Az alacsonynövés hormonális okai

Az alacsonynövésnek számos más ok mellett hormonális alapja is lehet. Ezek közül a legtöbbek által ismert a növekedési hormon hiányából fakadó alacsony termet, de e mellett egyéb hormonhiány is vezethet törpenövéshez.

Az alacsonynövés egyik legevidensebb oka a növekedési hormon hiánya vagy csökkent termelődése.

Mivel ez a hormon az agyalapi mirigy (hipofízis) elülső lebenyéből szabadul fel a hypothalamuszban képződő serkentő hormon hatására, ezért minden olyan betegség, ami magzati vagy újszülött korban ezt a területet érinti, együtt járhat törpenövéssel.

Pszichoszociális alacsonynövés Ha a gyermeknél semmilyen szervi eltérést nem találtak, akkor csak a megfigyelés, nyomon követés javasolt. Pszichoszociális alacsonynövésben a családi problémák kezelése, a gyermek környezetváltozása segít.



Alacsonynövés és növekedési hormon

Az alacsonynövés veleszületett és szerzett okai

Lehet az elváltozásnak veleszületett és szerzett oka egyaránt. Az első csoportba tartozik pl. az agyalapi mirigy hibás fejlődése (dysgenezise), vagy egyéb, az arc és az agy fejlődési rendellenességéhez társult anomália.

A szerzett okok között a daganatot, vérzést, traumát, fertőzést, vagy az ezt a területet is érintő sugárkezelést érdemes megemlíteni.

De fontos tudni, hogy azok az alacsony termetű emberek, akiknél a növekedési hormon hiánya miatt alakult ki a kis termet – őket nevezik egyébként hipofizer, vagy pituiter törpéknek – valóban olyanok, mint egy egyébként egészséges miniatűr ember.

Testük ugyanis tökéletesen arányos, értelmi képességeik is az átlagnak megfelelőek. A növekedésbeli elmaradás jellemzően 2-3 éves korban tűnik fel, akkortól szembeötlő a meglassult növekedés és a kortársaktól való elmaradás.

Általában – eltekintve a pici méretekből adódó problémáktól és nehézségektől – teljes értékű életet tudnak élni. Korábban belőlük lettek az udvari bohócok, ma gyakran látjuk viszont őket artistaként vagy liliputi színészként. Van azonban egy másik típusú törpenövés is, ami szintén kapcsolatba hozható a növekedési hormonnal, a kialakuló klinikai kép mégis más.

A Laron-szindróma

A Laron-szindrómának nevezett betegségben ugyanis a növekedési hormon a szokott módon termelődik, de a receptorok nem képesek reagálni rá, vagyis egy ún. növekedési hormon rezisztencia áll fenn.

A betegség hátterében állhatnak genetikus okok, de számos egyéb kórképhez vagy állapothoz is társulhat, így pl. létrejöhet májcirrózishoz, cukorbetegséghez vagy krónikus veseelégtelenséghez kapcsolódva, de kialakulhat alultáplált emberekben is. Ezekre az ún. Laron-törpékre jellemző az alacsony testmagasság mellett, hogy végtagjaik vékonyak, hangjuk feltűnően magas, nemi érésük megkésett.

Nőknél rendszertelen menstruáció, fejletlen emlők, férfiaknál impotencia, fejletlen herék és gyér testszőrzet tartozik a klinikai képhez. De a növekedés elmaradását nem csak a növekedési hormonnal kapcsolatos problémák okozhatják.

A pajzsmirigyhormon hiánya

Ismert pl. a pajzsmirigyhormon hiánya miatt kialakuló törpenövés is, ami nem csak kis testméreteket, hanem egyéb eltéréseket is jelent.

Ezek a törpék rendszerint nem arányosak. A fejük általában feltűnően nagy, a végtagjaik rövidek, hasuk gyakran feltűnően elődomborodik.

A pajzsmirigy hormon hiánya miatt ők – kezelés hiányában - értelmileg is biztosan érintettek. Az ilyen hátterű szellemi fogyatékosságot szokás kreténizmusnak nevezni. A megoldást esetükben a pajzsmirigy hormon pótlása, a hipopituiter törpéknél pedig a rekombináns növekedési hormon adása jelentheti.

A hormonhiány okának kiderítése azonban minden esetben elengedhetetlenül fontos, hiszen egy tumoros térfoglalást vagy egyéb kiváltó okot természetesen a hormonpótlástól függetlenül kezelni kell.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Debreczeni Anikó, általános orvos