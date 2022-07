A vízből kimentett fuldokló ellátása - Elsősegélynyújtási tanácsok

Újreélesztés felnőtteknél 1. Óvatosan helyezze a személyt a hátára.

2. Helyezze egyik kezének sarkát a mellkas közepére a mellbimbó vonalánál. Egyik kezét a másikra is tolhatja.

3. Nyomja le legalább 5-6 cm-t. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a bordákat.

4. Csak mellkaskompressziót végezzen, percenként legalább 100-120 sebességgel. Hagyja, hogy a mellkas teljesen felemelkedjen a lökések között.

5. Ellenőrizze, hogy a személy elkezdett-e lélegezni. Ismételje meg, ha még mindig nem lélegzik. Ha egyedül van, tartson egy kis szünetet, és 2 perc újraélesztés után hívja ismét a 112-t , ha éppen nincs a vonalban. Bővebben Mentsünk életet! Újraélesztés lépésről lépésre Újraélesztés gyermekeknél 1. Óvatosan helyezze a gyermeket a hátára.

2. Döntse hátra a fejét, és emelje fel az állát. Kisbaba esetében ügyeljen arra, hogy ne döntse túlságosan hátra a fejét.

3. Nagyobb gyermek esetén szorítsa be az orrát, és húzza a száját a gyermek szája elé. Csecsemő esetén helyezze a száját a baba orra és szája fölé egyszerre.

Fújjon be a gyermek szájába 1 másodpercig. Látnia kell, ahogy a mellkasuk megemelkedik. Ismételje meg a befújást másodszor is.

4. Ezután kezdje el a mellkasi kompressziót: Gyermekeknél az egyik kezének sarkát helyezze a mellkas közepére a mellbimbó vonalánál, csecsemőknél helyezze két ujját a szegycsontjára. Nyomja le legalább 5-6 cm-re gyermeknél, körülbelül 2-3 cm-re csecsemőknél. Ügyeljen arra, hogy ne nyomja meg a bordákat, vagy a szegycsont végét.

5. Végezzen 30 mellkasi kompressziót, kb. percenként 100-as sebességgel (a Staying alive c. szám ritmusára). Hagyja, hogy a mellkas teljesen felemelkedjen a lökések között.

6. Ellenőrizze, hogy a gyermek elkezdett-e lélegezni. Ismételje meg, ha a személy még mindig nem lélegzik. Bővebben Tudnunk kell! Gyermekek újraélesztése Hasznos oldalak Videós formában - Alapszintű újraélesztés Defibrillátorhasználat - Defibrillátor - Mikor és hogyan kell használni? Defibrillátor eszközök településenként, térképen - Defibrillátorkereső