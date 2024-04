A szép haj feltétele az egészséges fejbőr

A legtöbb ember csak kevés figyelmet szentel fejbőrének. Pedig ez testünk egyik legérzékenyebb felülete, és nem utolsósorban állapota alapvetően meghatározza, hogy néz ki és milyen minőségű a hajunk.

A fejbőrünk amellett, hogy fejünk védelmét is szolgálja, részt vesz a vízháztartás, a testhőmérséklet szabályozásában, valamint az érzékelésben is. Egy kicsivel több figyelemmel is már látványos eredmény érhető el.

A fejbőr védőburokként veszi körül a fejet. A többi bőrtípushoz hasonlóan rétegekből épül fel, kívülről befelé haladva hámszövetből, irharétegből és bőraljából. A különböző rétegekben találhatóak hajhagymák, faggyúmirigyek, verejtékmirigyek, idegek és immunsejtek is.

A hajhagymák tulajdonképpen a hajszálak gyökerei. A faggyúmirigyek a faggyút termelik, ami a fejbőr és a haj puhaságáért felelős és fényt kölcsönöz a hajnak.

A fejbőr legkülső rétege folyamatosan megújul. A mélyebb rétegekben lévő szarusodó sejtek is időről-időre megújulnak, ezek az elhalt sejtek a bőrfelszínre kerülnek.

Ha a faggyúképződés, a hámlás és az elhalt sejtek leválásának egyensúlya megbomlik, akkor a fejbőr viszket, kiszárad vagy korpásodik.

Hirdetés

A fejbőr funkciója

A fejbőr elviekben nem különbözik a test többi bőrszövetétől, a következő szerepeket tölti be:

Védelem: Az elszarusodás és a mirigyek által termelt anyagok leadása révén a fejbőr védőréteget képez a koponya körül. Maga a haj további védelmet nyújt, például a hideg ellen. A fejbőrben található immunsejtek részt vesznek az immunvédelemben.

Hőszabályozás: A verejtékezés, valamint a fejbőrben lévő erek kitágulása, illetve összeszűkülése révén szabályozza a testhőmérsékletet.

Folyadék- és sóháztartás: A fejbőr a sótartalmú verejték leadása révén nemcsak a hő-, hanem a folyadék- és a sóháztartást is szabályozza.

Érzékelés: A fejbőr a test egyéb bőrszöveteihez hasonlóan számos különféle receptort tartalmaz, amelyek az érzékelésért felelősek.

Mit lehet tenni fejbőrünk egészségének megőrzése vagy épp visszanyerése érdekében?

1. Kerüljük a túl gyakori hajmosást!

Ne mossunk mindennap hajat! A túl gyakori hajmosás kiszárítja a fejbőrt, ugyanez vonatkozik a túl forró vízzel történő hajmosásra is. Hajunk típusától és állapotától függően elegendő 3-4 naponta mosnunk.

2. Kerüljük a kemikáliákat!

Bánjunk óvatosan a hajlakkokkal, hajfestékekkel, hajhabokkal és zselékkel, ezek ugyanis ingerelhetik a fejbőrt, kiszáríthatják vagy épp túlzott faggyútermelésre késztethetik.

3. Használjunk hajtípusunknak és fejbőrünknek megfelelő hajápolási termékeket!

A samponok, balzsamok, hajpakolások, olajok közül válasszuk azt, ami számunkra megfelelő. Több terméket is kipróbálhatunk, hogy lássuk, melyik az ideális. Kaphatók érzékeny, száraz, normál és korpás fejbőrre/hajra készült verziók is. A nem kiöblítendő termékek kivételével, mindig alaposan öblítsük ki hajunkból a hajápolószerek maradékait.

4. Figyeljünk oda az egészséges táplálkozásra!

Tápanyagokban, vitaminokban, nyomelemekben gazdag egészséges és kiegyensúlyozott táplálkozással nemcsak általános jóllétünkért, hanem fejbőrünk egészségéért is sokat tehetünk. A fejbőr egészségének megőrzéséhez rendkívül fontosak többek között a fehérjék, a cink, a vas, a B-vitaminok, az A- és a C-vitamin.

5. Kerüljük a stresszes szituációkat!

Stresszhelyzetben a fejbőr is kibillen egyensúlyából. A pszichés stresszre, idegeskedésre az egész szervezetünk reagál. Ugyanez vonatkozik a külső stresszfaktorokra is, amilyen például a hideg, az UV-sugárzás, a száraz fűtött levegő, a hőség vagy a gyakori hajfestés. Előző ellen sajátítsunk el relaxációs technikákat, utóbbiakat pedig – amennyire lehet – próbáljuk kerülni. Például hajszárító helyett hagyjuk hajunkat szabadon megszáradni. Ez nyáron könnyen kivitelezhető, de a hideg évszakokban semmiképp se menjünk ki a szabadba vizes vagy nedves hajjal! Ha elkerülhetetlen a hajszárító használata, azt kis fokozatra állítsuk és előtte használjunk hővédő olajat.

A fejbőr irritációjának és leégésének elkerülése érdekében viseljünk könnyű kalapot nyáron, ha napon tartózkodunk, illetve használjunk fejbőrre és hajra fújható fényvédő spray-t.

6. Masszírozzuk át rendszeresen fejbőrünket!

Hajmosáskor, de akár azon kívül is dörzsöljük át finoman fejbőrünket rendszeresen ujjainkkal vagy masszázskefével, hogy ezzel serkentsük vérkeringését, így támogatva a tápanyagellátásában és a fölösleges anyagoktól való megszabadulásában.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: Onmeda, 5 Tipps für eine gesunde Kopfhaut (Terzolin), Gesunde Kopfhaut: Der Schlüssel für gesunde Haare (MDR)