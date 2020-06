Mit árul el hajunk az egészségi állapotunkról?

A hajunk és fejbőrünk állapota sokat elárul szervezetünk egészségéről. Bizonyos állapotok vagy gyógyszerek kihatnak nemcsak a test, hanem a hajunk egészségére is. Tudja meg, hogy mire utalhat a korpásodás, a haj zsírosodása, a hajhullás vagy az őszülés!

1. Korpásodás

A korpásodás nem fertőző – akkor vajon mégis hogyan alakul ki? Az orvosok sem biztosak benne, de egyes teóriák szerint egy bizonyos gomba elszaporodása okozza. Egyéb lehetséges kockázati tényezők közé tartozik a zsíros bőr, a stressz, az elhízás, a hideg és száraz időjárás, valamint az ekcéma vagy pikkelysömör. Bár a jelenség kínos lehet – a viszketés pedig zavaró – a korpásodás nem ártalmas.

Sárga korpa

Amennyiben a korpapelyhek zsírosak és sárgák, seborrheás dermatitisről lehet szó. Ez egy olyan gyulladásos bőrbetegség, ami akkor fordulhat elő, ha túl sok faggyúmirigy van a fejbőrön és az arcon. Noha a seborrheás dermatitis hormonokkal, gombákkal, néhány neurológiai problémával (pl. Parkinson-kór) vagy a HIV-vel kapcsolatos, ugyanúgy kezelik, mint a hagyományos korpát: korpásodás elleni samponnal. Súlyos esetben szteroidot vagy gombaellenes gyógyszert ír fel az orvos.

Tippek a korpásodás kezelésére Az elhalt hámsejtek elszaporodásának megakadályozására használjon naponta korpásodás elleni sampont! Hagyja azt a fején 5 percig, majd öblítse le alaposan! Előfordulhat, hogy többféle korpásodás elleni készítményt ki kell próbálnia, mielőtt megtalálja, melyik a legjobb az Ön számára. Ha az egyik már nem hatékony, próbáljon ki egy másikat! Ha ez nem segít, beszéljen orvosával!

2. Normál, zsíros vagy száraz haj

Mindegyik kialakulása hajlam és genetika kérdése is, de a nem megfelelő hajápolási szokások szintén felelőssé tehetőek.

Zsíros haj

A hajon észlelhető zsír valójában faggyú, amely a hajszálakat hivatott megvédeni a külső, károsító hatásoktól. Ha túl gyakran mossuk, elmossuk ezt a réteget is, a szervezet ezért fokozottabban kezd faggyút termelni, emiatt a haj még gyorsabban zsírosodik.

Káros következménye is lehet annak, ha a haj zsírosodik. A faggyúmirigyek túlzott működésére visszavezethető zsírosodás a fiziológiai pH-érték elmozdulását, valamint a mikrobák és gombák megtelepedését is eredményezheti.

Száraz haj

Az elégtelen vitamin- és ásványianyag-bevitel, a kevés folyadékpótlás, a helytelen hajápolási szokások és bizonyos genetikai tényezők is felelhetnek a tápanyagban szegény, száraz hajszálakért.

A zsíros hajra kifejlesztett szerek a száraz hajat tovább károsítják, így ezeket mindenféleképpen kerülni kell. A száraz hajra készített termékekből használható hajápoló balzsam, pakolás, formázáshoz hővédő szerek is. Ritkán ugyan, de száraz hajat belgyógyászati betegségek is okozhatnak, ezért ha a megfelelő gondozás ellenére sem javul a haj állapota, ajánlott elvégeztetni egy rutin laborvizsgálatot, amelynek eredménye utalhat vérszegénységre, pajzsmirigy-alulműködésre vagy számos egyéb kórra is.

3. Hajhullás

Jobban hullik, mint gondolná!

Egyes szakértők szerint naponta akár 100 szál hajszálunk is kihullhat. Ez azonban még nem ok az aggodalomra, nem jelenti azt, hogy kopaszodik! A 100 000 szőrtüszőnk mintegy 90%-a bármikor új hajszálat termel, 10%-a pedig nyugalmi (telogén) fázisban van, egy hajszál élettartama pedig 2-3 hónap. Ezeket váltja fel az új haj, és a növekedési ciklus újraindul.

Férfiak kopaszodása

A férfiak hajhullásáért 90%-ban a genetika felelős. Noha a jelenség örökletes, nagyobb mértékben befolyásolhatja az anyai ág, mint az apai. Tehát, ha tudni szeretné, mit várhat, nézze meg az anyai nagyapja haját! A férfiak kopaszodása gyakran a halántéknál kezdődik, majd a fejtetőn folytatódik. A finaszteridtartalmú készítmények lassítják a hajhullást!

Nők kopaszodása

A korral járó hajelvékonyodás az egész fejen jelentkezik, ám a hajhullás leginkább a fejtetőn. A férfiakkal ellentétben a nők ritkán kopaszodnak meg teljesen, és sokkal lassabban hullik a hajuk, mint a férfiaknak. A közhiedelemmel ellentétben a hosszú haj nem terheli meg a hajhagymákat, nem okoz hajhullást. A hajmosás sem okoz hajhullást, ilyenkor csak az a haj hullik ki, ami amúgy is kihullana. Az 5%-os Minoxidil napi egyszeri használata segíti a haj növekedését és megakadályozza annak elvékonyodását.

Tippek a hajhullás elkerüléséhez Haj- és szívbarát étrend: Tartsa fényesen a haját lazac és dió (omega-3), spenót és sárgarépa (A-vitamin), brazil dió (szelén), kesudió (cink) fogyasztásával. Ezek mindegyike segít fenntartani a fejbőr egészségét, akárcsak az alacsony zsírtartalmú tejtermékek, teljes kiőrlésű gabonák és a zöldségek fogyasztása. Ezek az élelmiszerek ráadásul még a szívét is védik!



Fejmasszázs: Nincs rá bizonyíték, hogy a fejbőr masszírozása lassítaná a hajhullást vagy javítaná a fejbőr állapotát, de csodát tehet a stressz feldolgozásában. A fejbőrt rengeteg idegvégződés borítja, melyek szuper érzékenyek az érintésre. A fejmasszázs olyan közérzetjavító speciális vegyületek kibocsátását segíti elő, mint a dopamin vagy a szerotonin.

Mi okozhatja a hajhullást?

Pihenő állapot

A szervezetet ért megterhelés – műtét,, szülés, egyes gyógyszerek, fogyókúrák, súlyos stressz, pajzsmirigy problémák – okozhatja a hajak pihenő módba, telogén állapotba kerülését. Körülbelül 2 hónappal később a haj hullani kezd, elvékonyodik – ez a telogén aura állapot, mikor a hajunk marokszámra hullik. A legtöbb esetben az új hajszálak növekedése azonnal megkezdődik.

Támadás a szőrtüszők ellen

Az autoimmun eredetű alopecia areata esetén az immunrendszer tévedésből megtámadja a hajhagymákat, melynek hatására a haj – gyakran hirtelen – kihullik. A legtöbb embernél ilyenkor 1-2 kopasz folt jelentkezik, amit bizonyos injekciókkal lehet kezelni, de ritkán az is előfordulhat, hogy minden testszőr kihullik. A foltos kopaszság nem káros vagy ragályos, ám lelkileg nehéz lehet megbirkózni vele. A haj magától visszanő, de sajnos egyeseknél az alopecia areata ismételten jelentkezik.

A napfény káros hatása

A túl sok napfény a hajat törékennyé, szárazzá teheti, különösen a szőkék és ősz hajúak esetében. Emellett, ha már elvékonyodott a haja, a fejbőr leégésének kockázata is fennáll. Válasszon napvédelemmel ellátott hajápoló terméket, bár egyenletes védelmet ez sem nyújt. Ezért inkább viseljen kalapot, ha a napon van! Válasszon fényvédő szövetből készültet – ezek általában 30 UPF védelmet biztosítanak.

A hajnak is kell a tápanyag!

A fogyókúra is okozhat hajhullást, különösen, ha az szélsőséges! A hajnak is szüksége van a fehérjére, vasra, omega-3 zsírsavakra, cinkre és A-vitaminra ahhoz, hogy egészséges maradjon! Az alacsony kalóriatartalmú diétáknál gyakran hiányoznak a megfelelő tápanyagok, ezért leáll a haj növekedése – fakóvá, élettelenné válik, vagy túlzott tápanyaghiány esetén hullani kezd.

Meglepő mellékhatások

Egyes gyógyszerek, mint például a véralvadásgátlók, koleszterin-csökkentők, antidepresszánsok, nem-szteroid gyulladásgátlók, fogamzásgátlók, antibiotikumok vagy hormonpótló gyógyszerek mellékhatásaként jelentkezhet hajhullás. Általában a haj visszanő, ha a gyógyszeres kezelés véget ér.

Nem mindegy, milyen frizurát hord!

A túl szorosra húzott frizura (pl. lófarok) károsíthatja a hajhagymákat, megtörheti a hajat, illetve okozhat hajhullást is. A hajhosszabbítás és a póthaj is okozhat alopeciát, mivel ezek extra súlya húzza a meglévő hajat. Ha változtat a hajhordási szokásain, az általában lehetővé teszi a haj visszanövését. A hosszú ideig szorosra húzott haj ugyanakkor tartós hajhullást okozhat.

A hajszárítás, hajvasalás, hajfestés, szőkítés, de még a túlzott hajkefélés is károsíthatja a haj külső rétegét. A hajat ért állandó behatások eredményeképp az szárazzá, tartás nélkülivé válhat. Időnként az ilyen jellegű, túlzásba vitt styling miatt az egyetlen lehetőség a haj egészsége érdekében annak rövidre vágása! Ne feledje, a hajra is érvényes, hogy a kevesebb több!

4. Őszülés

Az őszülést a masszív hidrogén-peroxid felhalmozódás okozza, mely a szőrtüszők elkopása következtében lép fel. A peroxid gátolja a melanin normális szintézisét, mely hajunk természetes pigmentációjáért felelős. Hogy mikor és milyen mértékben kezd el valaki őszülni, az főként a genetikától függ, de ritkább esetben akár betegségek is meghúzódhatnak a háttérben.

A korai őszülés örökletes

Az őszülés nem mindig az öregedéshez kapcsolódik. Amennyiben még nincs 40 éves, de már észrevehetően őszül, valószínűleg örökletes jelenségről van szó. Az őszülés általában nem jelent egészségi problémát, noha a vérszegénység, pajzsmirigyproblémák, B 12 -vitamin-hiány és a vitiligo is összefüggésbe hozható az idő előtti őszüléssel. Akár kiemelni szeretné ősz tincseit, akár elfedni, ne feledje, vannak, akik érzékenyek a hajfestékben található vegyi anyagokra, mely eredménye viszkető, égő fejbőr is lehet.

A hajelemzés nem megbízható Egyes cégek állítják, hogy képesek a haj elemzéséből megmondani, milyen vitaminhiányban szenved, vagy milyen egészségi problémája van. Bár a hajanalízissel kimutatható egyes méreganyagok (pl. ólom vagy arzén) jelenléte a szervezetben, a megállapítások inkonzisztensek és változóak lehetnek. A légszennyezéstől a hajsamponig számos dolog befolyásolhatja a teszteredményeket!

Forrás: WEBBeteg összeállítás

Cs. K., fordító; WebMD

Lektorálta: Dr. Árki Ildikó, háziorvos