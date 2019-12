Vitaminpótlás télen

Télen sokszor és gyakran már a tél közeledtével is hajlamosak vagyunk a szabadtéri programokat kihagyni. Szabadidőnket kényelmes otthonunkban töltjük el inkább egy forró csokoládé vagy gőzölgő almás pite társaságában. Ilyenkor kevésbé kívánjuk a nyers zöldségeket és gyümölcsöket, pedig ebben a hideg időszakban a leggyakoribbak a náthás és influenzás megbetegedések.

Ezek megelőzéséhez szervezetünknek vitaminokra és ásványi anyagokra van szüksége. A nyomelemek pótlásának fontosságáról és lehetőségeiről Tarnai Irén, dietetikai tanácsadó lát el bennünket 4+1 jó tanáccsal.

A vitaminok nélkülözhetetlenek szervezetünk számára, előállítani azonban nem tudjuk őket, így más módon kell pótlásukról gondoskodnunk, a táplálékkal kell bevinni azokat. Télen hajlamosabbak vagyunk zsírosabb, vitaminokban szegényebb ételeket fogyasztani. Ráadásul kevesebb napfény ér minket, ezért fokozottabban oda kell figyelnünk a létfontosságú vitaminok és nyomelemek pótlására, hogy immunrendszerünk elég erős legyen a betegségek elkerüléséhez, legyőzéséhez - figyelmeztet a szakember.

4+1 táplálkozási tipp a téli időszakra

1. Friss gyümölcsök, zöldségek: Akárcsak nyáron, télen is bőségesen van miből választanunk. A banán, a citrusfélék és az alma különösen népszerű, és egyben kiváló vitaminforrás is ebben az időszakban. Ne feledkezzünk meg a zöldségekről sem, hiszen ezekből is jócskán válogathatunk és legtöbbjük igazi "vitaminbomba". Hidegen sajtolt olajos öntettel készült saláták vagy nyers zöldségmártogatósok fogyasztásakor a zsírban oldódó vitaminok jobban hasznosulnak.

2. Savanyúságok és fagyasztott termékek: A korszerű eljárásoknak köszönhetően a fagyasztott zöldségek és gyümölcsök megőrzik vitamin- és ásványianyag-tartalmuk tekintélyes részét, így hozzájárulhatnak a napi szükséges vitaminbevitel biztosításához. A kiolvasztás során keletkező levet is érdemes felhasználni, mert abban is vannak értékes vitaminok és ásványi anyagok. A savanyúságok közül is bátran válogathatunk, közismert például a savanyú káposzta magas C-vitamin-tartalma, de naponta 10-15 dkg-nál többet nem ajánlott nyersen elfogyasztani a magas konyhasótartalma miatt. Kiváló C-vitamin-forrás a szobahőmérsékleten kiáztatott csipkebogyó tea is.

3. Kiegyensúlyozott étrend: A szervezetünk számára szükséges vitaminok és nyomelemek nemcsak a zöldségekben és gyümölcsökben találhatóak meg, hanem egyéb élelmiszerekben is. Többek között a máj, a tojás és egyes növényi olajok is kiváló vitaminforrások!

4. Vitamin tabletták: Megfelelően összeállított étrend mellett a vitamin tabletták akár el is hagyhatóak, azonban amikor szervezetünknek megnövekszik a vitaminigénye - például egy betegséget követően - hasznosak lehetnek. Ne feledjük azonban, hogy ezek a készítmények önmagukban nem váltják ki a kiegyensúlyozott táplálkozást!

+1 Napfény: Bár télen ebből jóval kevesebb jut, szervezetünk ilyenkor is ugyanúgy igényli a napfényt. Ha van rá lehetőségünk, hétvégenként látogassunk ki a szabadba néhány órára. Nem csak a testünkre, de a lelkünkre is üdítően hat egy kis séta - persze ilyenkor öltözzünk fel gondosan, és vigyünk magunkkal termoszban finom forró teát, hogy belülről se fázzunk!

(Budai Egészségközpont)