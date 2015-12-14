B15-vitamin (pangamin) - Miért fontos?

A B15-vitamin (pangamsav, pangamin) egy vízoldékony vegyület. Nem nélkülözhetetlen az étrendből, ugyanis nem „igazi” vitamin. A nemzetközi élelmiszer-biztonsági hatóságok (FDA, EFSA) nem ismerik el vitaminként, mivel nincs elegendő bizonyíték a hatásosságára, valamint hiányában nem alakul ki betegség. Antioxidáns hatással rendelkezik.

Humán klinikai kísérletek nem bizonyítják egyértelműen a jótékony tulajdonságokat, melyek az alábbiak lehetnek: elősegítheti a sejtek és szövetek oxigén-anyagcseréjét, megakadályozhatja egyes szervek (pl. máj) elzsírosodását. Csökkentheti az alkohol utáni vágyat, elmulaszthatja a fáradtságot, csökkentheti a vér koleszterinszintjét.

Hirdetés

Miben fordul elő?

Természetes forrásai közé tartozik a sörélesztő, a gabonamagvak, a hántolatlan rizs, a napraforgómag, a tökmag, a máj és a melasz. A sárgabarack magjából vonják ki.

Hiánya

Hiánybetegségeiről kevés kutatási eredmény található, az eredmények nem kellően megbízhatóak. Mivel nem nélkülözhetetlen a szervezet számára, komolyabb hiányállapottal nem kell számolni.

Fontos biztonsági figyelmeztetés

A legújabb kutatások és hatósági ajánlások szerint óvatosságra kell törekedni. Ennek oka az, hogy egyes B 15 -vitamin-készítmények kémiai összetétele gyakran bizonytalan és változó, és más sók és aminosavak keverékét tartalmazhatják pangamsav helyett.

Várandósság és vesebetegség esetén kifejezetten ellenjavallt a szedése.

Bizonyos gyógyszerek (pl. szívgyógyszerek) hatását befolyásolhatja, így gyógyszerszedés esetén kerülni kell a készítmény fogyasztását.

Ez is érdekelheti Hogyan hatnak az antioxidánsok?

Forrás: WEBBeteg

Szerzőnk: Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember