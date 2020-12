Alzheimer-kór: amikor a szellemi képesség, az emlékezet elvész

A pontos diagnózis felállításához még nincs egyértelmű orvosi eljárási módszer, mely 100 százalékos eredményt mutatna és adna a betegség megállapítására. A belgyógyászati kivizsgálások azonban jelentős támpontot adhatnak a szakorvosok számára. Ezek sorába tartoznak egyebek mellett a keringési és vérvizsgálatok, az EKG-val, nyaki doppleres vagy hagyományos ultrahanggal történő vizsgálat, a mellkasröntgen elvégzése, továbbá a pajzsmirigy-, cukor-, vesebetegségek és a vérszegénység kizárására szolgáló vizsgálatok elvégzése. A kóros vitaminhiány, az alultápláltság, a súlyos alkoholizmus, a rendszeres dohányzás, a súlyos tüdőbetegség is növelheti a rizikót. A képalkotó MRI- és CT-vizsgálatokkal pedig az agydaganat jelenléte zárható ki. Ha mentális zavarok is jelen vannak a páciens kórelőzményében, gyanú esetén, minden vizsgálatot megismételnek hat hónap vagy egy esztendő múlva. Az említetteken kívül további vizsgálatokat is előírhat a szakorvos, a már meglévő diagnózisok függvényében.