Elsősegélytippek háztartási balesetek esetére

Tudta, hogy a legtöbb baleset az otthonunkban ér minket? Számtalan veszély leselkedhet ránk a saját lakásunkban, amiket a legtöbbször egy kis odafigyeléssel megelőzhetünk. Azonban szinte elkerülhetetlen, hogy néha-néha ne égessük meg magunkat a tűzhelynél, vagy ne vágjuk el az ujjunkat barkácsolás közben. Mit tehetünk, ha megtörtént a baj?

A háztartási baleseteket gyakran gyermekek, illetve idősek szenvedik el, ugyanakkor az alábbi gyakori sérülések szinte bárkit érinthetnek. Fontos tehát, hogy tisztában legyen vele, hogyan kell megfelelően ellátni a sérülést, így nem esik kétségbe akkor sem, amikor szükség lesz rá.

Vágások, horzsolások

Gyakori sérülésnek számítanak a különféle vágások. Napi szinten használunk kést vagy ollót, ezért óhatatlan, hogy a helytelen használatból vagy éppen a saját figyelmetlenségünkből adódóan ne okozzanak időnként számunkra kisebb-nagyobb sebeket. Emellett más háztartási teendők is magukban hordozzák a vágás kockázatát (például fűnyírás vagy barkácsolás közben is könnyen megsérülhetünk). Mindig figyeljen oda, ha éles tárggyal dolgozik, de fontos az is, hogy karbantartsa ezeket az eszközöket, mert egy tompább kés például hamarabb megcsúszik, így még veszélyesebb is lehet, mint a megfelelően megélezett szerszám.

Mi a teendő, ha megvágta magát?

Vágás esetén először is fontos, hogy kitisztítsuk a sebet, azonban ne tartsuk a vágott bőrfelület folyóvíz alá, mert gátolja a véralvadást, így a vérzés tovább fokozódhat. Óvatosan itassuk le a nedvességet a sebről egy steril gézlappal. Amennyiben szennyeződés van a sebben, körültekintően alkalmazható víz a seb tisztításához, ha pedig idegen test van a sebben, azt óvatosan kisebb méretű tárgy (pl. üvegszilánk) próbálja meg steril eszközzel (pl. csipesszel) eltávolítani, a nagyobb méretű idegen testet azonban tilos eltávolítani! A vérzés elállításához nyomjon steril gézlapot a sebre, majd kenje be a sebet fertőtlenítő oldattal, lehetőleg olyan típust alkalmazva, amely nem zárja le a sebet. Amennyiben erős vérzésről van szó, amely nyomás hatására sem áll el, azonnal forduljon orvoshoz!

Horzsolás esetén a legfontosabb teendő a seb kitisztítása, mellyel elkerülhető a seb elfertőződése.

Égési sérülések

Vasalás vagy főzés közben, gőzzel vagy forró lánggal, égő cigarettával, sőt, még napozás közben elszenvedhetünk égési sérüléseket. Égés esetén a hatékony ellátás alapvető fontosságú a gyors gyógyulás és az esztétikus hegesedés érdekében. A háztartási balesetek következményeként többnyire kisebb mértékű égési sérülések fordulnak elő, melyeket jellemzően a gyermekek szenvednek el. Elsőfokú égésről van szó, amikor csak a hámréteg sérül, ilyenkor a bőr kipirosodik, feszessé válik és fájdalmas. Másodfokú égés esetén már a mélyebb bőrréteg, az irha is érintett, ennek tünete a hólyagok megjelenése.

Hogyan kell kezelni az égési sérülést?

Elsődleges feladat a beteg megnyugtatását követően a seb hűtése, odafigyelve arra, hogy csak az érintett területet hűtse. Nagyon fontos, hogy kerülje el a seb túlhűtését, melyet sok esetben ösztönösen, a jó szándéktól vezérelve teszünk, azonban többet ártunk vele, mint hinnénk. Kisebb kiterjedésű égés esetén 10-15 perc hűtés ajánlott langyos vízzel, nagyobb területet érintő sérülés esetén 1-2 percre csökken ez az időtartam. Kerülendő továbbá a köztudatban élő házi praktikák alkalmazása is, például a tejföllel történő hűtés. A sebre kizárólag égési kötszert ajánlott alkalmazni, ami hőelvonó képességének köszönhetően megfelelő segítség az égés kezelésére, emellett fertőtlenítő hatással is rendelkezik.

Esések

Sajnos az otthoni balesetek közül az esés a leggyakoribb, amely sokszor végzetes sérüléshez vezet. Szerencsésebb esetben kisebb erőbehatás éri a testet, így zúzódással, horzsolással megússza az ember, nagyobb esésnél már előfordulhat rándulás vagy ficam, azonban az otthoni zsúfolt térnek köszönhetően nagyon könnyen történhet komolyabb baj is, például a csonttöréses esetek sem ritkák. Fontos, hogy mindent megtegyen a megelőzés érdekében ezért fokozott elővigyázatossággal végezze azokat a háztartási teendőket, amik magukban hordozzák az esés veszélyét (pl. ablakpucolás, felmosás, háztetőn végzett munkálatok).

Hogyan lássam el a zúzódást?

Amikor az esés következtében kisebb trauma éri a testet, véraláfutások, kék-zöld foltok alakulhatnak ki, amik néhány nap, esetleg néhány hét alatt gyógyulnak meg. Ezek ellátása a beteg nyugalomba helyezésével kezdődik, melyet a szakvizsgálat követ, ugyanis megeshet, hogy belső szervet is érint a sérülés, amely feltétlenül orvosi ellátást igényel. Amennyiben nincs komolyabb tünet, az orvosi vizsgálatot követően a végtagok borogatásával lehet hozzájárulni a mielőbbi felépüléshez.

A biztonság kulcsa az elővigyázatosság és a felkészültség

A legtöbb ház körüli baleset kisebb mértékű, azonban nagyon könnyen történhet komolyabb sérülés is. Mindkét esetben létfontosságú, hogy megfelelő segítséget tudjunk nyújtani a sérültnek, ezért elengedhetetlen, hogy bővítsük és folyamatosan frissen tartsuk az elsősegélynyújtással kapcsolatos ismereteinket. Emellett minden háztartásban lennie kell egy megfelelően összeállított elsősegély doboznak is, amely a legfontosabb eszközöket tartalmazza, és amit könnyen elővehetünk vész esetén.

Lektorálta: Marsi Zoltán, oktatás- és egészségfejlesztési szakértő