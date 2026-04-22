Az LH (luteinizáló hormon)
Az LH hormont az agyalapi mirigyünk termeli a GnRH (gonadotropin releasing hormon) hatására. Az LH alapvetően a nemi érést és bizonyos nemi hormonok termelését serkenti. Nőknél a petesejtek érését serkenti, illetve az úgynevezett sárgatest kialakítását végzi. Férfiakban részt vesz a tesztoszteron hormon termelésének kiváltásában.
Az LH hormon, kiegészítve más hormonokkal (elsősorban FSH – follikuluszstimuláló hormon) egy bonyolult, összetett, nemi érést és termékenységet fenntartó rendszert működtet. Gyermekkorban alacsony a szintje, serdülés kezdetén emelkedik és működik a reproduktív korban végig.
Mi célból lehet szükség a szintjének mérésére?
Szintjének mérése számos információt nyújt elsősorban az egészséges női menstruációs ciklusról, illetve kiemelten fontos a lombikkezelések eredményes kivitelezésében.
A luteinizáló hormon szerepe a szervezetben
Nőkben
Nőkben az LH-szint alacsony, emelkedése normális esetben a ciklus közepén indul meg. Kiugró LH-szintézis hatására reped meg az a tüsző, mely az érett petesejtet tartalmazza. Ez az ovuláció. A petesejt elindul a petefészekből a petevezetőn át a méh ürege felé. A visszamaradt tüsző pedig sárgatestté alakul, mely a progeszteron nevű hormon termelését fogja végezni. Ez a progeszteron segít a méhnyálkahártya felkészítésében, hogy az esetlegesen megtermékenyített petesejtet befogadja, tehát a terhesség kialakulásában és fenntartásában van döntő szerepe. A folyamat után az LH szintje újra csökkenni kezd.
Férfiakban
Az LH férfiakban a herék úgynevezett Leydig-sejtjeiben serkenti a tesztoszteron termelését.
Hogyan mérhető az LH-szint?
Az LH mérése laboratóriumi körülmények közt vérvétellel lehetséges. Szintje a ciklus során változik, illetve alapvetően laboronként is lehet minimális eltérés.
Mire utalhatnak az eltérések?
Magas LH-szint leggyakrabban:
- serdülőkor előtt korai pubertásban
- PCOS-ben (policisztás ovárium szindrómában)
- menopauza után
- hereműködési zavarokban – alulműködés esetén fordul elő.
Alacsony LH-szint leggyakrabban:
- amenorrhoea – menszesz hiánya esetén
- alacsony spermiumszám esetén
- extrém diéta mellett, malnutritio esetén
- hiperprolaktinémia során, pl. agyalapi mirigy daganatai esetén fordul elő.
LH-szint IVF kezelés során
- fontos információt hordoz a menstruációs ciklusról
- a stimuláció során a petefészek éréséről és a tüszőrepedésről
Nem megfelelő szintek esetén a stimuláció sokszor nem sikeres vagy nem is kezdődik meg.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus