Cianózis (szederjesség)

Az újszülöttek a keringésszabályozásuk fejletlensége miatt hajlamosabbak a végtagok kékes elszíneződésére, ezért érezhetjük a kis végtagokat is hűvösebbnek, akár a megfelelő környezeti hőmérséklet ellenére. Ez a típusú szederjesség önmagában átmeneti, ártalmatlan jelenség és nem látszik mellette az ajkak, a szájnyálkahártya, nyelv cianózisa. Az ajkak körül is előfordulhat erőteljes síráskor ún. szájkörüli sápadtság, ami szintén nem kóros, mert ebben az esetben sem kékül el az ajakpír. Csecsemőknél cianózis esetén gondolni kell az anya által szedett nyugtató hatású gyógyszerek hatása a szoptatott babára, vagy magas nitrittartalmú víz, vagy zöldségek hatására is. (Svábhegyi Gyermekgyógyintézet)