Dukán-diéta

A diéták világában kevés olyan megosztó módszer létezik, mint a francia neurológus, ditetikus, Dr. Pierre Dukan által az 1970-es években kifejlesztett testsúlycsökkentő étrend. A 2000-es évek elején robbant be a köztudatba, és világszerte népszerű lett hírességek fogyásai miatt.

A Dukan-diéta lényege

A Dukan-diéta egy magas fehérje- és alacsony szénhidráttartalmú étrend, amely alapvetően a szervezet ketózis közeli állapotára épít, de a klasszikus ketogén diétával ellentétben szinte teljesen száműzi a zsírokat is. A módszer szigorú szabályokra és négy egymásra épülő szakaszra oszlik. 100 féle élelmiszer engedélyezett, amelyekből összeállítható az étrend.

„Indító szakasz” (Attach phase): ez a legrövidebb, 2-7 napig tart, de egyben a legdrasztikusabb rész is. Kizárólag sovány fehérje (sovány csirke-, pulyka-, sertéshúsfélék, hal, tojás, zsírszegény tejtermék) fogyasztható. Célja a gyors anyagcsere-indítás és a látványos kezdő súlyvesztés. Naponta kb. 2 liter folyadék (víz) és 1,5 evőkanál zabkorpa fogyasztása szükséges. „Váltó szakasz” (Cruise phase): a fehérje mellett itt már fogyaszthatóak alacsony szénhidráttartalmú zöldségek (pl. spenót, uborka, paprika), de csak minden másnap. Ezt a szakaszt addig kell folytatni, amíg el nem érjük a kívánt célsúlyt. „Megerősítő szakasz” (Consolidation phase): a legkritikusabb pont, mert ennél a résznél már sokan feladják. Célja a jojó-effektus elkerülése. Ebben a szakaszban vissza lehet vezetni néhány gyümölcsöt, teljes kiőrlésű kenyeret, sajtot, sőt hetente 1-2 „rendes” étkezés is megengedett. „Stabilizációs szakasz” (Stabilization phase): ez már az életmóddá váló rész. Nincsenek tiltott ételek, de heti egy napot (hagyományosan a csütörtököt) meg kell tartani „tiszta fehérjenapnak”. Továbbra is fontos a megfelelő folyadékfogyasztás, és a mindennapi mozgás.

Hirdetés

Miért gyors a fogyás?

A szénhidrátok megvonásával a szervezetünk kimeríti a glikogénraktárait. Mivel a glikogén rengeteg vizet köt meg, az első napok súlycsökkenése jelentős részben vízveszteség. Emellett a fehérjék emésztése több energiát igényel a szervezettől (termikus hatás), és hosszabb ideig tartó teltségérzetet biztosít, így kevesebb kalóriát viszünk be. A magas fehérjetartalomnak köszönhetően nem történik izomtömegvesztés.

Kockázatos diéta

Senki ne vágjon bele ilyen drasztikus étrendbe előzetes orvosi konzultáció és laborvizsgálat nélkül! A gyors eredmény ellenére szakmailag a Dukan-diéta több szempontból is kockázatos, különösen akkor, ha valaki alapbetegségekkel is küzd. A túlzott fehérjebevitel során keletkező bomlástermékek (például a karbamid) kiválasztása megterheli a veséket, és fokozhatja a köszvényes panaszokat. Meglévő vesebetegség esetén a diéta kifejezetten veszélyes lehet. Az első szakaszokban a rostok, vitaminok, ásványi anyagok és antioxidánsok bevitele minimális. Ez székrekedéshez, fáradékonysághoz, rossz közérzethez és a mikrobiom (bélflóra) károsodásához vezethet. Emellett a szénhidrátmentes állapot melléktermékeként megjelenő ketonok jellegzetes, acetonos kellemetlen leheletet és gyakori fejfájást okozhatnak. A rosthiány és a hosszú távú egyoldalú táplálkozás befolyásolhatja a koleszterinszintet és az érrendszer állapotát is.

Nem ajánlott a diéta vese-, májbetegeknek, cukorbetegeknek, várandós és szoptató anyáknak, szív- és érrendszeri betegeknek.

A Dukan-diéta bár gyors sikerélményt hozhat, az egészséges életmód részévé nehezen tehető, később pedig jojó-effektus alakulhat ki. A testünknek akkor is szüksége van a változatos tápanyagokra, amikor fogyni szeretnénk.

Az ideális testtömegcsökkentő étrend kiegyensúlyozott, személyre szabott, ahol a szénhidrátokat és zsírokat nem kell száműzni, csak a megfelelő minőségre (teljes kiőrlésű gabonák, zöldségek, gyümölcsök) kell figyelemmel lenni.

Tovább

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember