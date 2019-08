Komoly bajt jelezhet az ízületi fájdalom

A fájdalommentes testmozgás alapja a csontok összeköttetését biztosító ízületek egészsége. A legenyhébb panaszokra is érdemes figyelni, mert az ízületi betegségek megfelelő kezelés hiányában súlyos mozgáskorlátozottságot okozhatnak.

A fájdalom minden esetben fontos jelzés. A hozzá kapcsolódó egyéb tünetek azonosításával kiderül, milyen típusú problémával áll szemben. Az emelkedő életkor önmagában nem okozhat ízületi fájdalmakat, ezért ne törődjön bele, hogy ezentúl együtt kell élni vele.

Az álarcos fájdalom

Az ízületi panaszok egyik csoportjában a fájdalom mellett nem tapasztal látványos elváltozást. Ilyenkor nem társul gyulladás a panaszai mellé, ám a betegség akadályozza minden fizikai tevékenységben. Leggyakoribb oka a helytelen testtartásban vagy az egyoldalú terhelésben rejlik.

Milyen jellegű panaszt okozhat az arthrosis? Az első és legfontosabb tünet a fájdalom. Az ízület reggelente merevebb, ez a merevség kb. fél óra hosszat tart, majd bemozgatásra a fájdalom csökken. Ha nagyobb fizikai terhelés éri az ízületet, akkor ismét fokozódik a fájdalom intenzitása, majd pihenésre alábbhagy. A fájdalom miatt megváltozik az ízület terhelése is; ilyenkor önkéntelenül is kíméljük az adott ízületet, ugyanakkor egy másikat jobban terhelünk. A fájdalom mellett a másik legfontosabb tünet a mozgáskorlátozottság, melyhez nemcsak az ízfelszínek kopása, hanem a környező szalagok zsugorodása, izmok erejének csökkenése is hozzájárul. Az orvosi vizsgálat során jellegzetes az ízületek nyomásérzékenysége, valamint mozgatáskor finom ropogás, vagy dörzszörej hallható.



Milyen jellegű panaszt okozhat az arthrosis?

A hosszas ülőmunka, különösen ha számítógép előtt végzi, a nyak és a váll ízületeit kényszeríti természetellenes helyzetbe. A többórás egy helyben állás nem kíméli a csípő és a láb ízületeit. Ilyenkor nem csoda, ha estére a legapróbb mozgás is fájdalommal jár. A fizikai munka során és a testedzéskor lényeges, hogy kerülje a túlzott megterhelést. Ellenkező esetben az izmokra és ízületekre olyan erők hatnak, melyekhez már nem képesek alkalmazkodni, és apró mikrosérülések is kialakulhatnak. A gerincferdülés és a bokasüllyedés tovább növeli a kockázatot, mivel ilyenkor egészségtelen mértékű, megváltozott terhelés éri az ízületeket. Legfontosabb a probléma okának felismerése és kezelése, emellett az orvos egyetértésével használt, vény nélkül is beszerezhető készítmények gyors megkönnyebbülést nyújtanak.

Ízületromboló immunrendszer

Jellegzetes tünetekkel támad az autoimmun-megbetegedések ízületeket érintő fajtája, a rheumatoid artritisz. A rendkívül fájdalmas sokízületi gyulladás hátterében az immunrendszer hibás működése áll. Ilyenkor egyes fehérvérsejtek idegennek minősítik az ízületeket alkotó sejteket, és védekezésképpen gyulladásos folyamat alakul ki.

A sokízületi gyulladás tünetei:

Jelentős fájdalom, főleg a kéz és a lábfej ízületeiben.

Az érintett testtájak duzzanata, vörösödése és deformáltsága.

Reggeli kézmerevség.

Hőemelkedés, fáradékonyság.

Fokozódó mozgáskorlátozottság.

