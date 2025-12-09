Új mutáns influenzatörzs jelent meg: a H3N2 K alcsoport
Az influenzavírusnak négy típusa van (A, B, C és D). Az A és B influenza pedig minden télen szezonális járványokat okoz.
A domináns törzsek a H1N1 és a H3N2 (mindkettő influenza A) és az influenza B. Ez a három törzs szerepel az idei influenzavakcinában. Az influenza azonban gyorsan mutálódik, és ezek a mutációk előnyt jelenthetnek a vírusnak.
Pontosan ezt tette a H3N2 is. 2025 végén Európa-szerte egy új influenzavariáns került előtérbe: egy erős H3N2 típus jelent meg, amely úgy tűnik, olyan mutációkkal rendelkezik, amelyek megkerülik a jelenlegi vakcina által nyújtott immunitást.
Ez az alcsoport gyorsan terjed, és több országban az összes influenza A (H3N2-es) eset majdnem felét okozza. Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) külön kockázatelemzést adott ki róla, mivel jelentős antigénmódosulást mutat, és korlátozott az egyezése az idei influenzaoltással: a jelenlegi vakcinák csak részben védenek ellene.
A K alcsoportú H3N2 törzs hét új mutációval rendelkezik
Először júniusban észlelték Európában, sajnos azután, miután a kutatók már kiválasztották az idei influenzaoltásban szereplő specifikus törzseket. Valószínűsíthető, hogy az idei vakcina által nyújtott immunitás nem ismeri fel ezt a H3N2 K alcsoportú vírust.
Miért aggasztó ez az új variáns?
- A K alcsoport néhány hónap alatt globálisan elterjedt, és
- számos mutációt hordoz a hemagglutinin (HA) fehérjén, jóval többet, mint a H3N2 szokásos szezonális változatai.
- Távol áll a 2025–26-os északi-féltekei oltóanyag referenciatörzsétől (A/Croatia/10136RV/2023).
- A laborvizsgálatok gyenge keresztreakciót mutattak a jelenlegi vakcina és a K alcsoport között.
|Hogy történik az aktuális influenzaoltásban szereplő törzsek kiválasztása?
|
Folyamatosan, globálisan figyelik (surveillance), hogy milyen influenzavírusok keringenek. A világ minden tájáról laborok és sentinel-rendszerek küldik be az izolált influenzavírusokat, a genetikai szekvenciákat és a klinikai adatokat. Ezt leginkább a WHO Globális Influenzamegfigyelő Hálózata koordinálja (GISRS). A WHO évente kétszer összeül, és megmondja, mely törzsek legyenek a következő oltásban. Fél évvel korábban kell dönteni, hogy legyen idő a gyártásra. Sajnos nem mindig találják el pontosan, mert a vírus közben változhat. Még ha nem is tökéletes, az oltás a súlyos szövődményektől véd.
Miért nem találják el mindig?
Mert:
A keringő törzs közben változhat, vagy egy új altípus (pl. a mostani H3N2 K altípus) bukkanhat fel, ami nincs még az oltásban.
Mégis érdemes oltakozni, mert az oltás a súlyos betegségtől általában véd, keresztimmunitás és celluláris immunválasz által.
A szakértőket az is aggasztja, hogy a K H3N2 alcsoport megjelenése egybeesett a korai, súlyosabb influenzaszezonokkal több országban is, ahol az influenza A H3N2 törzse domináns – nevezetesen Japánban és az Egyesült Királyságban.
A H3N2-t általában minden korosztályban súlyosabb lefolyásúnak tekintik, de különösen az idősek és a kisgyermekek körében.
Vajon az új influenzatörzs súlyosabb influenzaszezont fog eredményezni?
Túl korai lenne megjósolni, hogyan alakul majd a 2025-2026-os influenzaszezon, de a CDC legfrissebb, november 22-én véget ért hétre vonatkozó „FluView” felügyeleti jelentése szerint az influenzás esetek száma növekszik, elsősorban a gyermekek és a fiatal felnőttek körében. Európában a korai járványhullámot főként az A(H3N2) vírus K alcsoportja okozza.
Magyarországra is berobbant az influenza: már két A-vírus is támad Magyarországon, hetekkel korábban beindult a járvány. Egyetlen hét alatt több mint 22 ezer ember fordult orvoshoz, a legtöbben a gyerekek közül betegek.
A pozitív teszteredmények és a kórházi kezelések száma is emelkedik. A hazai szennyvízadatok is alátámasztják a vírus keringését: Egerben és Kecskeméten már a kimutatási határ felett volt az influenza A örökítőanyagának mennyisége.
Véd-e a most kapható influenzaoltás?
Röviden: részben igen, de nem jól. Az ECDC egyértelműen kijelenti, hogy jelentős antigén-mismatch áll fenn a vakcina és a K alcsoport között, az oltóanyag komponense „gyengén ismeri fel” ezt a variánst. A vakcina azonban továbbra is várhatóan véd a súlyos betegség és a szövődmények ellen, tehát csökkentheti a kórházi kezelések számát, és a nagyon súlyos lefolyást.
A jelenlegi influenzaoltás tehát rosszabbul ismeri fel ezt az új törzset, ezért nagyobb eséllyel fertőzhet meg minket, különösen a gyermekeket és azokat, akik az elmúlt években nem találkoztak H3N2-vel. A tavalyi 2024/25-ös influenzaszezon is a korábbiakhoz képest súlyosabb volt, és alacsony volt az oltakozási kedv is. Sokan ezért idén már beoltatták magukat, félő azonban, hogy az új alcsoport okozta fertőzések miatt a további oltásba vetett hit csökkenhet. Az új alcsoport azonban pechünkre az influenzaszezon előtt jelent meg, nem lehetett rá számítani az oltás tervezésénél.
Benne van-e maga a K alcsoport a most elérhető oltásokban?
Nem. A 2025/26-os influenzaoltások még a korábbi H3N2 törzs (A/Croatia/10136RV/2023) ellen készültek, nem az új K alcsoport ellen.
Ez azt jelenti, hogy a fertőzés megelőzése kevésbé hatékony, de a súlyos szövődmények valószínűségét továbbra is csökkenti a jelenlegi vakcina.
Kik a legveszélyeztetettebbek?
Különösen veszélyeztetettek:
- a 65 év felettiek
- az 5 év alatti gyermekek
- a krónikus betegek (szív-, tüdő-, anyagcsere-betegség)
- az immunhiányos állapottal élők
- a várandósok
- az idősek otthonában, bentlakásos intézményekben élők
Ezekben a csoportokban a kockázat magas.
Milyen tüneteket okoz a K variáns?
Az orvosok szerint a tünetek jelentkezése hirtelen: „olyan, mintha kamion ütne el.”
Tipikus panaszok:
- magas láz
- hidegrázás
- izomfájdalom
- fejfájás
- torokfájás
- köhögés
- orrfolyás/orrdugulás
- és hányás, hasmenés is előfordulhat.
A H3N2 variánsok (beleértve a K alcsoportot is) átlagosan súlyosabb tüneteket okozhatnak, mint az H1N1.
Mennyire lehet veszélyes ez a variáns?
Az ECDC adatai szerint:
- a betegség súlyossága eddig nem magasabb, mint más H3N2-szezonokban,
- ugyanakkor a lakosság immunitása alacsony, mert az elmúlt években kevés H3N2 cirkulált
- ezért egy nagyobb járványhullám sok kórházi esetet okozhat.
Az Egyesült Királyság és Kelet-Ázsia adatai szerint nem látni extrém súlyosságot, de nagyon gyors terjedést igen.
Influenza vagy megfázás? – Fontos különbségek
Az Influenza:
- hirtelen kezdődik
- magas lázzal jár
- erős izomfájdalmat és fejfájást okoz
- komoly szövődményeket okozhat (tüdőgyulladás, kórházi kezelés, halál)
A megfázás:
- fokozatosan alakul ki
- enyhébb tünetek jellemzik
- ritkán okoz súlyos szövődményt
Hogyan védekezhetünk az új variáns ellen?
Az ECDC ajánlásai alapján:
1. Az oltás felvétele minél előbb javasolt: Még ha részben fedi is le az új variánst, csökkenti a súlyos szövődmények esélyét.
2. Korai antivirális kezelés: Oltottaknál is javasolt lehet, ha szükséges, oseltamivir, zanamivir, baloxavir alkalmazása. A kezelés akkor hatékony igazán, ha 48 órán belül elkezdik.
3. Betegség esetén maradjunk otthon!
4. Az alapvető higiénés szabályokat tartsuk be, mint a:
- szappanos kézmosás
- köhögési etikett
- rendszeres szellőztetés
- zsúfolt zárt térben maszk viselése is indokolt lehet (főleg a karácsonyi időszakban)
- intézményekben (kórházak, idősotthonok) fokozott óvintézkedések is javasoltak
Összefoglalva a legfontosabb tudnivalók
A H3N2 K alcsoportja egy gyorsan terjedő, új influenza A-variáns. A jelenlegi oltás nem tartalmazza, és gyengén ismeri fel, ezért a fertőzés elleni védettség csökkent. Ugyanakkor jelentős védelem várható az oltástól a súlyos szövődmények ellen. A legnagyobb kockázat a 65 év felettieket, krónikus betegeket, immunhiányosokat, várandósokat és kisgyermekeket érinti. A gyógyításban az antivirális kezelés lehetséges szerepe megnőtt. A lakosság H3N2 elleni immunitása alacsonyabb, ezért nagyobb szezonális hullám is lehetséges. Bár a betegség súlyossága eddig nem tűnik extrémnek, de sokan egyszerre betegedhetnek meg a gyors terjedés miatt.
Forrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Szabó Zsuzsanna, háziorvos, pszichoterapeuta szakorvos
Felhasznált irodalom: