Új mutáns influenzatörzs jelent meg: a H3N2 K alcsoport

Az influenzavírusnak négy típusa van (A, B, C és D). Az A és B influenza pedig minden télen szezonális járványokat okoz.

A domináns törzsek a H1N1 és a H3N2 (mindkettő influenza A) és az influenza B. Ez a három törzs szerepel az idei influenzavakcinában. Az influenza azonban gyorsan mutálódik, és ezek a mutációk előnyt jelenthetnek a vírusnak.

Pontosan ezt tette a H3N2 is. 2025 végén Európa-szerte egy új influenzavariáns került előtérbe: egy erős H3N2 típus jelent meg, amely úgy tűnik, olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek megkerülik a jelenlegi vakcina által nyújtott immunitást.

Ez az alcsoport gyorsan terjed, és több országban az összes influenza A (H3N2-es) eset majdnem felét okozza. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) külön kockázatelemzést adott ki róla, mivel jelentős antigénmódosulást mutat, és korlátozott az egyezése az idei influenzaoltással: a jelenlegi vakcinák csak részben védenek ellene.

A K alcsoportú H3N2 törzs hét új mutációval rendelkezik

Először júniusban észlelték Európában, sajnos azután, miután a kutatók már kiválasztották az idei influenzaoltásban szereplő specifikus törzseket. Valószínűsíthető, hogy az idei vakcina által nyújtott immunitás nem ismeri fel ezt a H3N2 K alcsoportú vírust.

Miért aggasztó ez az új variáns?

A K alcsoport néhány hónap alatt globálisan elterjedt, és

számos mutációt hordoz a hemagglutinin (HA) fehérjén, jóval többet, mint a H3N2 szokásos szezonális változatai.

Távol áll a 2025–26-os északi-féltekei oltóanyag referenciatörzsétől (A/Croatia/10136RV/2023).

A laborvizsgálatok gyenge keresztreakciót mutattak a jelenlegi vakcina és a K alcsoport között.

Hogy történik az aktuális influenzaoltásban szereplő törzsek kiválasztása? Folyamatosan, globálisan figyelik (surveillance), hogy milyen influenzavírusok keringenek. A világ minden tájáról laborok és sentinel-rendszerek küldik be az izolált influenzavírusokat, a genetikai szekvenciákat és a klinikai adatokat. Ezt leginkább a WHO Globális Influenzamegfigyelő Hálózata koordinálja (GISRS). A WHO évente kétszer összeül, és megmondja, mely törzsek legyenek a következő oltásban. Fél évvel korábban kell dönteni, hogy legyen idő a gyártásra. Sajnos nem mindig találják el pontosan, mert a vírus közben változhat. Még ha nem is tökéletes, az oltás a súlyos szövődményektől véd. Miért nem találják el mindig? Mert: az influenza rendkívül gyorsan mutálódik

és a döntést fél évvel a szezon előtt kell meghozni. A keringő törzs közben változhat, vagy egy új altípus (pl. a mostani H3N2 K altípus) bukkanhat fel, ami nincs még az oltásban. Mégis érdemes oltakozni, mert az oltás a súlyos betegségtől általában véd, keresztimmunitás és celluláris immunválasz által.

A szakértőket az is aggasztja, hogy a K H3N2 alcsoport megjelenése egybeesett a korai, súlyosabb influenzaszezonokkal több országban is, ahol az influenza A H3N2 törzse domináns – nevezetesen Japánban és az Egyesült Királyságban.

A H3N2-t általában minden korosztályban súlyosabb lefolyásúnak tekintik, de különösen az idősek és a kisgyermekek körében.

Vajon az új influenzatörzs súlyosabb influenzaszezont fog eredményezni?

Túl korai lenne megjósolni, hogyan alakul majd a 2025-2026-os influenzaszezon, de a CDC legfrissebb, november 22-én véget ért hétre vonatkozó „FluView” felügyeleti jelentése szerint az influenzás esetek száma növekszik, elsősorban a gyermekek és a fiatal felnőttek körében. Európában a korai járványhullámot főként az A(H3N2) vírus K alcsoportja okozza.

Magyarországra is berobbant az influenza: már két A-vírus is támad Magyarországon, hetekkel korábban beindult a járvány. Egyetlen hét alatt több mint 22 ezer ember fordult orvoshoz, a legtöbben a gyerekek közül betegek.

A pozitív teszteredmények és a kórházi kezelések száma is emelkedik. A hazai szennyvízadatok is alátámasztják a vírus keringését: Egerben és Kecskeméten már a kimutatási határ felett volt az influenza A örökítőanyagának mennyisége.

Véd-e a most kapható influenzaoltás?

Röviden: részben igen, de nem jól. Az ECDC egyértelműen kijelenti, hogy jelentős antigén-mismatch áll fenn a vakcina és a K alcsoport között, az oltóanyag komponense „gyengén ismeri fel” ezt a variánst. A vakcina azonban továbbra is várhatóan véd a súlyos betegség és a szövődmények ellen, tehát csökkentheti a kórházi kezelések számát, és a nagyon súlyos lefolyást.

A jelenlegi influenzaoltás tehát rosszabbul ismeri fel ezt az új törzset, ezért nagyobb eséllyel fertőzhet meg minket, különösen a gyermekeket és azokat, akik az elmúlt években nem találkoztak H3N2-vel. A tavalyi 2024/25-ös influenzaszezon is a korábbiakhoz képest súlyosabb volt, és alacsony volt az oltakozási kedv is. Sokan ezért idén már beoltatták magukat, félő azonban, hogy az új alcsoport okozta fertőzések miatt a további oltásba vetett hit csökkenhet. Az új alcsoport azonban pechünkre az influenzaszezon előtt jelent meg, nem lehetett rá számítani az oltás tervezésénél.

Benne van-e maga a K alcsoport a most elérhető oltásokban?

Nem. A 2025/26-os influenzaoltások még a korábbi H3N2 törzs (A/Croatia/10136RV/2023) ellen készültek, nem az új K alcsoport ellen.

Ez azt jelenti, hogy a fertőzés megelőzése kevésbé hatékony, de a súlyos szövődmények valószínűségét továbbra is csökkenti a jelenlegi vakcina.

Kik a legveszélyeztetettebbek?

Különösen veszélyeztetettek:

a 65 év felettiek

az 5 év alatti gyermekek

a krónikus betegek (szív-, tüdő-, anyagcsere-betegség)

az immunhiányos állapottal élők

a várandósok

az idősek otthonában, bentlakásos intézményekben élők

Ezekben a csoportokban a kockázat magas.

Milyen tüneteket okoz a K variáns?

Az orvosok szerint a tünetek jelentkezése hirtelen: „olyan, mintha kamion ütne el.”

Tipikus panaszok:

magas láz

hidegrázás

izomfájdalom

fejfájás

torokfájás

köhögés

orrfolyás/orrdugulás

és hányás, hasmenés is előfordulhat.

A H3N2 variánsok (beleértve a K alcsoportot is) átlagosan súlyosabb tüneteket okozhatnak, mint az H1N1.

Mennyire lehet veszélyes ez a variáns?

Az ECDC adatai szerint:

a betegség súlyossága eddig nem magasabb, mint más H3N2-szezonokban,

ugyanakkor a lakosság immunitása alacsony, mert az elmúlt években kevés H3N2 cirkulált

ezért egy nagyobb járványhullám sok kórházi esetet okozhat.

Az Egyesült Királyság és Kelet-Ázsia adatai szerint nem látni extrém súlyosságot, de nagyon gyors terjedést igen.

Influenza vagy megfázás? – Fontos különbségek

Az Influenza:

hirtelen kezdődik

magas lázzal jár

erős izomfájdalmat és fejfájást okoz

komoly szövődményeket okozhat (tüdőgyulladás, kórházi kezelés, halál)

A megfázás:

fokozatosan alakul ki

enyhébb tünetek jellemzik

ritkán okoz súlyos szövődményt

Hogyan védekezhetünk az új variáns ellen?

Az ECDC ajánlásai alapján:

1. Az oltás felvétele minél előbb javasolt: Még ha részben fedi is le az új variánst, csökkenti a súlyos szövődmények esélyét.

2. Korai antivirális kezelés: Oltottaknál is javasolt lehet, ha szükséges, oseltamivir, zanamivir, baloxavir alkalmazása. A kezelés akkor hatékony igazán, ha 48 órán belül elkezdik.

3. Betegség esetén maradjunk otthon!

4. Az alapvető higiénés szabályokat tartsuk be, mint a:

szappanos kézmosás

köhögési etikett

rendszeres szellőztetés

zsúfolt zárt térben maszk viselése is indokolt lehet (főleg a karácsonyi időszakban)

intézményekben (kórházak, idősotthonok) fokozott óvintézkedések is javasoltak

Összefoglalva a legfontosabb tudnivalók

A H3N2 K alcsoportja egy gyorsan terjedő, új influenza A-variáns. A jelenlegi oltás nem tartalmazza, és gyengén ismeri fel, ezért a fertőzés elleni védettség csökkent. Ugyanakkor jelentős védelem várható az oltástól a súlyos szövődmények ellen. A legnagyobb kockázat a 65 év felettieket, krónikus betegeket, immunhiányosokat, várandósokat és kisgyermekeket érinti. A gyógyításban az antivirális kezelés lehetséges szerepe megnőtt. A lakosság H3N2 elleni immunitása alacsonyabb, ezért nagyobb szezonális hullám is lehetséges. Bár a betegség súlyossága eddig nem tűnik extrémnek, de sokan egyszerre betegedhetnek meg a gyors terjedés miatt.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos



