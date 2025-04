Az ízületek fájdalmához vezető életmód eredetű okok

Az ízületi fájdalmak hátterében számos tényező állhat, például fertőzés, sérülés vagy autoimmun betegség. Leggyakrabban azonban az életmódunk egyes elemei okozzák a fájdalommal járó ízületi kopást és gyulladást, amennyiben éveken keresztül nem változtatunk rajtuk.

Ízületeink működését természetes folyamatnak tartjuk, többnyire csak akkor vesszük észre őket, ha fájdalom jelentkezésével adnak hírt létezésükről. Az életkorral párhuzamosan egyre gyakoribbá válik, ám fiatalok és idősek körében egyaránt előforduló panasz a nyak, a derék, a váll, a csípő és a térd fájdalma, sőt gyakran a kéz ujjainak fájdalma is. A fájdalom az egyik testrészből a másikba sugározhat, sokszor nem könnyű megállapítani, a hiba pontosan mely ízületben rejlik.

A fájdalom leggyakoribb oka az ízületi porckopás, ami kisebb részben az életkorral járó természetes folyamat, de a krónikus, fiatalon jelentkező vagy jelentős fájdalommal járó állapot döntően életmód eredetű okokra vezethető vissza. Kiváltó oka jellemzően az ízületek túlerőltetése, vagy tartós egyoldalú terhelése, amit legtöbbször a hétköznapi rossz szokások idéznek elő hosszú évek alatt.

Mozgással kapcsolatos okok

Túl sok mobilozás, számítógép használat

SMS-ujjnak is nevezik azt a fájdalmas gyulladást, ami a hüvelykujjat érinti, a túl sokáig tartó természetellenes pozíció miatt. A folytonos telefonhasználat ráadásul nemcsak az ujjaknak, de a nyaknak és a vállaknak is árthat, ugyanis lefelé nézéssel jár. Ez a tartás pedig nagy terhet ró az izmokra, vagyis egy idő után garantálható a fájdalom. Hasonló túlterhelést jelent a számítógép használat is, amelyhez hozzájárulhatnak a nem ergonomikus irodai körülmények is.

Rendszeres magas sarkú viselés

Minél magasabb a cipő sarka, annál nagyobb teher nehezedik a lábujjakra és annál nagyobb izommunkára van szükség, hogy egyenesen tartsuk a térdet – ugyanis a térdre ilyenkor többszörös terhelés jut. Ez pedig nemcsak ízületi fájdalomhoz vezethet, de tartós használat során hozzájárul a porckopás kialakulásához is.

Le nem adott túlsúly

Minél több túlsúlyt cipelünk, annál nagyobb terhet helyezünk az ízületeinkre. Minden plusz kiló megnehezíti a térd, a csípő, a lábfejek, a hát munkáját. Az elhízás ráadásul nemcsak a kopásos eredetű fájdalom, de a gyulladások rizikófaktora is.

Túl nehéz táska

Legyen szó megpakolt női táskáról vagy iskolatáskáról, a túl nagy súly komoly terhet jelent a vállaknak és a nyaknak, ami már rövidtávon is fájdalmat okoz. Külön kockázati tényező, ha féloldalas a terhelés és csak az egyik vállunkat húzza a súly, hiszen ez túlfeszítheti az izmokat és megbontja a természetes egyensúlyt.

Rosszul kivitelezett mozgás

Különösen a fizikai munkát végzőknél lenne fontos, hogy jól használják az izmaikat a munkájuk során. Emelésnél érdemes behajlított térddel a láb izmait terhelni a hát izmai helyett, a térdelésnek, a cipekedésnek mind megvannak a helyes kivitelezési módjai, amelyeket gyógytornász, ortopéd orvos tud betanítani. A hibák közé sorolható a tartós állással járó munka vagy más tevékenység is, ezt az - ülőmunkához hasonlóan - időnként meg kell szakítani rövid sétákkal, tornával.

Mozgásszegény életmód

A fentiek alapján úgy tűnhet, hogy az ízületek pihentetésével tehetjük a legjobbat az ízületeinek. Bizonyított tény azonban, hogy a mozgásszegénység, az egész napos ülés, vagy akár az ágyhoz kötöttség kifejezetten árt az ízületeknek, a csontoknak és az izmoknak. Nem véletlen, hogy az ülőmunkát végzők rendkívül gyakran fordulnak orvoshoz hát-, váll-, nyak-, csípő-, könyökfájdalmakkal. A mozgáshiányos életmód káros a keringésre, az anyagcserére, így a porcokat alkotó szövetek egészségére is. A rendszeres, heti legalább 150 perces kardiomozgás és a legalább 2 alkalommal végzett erősítőedzés lehet a mozgás- (és más) szervrendszerek megmentője. Arra kell csak figyelni, hogy a sport ne terhelje extrém mértékben az ízületeket.

További ártalmas szokások

Dohányzás

Bármilyen nehéz is belátni, a dohányzás önmagában rizikófaktora az ízületi fájdalmaknak. Sőt, mivel a nikotin gátolja a csontokat is tápláló vér áramlását, a kalcium beépülését és a csontok egészsége miatt fontos ösztrogén hormon termelődését, jelentősen hozzájárul a csontritkuláshoz és más mozgásszervi panaszokhoz is.

Légkondicionálás

A légkondicionáló berendezések mindig ugyanott fújják a levegőt az ott tartózkodókra. Következményképpen megjelenhet fáradtság, koncentrációs probléma és a lappangó ízületi gyulladást is fellobbanthatja a klímahasználat. A nyirkos hideghatás fokozza az izomfeszülést és – görcsöt, ami szintén fájdalomhoz vezet. Vagyis a légkondicionáló képes belobbantani az ízületi, mozgásszervi betegségeket azoknál, akik egyébként is hajlamosak erre.

Az étkezés is befolyásolhatja a tüneteket Az ízületi gyulladások fellángolása és az étkezés közti kapcsolat egy viszonylag új kutatási terület. A folyamat kiváltója az immunmediált ételintolerancia is lehet, melynek során a szervezetben bizonyos ételek összetevőivel szemben IgG ellenanyag termelődik. Ez az ellenanyag komplexet képezve lerakódik különböző szerveinkben, és ott helyi pici, de tartós gyulladást alakít ki. A megoldás, hogy a táplálkozásunk során kerüljük a számunkra panaszokat okozó összetevőket.

Megelőzés és orvosi segítség

Az ízületi gyulladások részben megelőzhetők rendszeres testmozgással, a normál testsúly megőrzésével és a gyulladást fellobbantó helyzetek körültekintő kezelésével.

Ízületeink egészségének megőrzéséhez nélkülözhetetlen a rendszeresen végzett, nem túl megerőltető mozgás. Ízületeket kímélő sport a vízi gimnasztika, a séta, a sífutás és elsősorban az úszás. Funkcionális gyógytornával a már kialakult problémákat is jelentősen enyhíteni lehet.

Bizonyos ásványi anyagok és vitaminok hiánya, nagyban hozzájárul a betegek állapotának romlásához. A C- és E-vitamin, a béta-karotin, valamint a szelén, a cink, a réz és a vas szedése, antioxidáns tulajdonságuk miatt lehet előnyös. Az omega-3 zsírsavak gyulladáscsökkentő hatásuknál fogva segítenek.

Az úgynevezett porcvédő szerek gátolják az ízületi porcok lebomlását és elősegítik az újjáépülésüket. A glükozamin és a kondroitin elősegítik a porc egészséges szerkezetének megőrzését és az ízületek normál működését.

Ha tartósan ízületi fájdalommal küzdünk, vagy ízületi gyulladásra gyanakszunk, mindenképpen forduljunk orvoshoz, mert így gyorsabban, hatékonyabban, az erős fájdalomcsillapítók esetleges mellékhatásaitól mentesen megszabadulhatunk a problémától.

Forrás: Fájdalomközpont - Dr. Selyem Réka reumatológus; Dr. Babai László prevenciós szakértő