Hogy működik a fájdalommenedzsment?

A mozgásszervi fájdalom az egyik leggyakoribb panasz, ami miatt végül orvoshoz fordulnak az érintettek. Dr. Dobos Márta, holisztikus szemléletű ortopéd orvos arról beszélt, hogyan menedzselhetjük a fájdalmat, mit tehet a szakember.

A legjellemzőbb fájdalmak

Az amerikai emberek nagyon nagy része elsősorban mozgásszervi-, ízületi-, csont- és izomfájdalmakkal fordul orvoshoz – derül ki a Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons című szaklap cikkéből.

A krónikus fájdalom a becslések szerint az Egyesült Államokban mintegy 100 millió személyt érint, és jellemzően a mozgásszerveknél, a fejnél és a hasi tájékon jelentkezik.

Ám míg az akut sérülésekkel, problémákkal viszonylag egyszerűbben megbirkóznak az orvosok, addig a krónikus fájdalmak esetében jóval nehezebb megtalálni a helyes, hatékony és tartós megoldást.

Ezt bizonyítja az a meglepő tanulmány is, amely szerint azok a non-szteroid gyulladáscsökkentők, amelyeket leggyakrabban ajánlanak az ortopédsebészek, gyakran nem elég hatékonyak a krónikus fájdalmak kezelésében. Sőt, meglepő módon egyes esetekben jobban beválnak az antidepresszánsok és az görcsoldók, különösen, ha krónikus csont – és ízületi fájdalomról van szó. Ugyanakkor minden esetben érdemes egyénileg keresni a problémák okát és a kezelés legkíméletesebb, még hatékony módját.

A fájdalommenedzsment lépései

A mindennapos tevékenység során óvakodni kell az akut fájdalmak forrásaitól, így például a súlyok emelgetésétől, a hirtelen, erőteljes mozdulatoktól. Vagyis akinek krónikus fájdalmai vannak, minden esetben szem előtt kell tartania a megerőltetés kerülését.

Érdemes minden módon elkerülni az állapotromlást elősegítő tényezőket. Vagyis ajánlatos felhagyni a dohányzással, megfelelően kell kezelni a depressziót, a szorongást és a hangulatot érintő betegségeket, karban kell tartani a diabéteszt és más alapbetegségeket.

Mindig keresni kell a fájdalom forrását. Hiszen a fájdalmat egy nem diagnosztizált tumor vagy gyulladás okozza, nem következik be javulás, amíg a forrást nem kezeljük. Ráadásul minél előbb érdemes tisztázni az okokat, ugyanis a krónikus fájdalmak velejárója a lassú, degeneratív ízületi romlás, a kopás, az összenyomódás, stb., ami csak tovább ront a helyzeten.

A helyzet kordában tartásához fontos követni az orvos tanácsait, amelyek vonatkozhatnak a kezelésre és az életmódra egyaránt.

Jobb megelőzni a krónikus fájdalmat

Megoszlanak a vélemények arról, milyen gyorsan lehet kilábalni a tartós fájdalomból, hiszen az is kérdés, mit tekinthetünk gyógyulásnak: a teljes tünetmentességet vagy a javulást is? A működésbeli elváltozások (például amikor az izomerő kiegyensúlyozatlansága miatt nem tudjuk teljesen kihúzni magunkat), a kényszertartások előbb-utóbb túlterhelik a gerincet. Ha ez évekig fennáll, nagy valószínűséggel kialakulnak krónikus kopások, porckorong károsodások és más, tartós problémák – mondja Dr. Dobos Márta, az Oxygen Fájdalomközpont holisztikus szemléletű ortopéd orvosa.

Mindenképpen orvoshoz kellene fordulnia annak, aki nem sérülésből eredő fájdalmat, mozgásbeszűkülést tapasztal. (Természetesen ezeken a tüneteken is segíthet az ortopédus, de ezek kezelése nyilván más jellegű.)

Csak szakszerű segítséggel védhetők ki a tartós elváltozások, és ez kifejezetten ortopéd szakorvost jelent, hiszen a háziorvosok nagy része nem járatos a megfelelő kezelésekben, és ez nem is várható el tőlük. A teljes körű „fájdalommenedzsment” része lehet a fájdalomcsillapítás éppúgy, mint a stresszkezelés és a mozgás.

(Oxygen Medical - Dr. Dobos Márta, holisztikus szemléletű ortopéd orvos)