Mitől lehet alacsony a spermiumszám és mit lehet tenni ellene?

Habár a petesejt megtermékenyítéséhez csak egy spermiumra van szükség, az oda vezető út nem olyan egyszerű. Ugyanis minél több egészséges spermája van egy férfinak, annál nagyobb a megtermékenyítés esélye.

Az alacsony spermiumszám, más néven oligospermia, a férfiak meddőségének fő oka. A spermiumszám akkor tekinthető alacsonynak, ha 15 millió/milliliter (ml) alá süllyed, bár az átlag 75 millió/ml körül van.

A kockázati tényezők közé tartozik az elhízás vagy a túlsúly, a herében vagy annak környezetében végzett műtét, illetve bizonyos gyógyszerek szedése – beleértve néhány daganatos megbetegedés kezelésére használt szert, antibiotikumot, gombaellenes és fekély elleni gyógyszereket, – esetleg genetikai problémák, mint például a Klinefelter-szindróma (ami egy, nemi kromoszómához köthető rendellenesség). Ezeken túl még más tényezők is okozhatják az oligospermiát. Ilyenek például a rákkezelések, beleértve a kemoterápiát, a sugárzást vagy a műtétet, sőt az agy besugárzása vagy műtéte szintén alacsony spermiumszámot okozhat, mivel az agyban termelődő hormonok stimulálják a spermiumtermelést. Egyéb lehetséges okok lehetnek: a heréhez kapcsolódó vénák duzzanata, korábbi fertőzések vagy nemi úton terjedő fertőzések, amelyek hegesedést vagy a reproduktív rendszer egyéb károsodását okozhatják, továbbá erekcióval vagy a magömléssel kapcsolatos problémák.

Mindezek mellett, vannak sokkal hétköznapibb okai is annak, hogy kevés a spermiumok száma. Ilyen például, hogy túl gyakran ülünk pezsgőfürdőbe, vagy túl sokat ücsörgünk a számítógép előtt. A kábítószer és alkohol túlzott fogyasztása szintén ugyanide vezethet. Az viszont tévhit, hogy a túl gyakori önkielégítés csökkenti a spermiumok mennyiségét.

A háttérben álló okot kell megkeresni és kezelni!

A here visszértágulatát (varicocele) – amely kapcsolatban lehet a fentiekkel – műtéti úton is kezelni lehet. A fertőzések gyógyszerekkel is kezelhetők, habár az esetek egy részében ettől még nem áll vissza a spermiumok száma a normál értékre. Mindenesetre, ha fertőzés történik, azt minél hamarabb kell kezelni! Bármennyire is “férfiasak” szeretnénk lenni, ne szedjünk anabolikus szteroidokat, mert azok csökkentik a spermiumok számát. Ugyancsak ez a helyzet az egyre divatosabb tesztoszteronszint-fokozó készítményekkel. A fentiekből is következik, hogy a szaunák, gőzfürdők használatát érdemes kihagyni, ha gyermekáldást tervezünk a párunkkal.

Mindenesetre tudnunk kell, hogy a kezelések vagy életmódbeli változások hatása nem azonnali, hanem legalább 2-3 hónap után következik be. Végül: a túl alacsony spermiumszám önmagában még nem gátolja meg a megtermékenyítést. Az orvosok azt szokták javasolni, hogy a párok vegyék figyelembe a nők ovulációs "ablakát", és az együttlétek szempontjából azokat a napokat részesítsék előnyben, amelyeken a megtermékenyítésnek a legnagyobb az esélye.

Forrás: WEBBeteg

Szegő Miklós, fordító; What Causes Low Sperm Count and How Is It Treated? (healthline)

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos