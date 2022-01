Így maradhat egészséges és fitt a téli hónapokban is

Aki betart néhány egyszerű szabályt, a hideg évszakban is problémamentesen megőrizheti egészségét, fitt és karcsú maradhat. Ehhez adunk öt tippet.

Egyen minden nap gyümölcsöt és zöldséget

Így nem lesz szüksége táplálékkiegészítőkre, immunrendszere erőssé és ellenállóvá válik. A rostok hozzájárulnak az anyagcsere egészséges működéséhez, így fitt és karcsú maradhat, sőt ha vannak fölösleges kilói, azoktól is könnyebben megszabadulhat.

Ha nem is rajong a zöldségekért, gyümölcsökért, ne úgy tekintsen rájuk, mint szükséges rosszra! A legjobb, ha nyersen fogyasztja őket, de készíthet belőlük cukrozatlan gyümölcs- vagy zöldségleveket is, részei lehetnek egy ízletes reggelinek, vagy az ebéd köreteként is elkészítheti őket. Nem utolsó szempont az sem, hogy a szemet gyönyörködtető színes gyümölcsök a téli hónapokban a léleknek is jót tesznek.

Fontos a higiénia

Ősszel és télen különösen fontos, hogy hazaérkezve, illetve étkezések előtt mosson kezet meleg, szappanos vízzel. Így elkerülheti a garatgyulladást, náthát, influenzát, valamint az egyes emésztőrendszeri fertőzéseket okozó baktériumok és vírusok támadását. Nagyon praktikusak a kis kiszerelésű folyékony kézfertőtlenítők vagy kézfertőtlenítő kendők, amelyek könnyen elférnek a táskában, így bárhová magával viheti őket. Amíg nem mosott kezet, ne nyúljon a szájába, orrába vagy szemébe!

A véőoltások (COVID-19 elleni, influenza elleni stb.) beadatásával csökkenthető a leghatékonyabban a fertőző betegségek kockázata, illetve elengedhetetlen a járványügyi szabályok betartása is.

Iktasson be napi 30 perc testmozgást

A rendszeres sport megkönnyíti a fölösleges kilók leadását, rendezi a koleszterinszintet, megelőzi a szívproblémákat, csökkenti a diabétesz kialakulásának kockázatát és erősíti az immunrendszert.

Nem kell feltétlenül bejelentkeznie egy fitneszterembe, elég, ha például gyalogol napi háromszor tíz percet, szervezete így is kalóriát éget. A séta további előnye, hogy a szabad levegő és a természetes fény jótékonyan hat a kedélyállapotra. Ha reggel a munkahelyére utazik, szálljon le egy megállóval hamarabb, és a maradék utat gyalog tegye meg, ebédszünetben is sétálhat 10 percet, lift helyett lépcsőzzön vagy ajánlja fel a szomszédnak, hogy elviszi sétáltatni a kutyáját.

Aludjon eleget!

A tartós alváshiány gyengíti az immunrendszert, növeli a magas vérnyomás kockázatát, hosszú távon elhízáshoz és az öregedési folyamatok felgyorsulásához is vezethet. Egy hosszabb szabadság alatt tapasztalja ki, mennyi alvásra van szüksége a szervezetének. Minden nap ugyanabban az időben feküdjön le! Az alvás-ébrenlét ritmusa 14 nap alatt beáll.

Az alvászavarok kialakulására okot adhatnak az elintézésre váró teendők, a gondok. Ha éjszaka nem piheni ki magát, szervezete nappal is követelni fogja a pihenést. Ha hazaér a munkából, relaxáljon, próbáljon meg kikapcsolni egy kicsit. Ez jót tesz a testnek, léleknek, ellazítja a hátizmokat, és elősegíti a sejtek megújulását. Ha elalszik, 15 percnél ne tartson tovább, mert utána fáradtabbnak fogja érezni magát, mint amilyen előtte volt, és este nem fog tudni elaludni.

Ha kisbabája sírása ébreszti fel, kérje meg párját, hogy egy ideig ő keljen fel hozzá, ha rá nem számíthat vagy ha egyedülálló, kérjen segítséget rokonoktól, barátoktól, jó ismerősöktől!

Reggelizzen minden nap!

Egy egészséges reggeli elegendő energiával látja el ebédig, így nem fog nassolnivalók után nézni, vagyis hozzájárul a túlsúly és a diabétesz megelőzéséhez.

Olyan ételt válasszon, amit szívesen fogyaszt! Sokan azt mondják, hogy reggel nem tudnak enni, pedig ez egyszerűen szokás kérdése, ha egyszer ráveszi magát, bele fog jönni!

Ne adja fel, ha reggel nincs étvágya, eleinte legalább vigyen magával egy müzliszeletet, egy ivójoghurtot vagy egy termoszban meleg teát. Mindig ülve reggelizzen, ne kapkodjon, így megkönnyíti emésztőrendszere dolgát!

Forrás: WEBBeteg

B. M., szakfordító; fem.com

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos