Az LH (luteinizáló hormon)

Dr. Ujj Zsófia Ágnes
megjelent:

Az LH hormont az agyalapi mirigyünk termeli a GnRH (gonadotropin releasing hormon) hatására. Az LH alapvetően a nemi érést és bizonyos nemi hormonok termelését serkenti. Nőknél a petesejtek érését serkenti, illetve az úgynevezett sárgatest kialakítását végzi. Férfiakban részt vesz a tesztoszteron hormon termelésének kiváltásában.

Az LH hormon, kiegészítve más hormonokkal (elsősorban FSH – follikuluszstimuláló hormon) egy bonyolult, összetett, nemi érést és termékenységet fenntartó rendszert működtet. Gyermekkorban alacsony a szintje, serdülés kezdetén emelkedik és működik a reproduktív korban végig.

Mi célból lehet szükség a szintjének mérésére?

Szintjének mérése számos információt nyújt elsősorban az egészséges női menstruációs ciklusról, illetve kiemelten fontos a lombikkezelések eredményes kivitelezésében.

A luteinizáló hormon szerepe a szervezetben

Nőkben

Nőkben az LH-szint alacsony, emelkedése normális esetben a ciklus közepén indul meg. Kiugró LH-szintézis hatására reped meg az a tüsző, mely az érett petesejtet tartalmazza. Ez az ovuláció. A petesejt elindul a petefészekből a petevezetőn át a méh ürege felé. A visszamaradt tüsző pedig sárgatestté alakul, mely a progeszteron nevű hormon termelését fogja végezni. Ez a progeszteron segít a méhnyálkahártya felkészítésében, hogy az esetlegesen megtermékenyített petesejtet befogadja, tehát a terhesség kialakulásában és fenntartásában van döntő szerepe. A folyamat után az LH szintje újra csökkenni kezd.

Férfiakban

Az LH férfiakban a herék úgynevezett Leydig-sejtjeiben serkenti a tesztoszteron termelését.

Hogyan mérhető az LH-szint?

Az LH mérése laboratóriumi körülmények közt vérvétellel lehetséges. Szintje a ciklus során változik, illetve alapvetően laboronként is lehet minimális eltérés.

Mire utalhatnak az eltérések?

Magas LH-szint leggyakrabban:

Alacsony LH-szint leggyakrabban:

LH-szint IVF kezelés során

  • fontos információt hordoz a menstruációs ciklusról
  • a stimuláció során a petefészek éréséről és a tüszőrepedésről

Nem megfelelő szintek esetén a stimuláció sokszor nem sikeres vagy nem is kezdődik meg.

