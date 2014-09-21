Prolaktinóma (hipofízis adenóma)

A hipofízis (hétköznapi nevén agyalapi mirigy) a hormonrendszert vezérlő, létfontosságú, babszem nagyságú szerv az agyban. Az általa termelt hormonok egyike a prolaktin, ami a tejelválasztásért, vagyis a szoptatásért felelős. Ha a prolaktin hormonból túl sok termelődik, az káros folyamat.

Nőknél fellépő tejcsorgás a terhességi, illetve a szoptatási időn kívül mindig rendellenes jelenség, melynek okát vizsgálni kell. Ritkán tejcsorgás férfiaknál is megindulhat, ami ugyancsak kóros. Ilyen esetekben fontos endokrinológus szakorvos felkeresése a prolaktinszint ellenőrzése miatt. Az endokrinológus megvizsgálja az agyalapi mirigy működését, illetve azon más betegségek kizárására irányuló vizsgálatokat is elvégez, amik a magas prolaktinszint előidézői lehetnek.

Mik lehetnek a prolaktinóma jelei?

Prolaktin hormon

A prolaktin hormon túlműködése miatt a beteg szexuális vágya csökkenhet (nőknél száraz hüvely, férfiaknál potenciaprobléma – gyakran az érintettek nem is kívánják a szexet). Jellemző a hízás, mely ellen a diéták sem hatékonyak, amíg a prolaktin szintje nincs orvosilag kezelve.

A nőknél a menstruáció elhúzódása, esetleg teljes leállása, meddőség, emlő feszülése, hőhullámok kialakulása gyakori.

Mindkét nemnél jelentkezhet fejfájás, homályos látás, fokozott izzadékonyság és szőrősödés, depresszió. A lábakon apró lila foltok tűnhetnek fel.

Az agyalapi mirigy prolaktint termelő daganata spontán vetélés okozója lehet. Ezért a nőknek gyermekvállalási szándékukat az endokrinológus szakorvos felé jelezni kell, véleményét pedig tanácsos megfogadni.

Bár jóindulatú elváltozás, komolyan kell venni, mert súlyos betegség!

A hipofízis adenóma az agyalapi mirigy lassan fejlődő jóindulatú daganata, vagyis agyalapimirigy-adenóma. A jóindulatú kifejezés azt jelenti, hogy rákos sejteket nem tartalmaz, ez azonban nem jelenti azt, hogy nem kell komolyan venni, ugyanis kóros elváltozás, súlyos betegség! Az agyalapi mirigy a hormonhatásokkal egész testünkre kihat, ha a prolaktint termelő daganatot (prolaktinómát) sokáig nem kezelik, többek között végleges meddőséget okoz, ha pedig a daganat a látóideget elnyomja, vakságot idéz elő.

A prolaktinóma diagnózisa

Panaszok hátterében felmerülő prolaktinszint-eltérés igazolásához fontos a vérvétel és a prolaktin, azonbelül a biológiailag aktív hormonként keringő prolaktin monomer és a nagy méretű macroprolaktin szintjének meghatározása. Illetve az úgynevezett PEG teszttel a csak biológiailag aktív hormon szintjének meghatározása.

Magasabb prolaktinszintet okozhat pár gyógyszer (pl. antipszichotikum), erős fizikai igénybevétel, a stressz, esetleg pajzsmirigy-alulműködés, PCOS, herpes zoster fertőzés (övsömör), idegrendszeri fertőzések, de normális esetben terhesség és szoptatás is. A prolaktin szintje normális esetben a női hormonális ciklusban is eltérő értéket mutathat.

Ha ismételten magas prolaktinszint észlelhető, és a társuló okok kizárhatóak, akkor elsősorban az agyalapi mirigy képalkotó – MR – vizsgálatának elvégzése indokolt.

A prolaktinóma kezelése

Macroadenoma, vagyis 1 cm-nél nagyobb jóindulatú daganat lehet, hogy sebészi ellátást, esetleg sugárkezelést igényel, a környezetére kifejtett kompresszió miatt. Microadenoma pedig gyógyszeres kezeléssel uralható (a bromocriptin használatos gyógyszer), rendszeres ellenőrzés mellett.

