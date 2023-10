Az őszülés kóros okai

Az őszülést általánosan az öregedés velejárójának tartják, mivel az emberek többsége 50 éves kora körül megőszül. Az őszülés oka a melanin nevű pigment mennyiségének csökkenése, amely a haj színét adja. A melanintermelés a kor előrehaladtával természetes módon csökken, azonban bizonyos betegségek és egyes gyógyszerek is hatással vannak rá, melyek miatt fiatalabb életkorban is bekövetkezhet.

A hajszál fejbőrben lévő része a haj gyökere, ennek alsó, kiszélesedő végét nevezzük hajhagymának. E mellett faggyúmirigyek helyezkednek el, valamint aprócska vérerek veszik körül és látják el tápanyagokkal, és itt találhatóak a pigmentképző sejtek, vagyis a melanociták is. Ezek termelik a melanint, amely a hajszál színét meghatározza.

A természetes öregedési folyamat során egy bizonyos életkor felett a melanociták aktivitása csökkenni kezd: egyre kevesebb melanint termelnek, míg végül elhalnak. A növekvő hajszálban a hiányzó festékanyag helyét levegő tölti ki, ezért látjuk fehérnek. Mivel ez a folyamat nem egyidejűleg játszódik le minden hajszálban, a hajkoronát az őszülési folyamat során vegyesen alkotják fehér és pigmentált hajszálak, emiatt tűnik szürkének, azaz ősznek, míg végül az összes hajszál teljesen ki nem fehéredik.

Genetikailag meghatározott, hogy kinél mikor kezd csökkenni a melanintermelés. Ebből kifolyólag az őszülés folyamatát sajnos nem lehet feltartóztatni vagy visszafordítani. Míg egyeseknél már a 20-as éveik elején megjelennek az első ősz hajszálak, vannak, akiknek még 60 évesen is megvan az eredeti hajszínük. A legtöbb embernél az első ősz hajszálak 30 és 50 éves kor között jelennek meg.

Ha az őszülés a 20. életév előtt következik be, akkor korai őszülésről (canities praecox) beszélünk.

Milyen betegség, kórállapot, káros környezeti hatás okozhat őszülést?

Mint láthatjuk, az őszülés kezdetének időpontja genetikailag meghatározott és egyénenként eltérő, de ha fiatalkorban következik be, akkor mindig gondolni kell a háttérben egyéb okra is, és még ha az átlagos életkorban indul is meg az őszülés folyamata, bizonyos esetekben akkor is állhat mögötte valamilyen egészségügyi probléma vagy káros környezeti hatás. Lássuk, a teljesség igénye nélkül, hogy mik lehetnek ezek:

anaemia perniciosa (vészes vérszegénység, a B 12 -vitamin felszívódásának zavara okozza)

-vitamin felszívódásának zavara okozza) daganatos betegségek

súlyos hormonzavarok

bizonyos vitaminok és ásványi anyagok hiánya

akut lázas fertőző betegségek

Mellékhatásként a haj átmeneti őszülését okozhatják a hidroxiklorokin hatóanyagú gyógyszerek, melyeket a malária és bizonyos autoimmun betegségek kezelésében használnak. Ezen gyógyszerek szedésének abbahagyása után rendszerint visszatér az eredeti hajszín.

Az csak mítosz, hogy a stressztől egyik pillanatról a másikra meg lehet őszülni, a pigmentsejtek nem tudnak ilyen gyorsan lebomlani. De ennek az elképzelésnek mégiscsak van némi tudományos háttere, az érzelmileg rendkívül megterhelő szituációk ugyanis oxidatív stresszt váltanak ki, melynek során szabadgyökök képződnek, amik feltehetően károsítják a pigmentképző sejteket is. Ugyanezen okból kifolyólag a stresszes életvitel mellett figyelembe kell vennünk a dohányfüst, az UV-sugárzás, bizonyos vegyszerek és némely kozmetikum káros hatását is, amelyeknek szintén szerepe lehet az őszülés korábbi beindulásában.

A hajunknak is szüksége van vitaminokra és ásványi anyagokra ahhoz, hogy egészséges és szép maradjon. A helytelen, egyoldalú táplálkozással járó hiányállapotok, hiánybetegségek nemcsak hajhullással, hanem bizonyos esetekben a haj idő előtti őszülésével is járhatnak, a normál pigmentképződéshez ugyanis szükség van többek között B 12 -, B 5 - és D-vitaminra, folsavra, vasra, rézre, cinkre, szelénre és omega-3-zsírsavakra. A C- és E-vitamin mint antioxidáns segít megakadályozni a szabadgyökök károsító hatását.

Nemcsak hiányállapotok velejárója lehet az őszülés, hanem bizonyos élelmiszerek, élelmiszer-összetevők túlzott mértékű és rendszeres fogyasztása is okozhatja az ősz hajszálak számának megsokasodását. Ilyen az étkezési cukor (ellenben a méz nem), az ízfokozók (pl. nátrium-glutamát), az állati fehérjék (szemben a növényi fehérjékkel, amelyeknek nincs ilyen hatásuk), valamint a mesterséges színezékek (a legnagyobb arányban édesipari termékekben alkalmazzák) és a tartósítószerek (főleg a késztermékekhez adják). Lehetőleg kerüljük vagy legalább korlátozzuk ezek fogyasztását.

Őszülés esetén, főleg ha az korai kezdetű, hirtelen indul vagy nagymértékű, esetleg más tünet is kíséri, érdemes orvoshoz fordulni.

