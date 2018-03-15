A három leggyorsabb daganat

A daganatos betegségek hazánkban évente több mint 30 000 ember haláláért felelősek. Az elmúlt évtizedekben számos ráktípus túlélési arányai javultak az orvostudomány fejlődésének köszönhetően, azonban a különösen gyors lefolyású megbetegedések esetén továbbra is rosszak a kilátások.

A különböző daganatos betegségek növekedése és áttétképző hajlama széles skálát fednek le. Nagyban befolyásolja az érintett szerv, a terjedési útvonalat jelentő vér- és nyirokérhálózat sűrűsége, de azonos szerven belül is jelentősek a különbségek a tumor szövettani típusa, sejtszintű jellemzői alapján, sőt a beteg genetikai jellemzői is befolyásolják a betegség lefolyását. Az alábbiakban azokat a gyakoribb és előrehaladott állapotban már rossz prognózisú ráktípusokat soroljuk fel, amelyek a diagnózis felállításának időpontjában már gyorsan növekednek és szóródnak.

Hasnyálmirigyrák

A hasnyálmirigyrák (pancreas adenocarcinoma) az egyik legalattomosabb daganatos megbetegedés. Korai stádiumban alig vannak tünetei, ezért nagyon nehezen észlelhető, ez az időszak egy évtizednél hosszabb is lehet.

Már csak előrehaladott stádiumban ismerhető fel, ekkor nagyfokú étvágyvesztés, hányinger és hasmenés lép fel, ezek következtében rövid idő alatt jelentős testsúlyvesztés történik. Az emésztési panaszok azonban sokszor nem specifikusak, sok más betegség is okozhat hasonló tüneteket.

A megbetegedések többségében a hasnyálmirigy feji részéből indul ki a tumor, ami a daganat növekedése következtében elzárja a hasnyálmirigy kivezető nyílását és a mellette lévő epevezetéket, így sárgaságot okoz. Ez azonban nem minden esetben következik be.

A hasnyálmirigyrákra ebben a stádiumban jellemző a kifejezetten gyors terjedési hajlam. A nyirokrendszeren keresztül nagyon hamar átterjedhet a szomszédos szervekre, és áttétek alakulhatnak ki elsősorban a nyirokmirigyekben, a májban, a tüdőben, de a csontokban is. A betegség nagyon alattomos és gyors lefolyású, egyéves túlélési esélye mindössze öt százalék. A diagnózistól számítva gyakran 5-6 hónapon, ritkábban 12 hónapon belül halálos lefolyású.

Kissejtes tüdőrák

A kissejtes tüdőrák (SCLC) a tüdődaganatok ritkább, de kedvezőtlenebb prognózisú szövettani típusa. Előfordulása az összes tüdőrákos eseten belül 15-20 százalék, de mivel ennek a szervnek a tumorai a leggyakoribbak, önmagában a kissejtes típus is sok embert érint. Ez a forma mutatja a legszorosabb összefüggést a dohányzással.

A tüdőben szétszórtan okoz rosszindulatú elváltozást, ezért tüdőlebeny-eltávolítással sokszor nem operálható, és felfedezésekor gyakran már nem csak a nyirokcsomókba adott áttétet, hanem távoli szervekbe is (máj, agy, csontok, mellékvese). A kemoterápiás és immunterápiás szerekre reagál, de gyors sejtciklusa és a korai áttétképződés miatt így is nehezen gyógyítható megbetegedés. Ötéves túlélési aránya mindössze 5-10% (szemben a nem-kissejtes tüdőrák 25-30%-os arányával), különösen késői felismerés esetén akár egy hónapon belül is halálhoz vezethet. Kezeléssel lefolyása 12 hónap is lehet, illetve - mint láttuk - van esélye a gyógyulásnak is.

Noduláris melanoma

A melanoma malignum nodularis a rosszindulatú bőrdaganatok csak mintegy három százalékát teszi ki, a melanomás eseteknek is a kisebb részét alkotja, azonban így is gyakori és veszélyes típus. A melanoma a bőrben található melanociták daganata. Kialakulása leginkább a negyven év felettieket veszélyezteti, de ennek oka gyakran a fiatalabb életkorban a bőrt érő UV-terhelés, a sugárzás hatása ugyanis az élet során összeadódik. Férfiaknál a törzsön, nőknél a megfigyelések szerint inkább a végtagokon alakul ki.

A melanoma malignum 50-70 százalékban a bőr felszínén, azaz sugárirányban terjed. Korai diagnózisa egyszerűbb, laikusok számára is megtanulható a gyanús, növekvő festékes bőrelváltozások felismerése. Ezen forma estén a gyógyulási esélyek napjainkban kifejezetten jók.

A noduláris melanoma ezzel szemben függőlegesen, a bőr mélyebb rétegei felé terjed. Emiatt ez a daganattípus egyrészt gyorsabban ad áttéteket más szervekbe (a tüdőben, a májban, de akár az agyban is megjelenhet), másrészt felismerése nehezebb, mivel bőrfelszíni növekedése lassabb (ugyanakkor szakember számára ez is felismerhető!). A két tényező együt teszi veszélyessé.

A melanoma ezen típusa különösen gyorsan terjedő, agresszív tumor, kései felismerés esetén 6-10 hónapon belül halálhoz vezet. A beteg kilátásai mégis kissé kedvezőbbek, mint a korábban említett daganatoknál. Ennek oka, hogy rendszeres bőrgyógyászati vizsgálatokkal korai stádiumban is felismerhető, a bőrelváltozás ekkor még sebészileg eltávolítható, az elmúlt években pedig a modern immunterápiák fejlődése is nagy mértékben javította a gyógyulási esélyeket.

Ritkább, gyors lefolyású rákos megbetegedések

A fentieken kívül több egyéb, gyors lefolyású ráktípus is ismert, ezek azonban az említetteknél ritkábban előforduló daganatok. Ide tartozik több hematológiai daganatos megbetegedés (Burkitt-limfóma és akut leukémiák), a pajzsmirigyrák ritkább anaplasztikus típusa, a Ewing-szarkóma, a húgyhólyagrák kissejtes formája, a gyomorrák diffúz típusa.

