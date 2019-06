Kánikula, nyaralás, utazás - nyáron mire figyeljünk a folyadékpótlásnál?

Nyáron a hőmérséklet emelkedésével nő a kiszáradás veszélye, így fokozott odafigyelést és folyadékbevitelt igényel, hogy szerveztünk vízháztartását egyensúlyban tartsuk.

A változatosság a folyadékpótlást is megkönnyíti. Az Európai Hidratációs Intézet szakemberei szerint az ásványvízen, üdítőkön kívül egy magas víztartalmú nyári étrend is hatékonyan hozzájárul a hidratációhoz. Utazás közben is fontos, hogy eleget igyunk, hisz a kiszáradás enyhe tünetei is megnövelik a balesetek kockázatát. Nem árt, ha a célállomás időjárási viszonyait előre feltérképezzük és a hétköznapoknál feltehetően több mozgást is belekalkuláljuk a nyaralás alatti folyadékbevitelbe.

A változatosság megkönnyíti a folyadékbevitelt

A rendszeres fogyasztásra javasolt vízen, ásványvízen kívül jól hidratálnak a teák, a gyümölcslevek, az üdítőitalok és a levesek is, azonban ezek kalóriatartalmára ügyelnünk kell folyadékbevitelünk összeállitásakor. Az alkoholos italok fogyasztása kerülendő.

Ezt olvasta már? Iszik Ön eleget? Amit a folyadékfogyasztásról tudni kell!

Hirdetés

Ne csak igyunk, együnk is vizet!

Nem csak a folyékony táplálék, de bizonyos szilárd ételek víztartalma is jelentős! Magas a víztartalma bizonyos gyümölcsöknek és zöldségeknek, többek között a dinnye, uborka, szőlő, barack, alma, körte, paradicsom fogyasztása szintén megkönnyíti, hogy elég folyadék kerüljön a szervezetünkbe. A legtöbb zöldség és gyümölcs 80-95 százalék víztartalmú, vagyis éppen annyira hatékonyak a hidratációban, mint a folyékony levesek.

Különösen hangzik, de tény, hogy a szénhidrátforrások közül a főtt tészta tartalmazza a legtöbb vizet (akár 85 százalékban), de a főtt rizsé is eléri a 65-70 százalékos arányt. A fehérjében gazdag nyersanyagoknál a tojásból készült ételek mellett a halak és a tenger gyümölcsei 65-80 százalékban tartalmaznak vizet, míg a sütemények, kekszek ezzel szemben viszonylag csekélyebb mennyiségben. A nagy melegben nagyon jól esnek az olyan desszertek, mint a joghurt (75-85 százalék víztartalommal) vagy a fagylaltok, jégkrémek, amelyek szintén legalább 60 százalék víztartalmúak. Utóbbiaknál azonban ne felejtsük el, hogy kalóriatartalmuk is jelentős.

Ezt olvasta már? Folyadékfogyasztás és hőség

Aki nem iszik eleget, olyan, mintha ittasan vezetne!

A nyári nagy melegben különösen oda kell figyelni arra, hogy utazás előtt és közben eleget igyunk, mert duplájára nő a hibázás lehetősége, ha nem viszünk be elég folyadékot a szervezetünkbe. Az Európai Hidratációs Intézet által rendelt, friss kutatás eredményei azt mutatják, hogy már az enyhe kiszáradás is ugyanannyi vezetési hibát okoz, mint az alkoholos vagy drogos befolyásoltság.

A repülés fokozza a kiszáradást

A repülőgépek fedélzetén a levegő víztartalma jóval kevesebb (10-20 százalék), mint a szokásos belső környezeté, amelynek általában 30-60 százalék között mozog a páratartalma. Ezért gyakori egy hosszabb repülőút végén a szájszárazság, a szemek égető érzése, vagy a vér besűrűsödése, amelynek következtében megnőhet a trombózis kialakulásának kockázata. A repülés alatt óránként 2,5 deciliterrel több folyadékot kellene meginnunk ahhoz, hogy megfelelő folyadékszintünket biztosítsuk, annak ellenére, hogy egy helyben ülünk és nincs melegünk.

Bár tudnánk hova, de hova megyünk...

Nem ártana előre megnézni, hogy az általunk választott nyaralóhelyen milyenek az időjárási viszonyok, a páratartalom és bekalkulálni azt is, hogy a nyaralás alatt általában aktívabb életet élünk, mint a hétköznapokban, hiszen várost nézünk, túrázunk, úszunk, sportolunk. Folyadékpótlásunknak alkalmazkodnia kéne ezekhez a megváltozott feltételekhez, ami általában a bevitt folyadékmennyiség megnövelésével járna.

Ha szeretne többet megtudni a folyadékbevitel jelentőségéről, vagy tájékozódna a vízzel, ezzel a létfontosságú tápanyaggal kapcsolatos legújabb tudományos kutatásokról, látogassa meg az Európai Hidratációs Intézet angol nyelvű honlapját ide kattintva

Az Európai Hidratációs Intézet hazai szakmai partnere a Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége.

Olvasson tovább! Amikor káros a sok folyadék

(Európai Hidratációs Intézet)