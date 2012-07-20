A sztóma ápolása - Mire kell figyelni a mindennapokban?

A cikk bemutatja a sztómák fajtáit, a szükséges eszközöket, a mindennapi ápolás lépéseit, valamint azokat a gyakorlati tanácsokat, amelyek segítenek abban, hogy a gondozott biztonságban és magabiztosan érezhesse magát.

A sztóma egy a hasfalra kivezetett, műtéti úton kialakított vendégnyílás, amely a széklet vagy a vizelet ürítését teszi lehetővé. Leggyakrabban daganatos megbetegedések, gyulladásos bélbetegségek, sérülések vagy egyéb sebészeti okok miatt kerül rá sor. A sztóma lehet ideiglenes, ámeneti megoldás, amikor később visszaállítható a bél folytonossága. A végleges sztóma hosszú távú megoldás, visszahelyezésre nincs lehetőség.

A sztóma kialakítása nagy életmódbeli változást jelent, amely sok kérdést és bizonytalanságot hozhat a gondozott és a család számára. Megfelelő információval, gyakorlattal és támogatással azonban a sztómával élők többsége teljes értékű, aktív életet folytathat.

A sztómák típusai

Elhelyezkedés szerint létezik ileostoma (a vékonybél kivezetése), colostoma (a vastagbél kivezetése), urostoma (a vizelet elvezetésére), tracheostoma (a légcső kivezetése). Mindegyik típus más jellegű váladékot ürít, és ettől függően eltérő ápolást igényel.

A váladékot egy speciális, bőrbarát tapadófelülettel rögzülő zsák gyűjti össze. A leggyakoribb rendszerek:

Egyrészes sztómazsák - Az alaplap és a zsák egy egységet alkot. Előnye az egyszerű használat, a vékony és diszkrét kivitel.

Kétrészes rendszer - Külön alaplap és külön cserélhető zsák. Előnye, hogy az alaplap 3–6 napig fennmaradhat, kevesebb bőrirritációt okoz.

Zárt vagy nyitott zsákok

Zárt: egyszer használatos, colostománál gyakori.

Nyitott: alul nyitható, ileostománál és urostománál szükséges.

Léteznek testszínű, teljesen diszkrét, illetve átlátszó, tanuláshoz hasznos zacskók is.

Alapelvek a sztóma mindennapi ápolásában

A csere időpontja ileostoma és urostoma esetén reggel, a kevesebb ürülés miatt. Colostoma esetén a telítettség alapján szükség szerint.

A sztóma környékére nem szabad testápolót, olajat, zsíros krémet vagy alkoholt tenni, mert rontja a tapadást.

Fekvő gondozottnál a zsák a test oldalára forduljon; járó betegnél a comb felé.

A sztóma mérete az első hetekben változhat – ezért fontos időszakonként újramérni.

A gondozott lelki támogatása ugyanolyan fontos, mint a technikai ápolás.

A sztóma ápolásának lépései – röviden és érthetően

A sztómaápolás néhány alkalom után rutinszerűvé válik. A legfontosabb lépések:

1. Előkészületek

Készítsünk elő mindent: tiszta mull lapot, langyos vizet, semleges szappant, zsákot, kesztyűt.

Biztosítsuk a kellemes, nyugodt környezetet.

Magyarázzuk el a folyamat lépéseit a gondozottnak.

2. A régi zsák eltávolítása

Felülről lefelé húzzuk le, lassan, a bőr védelmével.

A szennyeződést száraz, majd nedves anyaggal töröljük le.

3. Tisztítás

Langyos vízzel és semleges szappannal tisztítsuk meg spirális mozdulattal.

Alaposan szárítsuk meg a bőrt.

4. Bőr- és sztómaellenőrzés

Normális: rózsaszín, nedves, nem vérző felület.

Figyelmeztető jel: erős pirosság, kiütés, szivárgás, kellemetlen szag, fájdalom, hirtelen méretváltozás. Ilyenkor sztómaterápiás nővér vagy orvos segítsége szükséges.

5. Előkészítés és felhelyezés

A kivágás 2–3 mm-rel legyen nagyobb a sztómánál.

Szükség esetén sztómapasztát használhatunk a bőr védelmére.

A zsákot ráncmentesen, biztos tapadással ragasszuk fel.

6. Utólagos ellenőrzés

Nézzük meg, jól zár-e a zsák, nem szivárog-e.

Rendezzük el a ruházatot, környezetet.

A hulladékot higiénikusan zárt zacskóban kell kidobni.

Mikor forduljunk szakemberhez?

A következő esetekben mindenképp jelezzük a változást:

bőrgyulladás, pirosság, fájdalom

vérzés a sztómából

szokatlan szag vagy váladékozás

a sztóma besüllyedése vagy előesése

tartós szivárgás

a zsák tapadásának ismétlődő problémája

Minél hamarabb történik meg a beavatkozás, annál könnyebben megelőzhetők a szövődmények.

Élet sztómával – vissza a megszokott mindennapokhoz

A sztómaápolás megtanulható, lépésről lépésre elsajátítható folyamat, amely nagyban hozzájárul a gondozott testi és lelki komfortjához. A tisztítás, a megfelelő eszközválasztás és a rendszeres bőrkontroll a legfontosabb elemei a mindennapi ellátásnak.

A kezdeti időszak kihívást jelenthet, ám a gondozottak döntő többsége néhány hét alatt magabiztosan kezeli sztómáját. A cél, hogy a gondozott megtanulja a zsák cseréjét, felismerje az esetleges problémákat, visszatérhessen korábbi tevékenységeihez, ne éljen félelemben vagy szégyenérzetben. A sztómával élők teljes, aktív életet élhetnek — ehhez azonban elengedhetetlen a helyes technika, a türelem és a támogatás. A család, az ápolók és a sztómaterápiás szakemberek türelme és támogatása kulcsszerepet játszik ebben a folyamatban.

Szerző: Ferencz Rita szakmai vezető

Nurse Háziápolási Szolgálat