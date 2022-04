A rövid bél szindróma azt az állapotot jelenti, amikor a vékonybél egyes szakaszai hiányoznak. Tekintettel arra, hogy a felszívódás nagy részben itt történik, a kórkép felszívódási zavart, táplálási nehezítettséget és annak minden szövődményét eredményezi.

A kórkép előfordulása kb. 4/1 millió fő, ebből nem mindenki szorul otthoni mesterséges táplálásra. A betegség felismerése és kezelési eljárásai javulnak, az előfordulási gyakorisága viszont növekvő tendenciát mutat.

A háttérben álló okok

Leggyakoribb oka a műtéti beavatkozás, amikor valamilyen alapbetegség, sérülés, kiterjedt gyulladás, vagy rosszindulatú folyamat miatt el kell távolítani a bélszakasz egy adott részét vagy hosszát.

Leggyakoribb háttéreltérés a Crohn-betegség, a colitis ulcerosa, a necrotisáló enterocolitis, vagy keringési zavar, daganat.

Hasi régió sugárkezelése is bélszakaszelhaláshoz vagy vérellátási zavarhoz vezethet, ritkán, de ennek bekövetkezése után is indokolt műtéti beavatkozás.

Minden beavatkozásnál mérlegelni kell a rövid bél szindróma kialakulásának lehetséges következményeit. Legalább kb. a vékonybél felének megmaradása szükséges az optimálisnak mondható működéshez.

A jellemző tünetek

A felszívódási zavar gyakorlatilag minden tápanyagot érint, mind a fehérjék, zsírok, szénhidrátok, de a nyomelemek és vitaminok (kalcium, vas, folsav, B 12 -vitamin, cink stb.) felszívódását is. A vezető tünet a fogyás, cachexiás állapot, de társul általában hasmenés is, gyakran erős és nehezen uralható formában. Az ürülő epesav is ronthatja a hasmenést, zsírszékelést eredményez, emellett epekőképződésre is hajlamosít.

A bélflóra felborul, az immunrendszer működése csökken, gyakori fertőzések léphetnek fel.

Vérszegénység, gyengeség, izomsorvadás, csontritkulás, a hormonháztartás egyensúlyának felborulása is társul.

Másodlagosan megjelenhet laktózintolerancia is, tovább rontva a tüneteket.

Súlyos állapotban az anyagcsere felborul, az elektrolit- és folyadékháztartás is. Kiszáradás, súlyos alultápláltság alakulhat ki, ami akár többszervi elégtelenséghez is vezethet.

A kórkép felismerése

A diagnózis egyértelmű lehet a kórtörténet és a jellegzetes tünetek alapján. Kiegészítésnek képalkotó eljárások (hasi UH, CT-vizsgálat), részletes labor, szükséges esetben endoscopia támasztja alá a rövid bél szindrómát.

Kezelési lehetőségek

Olykor nehéz. Természetesen az a műtét – ami aztán a kórformához vezethet – csak egyénre szabottan, minden következményt mérlegelve történik, de súlyos alapbetegség (pl. daganat) esetén sajnos nincsen más lehetőség, mint az adott bélszakasz eltávolítása.

A folyamat lehet átmeneti, az emésztőrendszer „trenírozásával”, a helyes tápanyagbevitel elsajátításával javulhat a folyamat, sokszor azonban nehezen uralható állapot is kialakul.

A kezelés megválasztása függ az eltávolított bélszakasz hosszától, attól, hogy melyik szakaszt kell nélkülözni. A megmaradt bélszakasz működésétől is: a tünetek széles spektrumon jelentkező képet adhatnak. Az első két évben részben alkalmazkodik az emésztőrendszer megmaradt része az új működési rendhez, tehát azért javulás várható.

A vékonybél első szakaszának szerkezete is tud alkalmazkodni, míg a lentebbi vékonybélszakaszok inkább csak működésükben. A vastagbél szintén képes a béltartalom mozgásának idejét lassítani, ezért szerencsés, ha vastagbél nem került eltávolításra.

Akiknél a vékonybél tekintetében a megmaradt bélszakasz 100 cm alatt van, vagy meglévő vastagbél mellett 60 cm alatt, tartósan mesterséges táplálásra van szükség.

A mesterséges táplálás általában centrális vénába beültetett kanülön keresztül (parenterálisan), speciális tápszer adásával történik. A tápanyagok megfelelő aránya mellett a szükséges kalóriamennyiség bevitelét is biztosítják. Tekintettel arra, hogy csak így vihető tovább a szervezet működése, a parenterális táplálás elfogadott megoldás lehet, és az új technikai eszközökkel már elfogadható életminőség is biztosítható.

Kiegészítésként antibiotikum vagy probiotikum adása is indokolt, erre már vannak új törzskönyvezett gyógyszerek.

A rövid bél szindrómával sajnos a megelőző alapbetegség miatt, a társuló szövődmények és a feltehetően valamilyen szinten fennálló felszívódási nehézségek miatt az átlagos várható élettartalom csökken.

Orvos szerzőnk: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, hematológus