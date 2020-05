Lehet, hogy másként lesznek betegek a pacsirta és a bagoly típusú emberek?

Korán kel vagy későn fekszik? A kérdés egyáltalán nem csak azért érdekes, mert a válaszokból következtethetünk arra, hogy valaki keveset, vagy sokat alszik - az alvás idejének még a depresszióra való hajlamosság szempontjából is lehet jelentősége.

Azt már régóta tudjuk, hogy a nem kielégítő, vagy valamilyen okból zavart alvás depresszió előszobája, arra azonban az orvosok is csak most kezdenek rájönni, hogy bizony annak is van jelentősége a hangulatunk szempontjából, hogy mikor hajtjuk álomra a fejünket. - Kronotípusunk határozza meg, hogy a nap mely részében mennyire vagyunk aktívak, és mikor a legoptimálisabb aludnunk. A legtöbb ember rugalmas kronotípusú, tehát alkalmazkodni tud a pacsirta és bagoly léthez is. A rugalmas emberek fiatalkorukban inkább bagoly, idősebb korukban inkább pacsirta irányban tolódhatnak el - magyarárzta dr. Purebl György, a Semmelweis Egyetem Magatartástudományi Intézetének klinikai igazgatóhelyettese.