashiányos vérszegénység

autoimmun betegség

depresszió

tüneteihez.

Számos tesztoszteronszintet vizsgáló vér- és nyálvizsgálat nem pontos a nők alacsony szintjének mérése során, bár néhány érzékeny tesztoszteronteszt már egyes helyeken elérhető.

A tesztoszteron mennyisége több okból is nehezen mérhető. Például a vérben keringő mennyiség nem tükrözi a testsejtekben aktív mennyiséget. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a nők vérvizsgálati eredményei a vizsgálat időpontjától függően változhatnak, mivel a hormonszintek nemcsak a menstruációs ciklus során, hanem mindennap ingadoznak.

Általában, ha mégis a tesztoszteronszint ellenőriztetésére van szüksége, reggel kell vért venni, amikor a tesztoszteronszint a csúcson van. Ha Ön reproduktív korú nő, a tesztet a menstruáció kezdete után körülbelül 8-20 nappal kell elvégezni.

Androgénhiány kezelése nőknél (tesztoszteron terápia)

Ha tesztoszteron terápia mellett dönt, szoros és rendszeres monitorozásra lesz szüksége a mellékhatások kockázatának minimalizálása érdekében.

Mivel a „nők androgénhiány állapotának” fennállása még mindig vita tárgyát képezi, nincs szabványos kezelés, és sok helyen ez a terápia nem elérhető.

Egyes külföldi szakemberek, akik kezelik a nők androgénhiányát, alacsony dózisú (1 százalékos) tesztoszteron krémmel történő kezelést javasolnak napi használatra. A tesztoszteron kezelés célja a tesztoszteronszint visszaállítása a normál tartományon belüli értékre a korai reproduktív korú felnőtt nők esetében.

A tesztoszteron terápia egyik aggálya, hogy a legkönnyebben elérhető tesztoszteron termékek, amelyeket férfiak számára terveztek, túl sok tesztoszteront tartalmaznak a női szervezet számára.

Az orvosok általában azt javasolják, hogy a posztmenopauzában lévő nők ne kapjanak tesztoszteron terápiát, kivéve, ha ösztrogén terápiát is kapnak (azoknak a nőknek, akiknek még van méhük, progeszteron kezelésre is szükségük van). Egy klinikai vizsgálat azonban kimutatta, hogy az ösztrogén nélkül adott tesztoszteron hatásos, bár azt is kimutatta, hogy a csak tesztoszteronnal kezelt nőknél valamivel magasabb a mellrák aránya.

A legtöbb kutatást ezen a területen viszont olyan nőknél végezték, akik már a menopauzán átestek, és mindkét petefészküket eltávolították.

Kevés tanulmány készült a tesztoszteron használatának vizsgálatára menopauza előtti nőknél, mivel fennáll annak a veszélye, hogy egy esetleges terhességben a tesztoszteron károsíthatja a fejlődő babát, és meg kell szakítani a terhességet. Emiatt biztonságos fogamzásgátlásra van szükség, ha a premenopauzában lévő nőket tesztoszteronnal kezelik. Ezért ez továbbra is nagyon vitatott terület. Nem végeztek még kutatást hosszú távú tesztoszteron terápiában részesülő nőkön, így a hosszú távú egészségügyi kockázatok és előnyök széles körben nem ismertek. A leghosszabb vizsgálat mindössze négy éven keresztül zajlott tesztoszteront használó nők körében. Az érintett nők posztmenopauzában voltak, és a tesztoszteron mellett ösztrogén kezelésben is részesültek. A vizsgálatban (tesztoszterontapasz használata) feltárt fő mellékhatások közé tartozott a tapaszra adott bőrreakció és a nem kívánt szőrnövekedés. A négy év alatt három emlőrákos esetet észleltek, ez volt a várt arány a vizsgálatban részt vevő nők korcsoportjában. A tesztoszteron terápia mellékhatásai nőknél Azoknak a nőknek, akik a tesztoszteron terápia mellett döntenek, olyan orvoshoz kell fordulniuk, aki jártas ezen a területen, pontos és naprakész tanácsokat tud adni, és aki megfelelően figyelemmel kíséri kezelésüket. A mellékhatások kockázatának minimalizálása érdekében szoros és rendszeres monitorozás szükséges. A mellékhatások kockázata számos tényezőtől függ, például a kezelés módjától, az adagolástól és a terápia időtartamától. A túl nagy mennyiségű tesztoszteron terápia ismert mellékhatásai nőknél a következők: Férfias fizikai jellemzők: például az arcszőrzet növekedése, pattanások, férfias kopaszodás, mélyebb hang, csikló megnagyobbodása (ez utóbbi kettő visszafordíthatatlan). Ezeknek a jellemzőknek a kialakulása rendkívül valószínűtlen, ha az adagolást megfelelően ellenőrzik, és ha a tesztoszteronszintet a normál tartományon belül tartják reproduktív korú fiatal felnőtt nőknél.

Agresszió vagy ingerlékenység.

Hirsutizmus – túlzott szőrnövekedés (a tesztoszteronkrém felvitele helyén vagy máshol az arcon vagy a testen). A tesztoszteron terápia nem megfelelő olyan nők számára, akik: terhesek vagy terhességet terveznek

reproduktív korúak és szexuálisan aktívak, de nem alkalmaznak megfelelő fogamzásgátló módszert (a tesztoszteron súlyos rendellenességeket okozhat a születendő babában, és valószínűleg a terhesség megszakítása javasolt, ha egy nő tesztoszteron alkalmazása közben esik teherbe)

szoptatnak

túlzottan aknésak

eleve ismert a hirsutizmusuk (túlzott test- vagy arcszőrzet)

alopeciájuk van (alopecia areata=foltos hajhullás, egyfajta autoimmun megbetegedés)

szteroiddependes ráktól szendvednek.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



Felhasznált irodalom: