Melanoma malignum - Milyenek a kilátások?

A melanomás beteget háromhavonta kell onkológus vagy bőrgyógyász szakembernek ellenőrizni a diagnózistól számított első két évben, majd a következő öt évben hathavonta. A kontroll kiterjed a már eltávolított elváltozás ellenőrzésére, részben pedig az esetleges új daganatok kiszűrésére is.

Kontrollvizsgálat során fizikális vizsgálattal (megtekintéssel, tapintással) és különböző képalkotó vizsgálatokkal (mellkas-röntgen, CT, MR), valamint labor - vérkép, onkomarkerek (NSE, S100) - ellenőrzésével kell igazolni a tünet- és betegségmentesség tényét. Nagyon fontos a beteg részéről is a bőrfelület önellenőrzése, gondozása, erős naptól, fagytól való védelme.

A kilátások szempontjából az is fontos, hol helyezkedett el az elváltozás. A törzsön, fej-nyaki régióban, talpakon, tenyereken, rosszabb a prognózisuk, mint a végtagokon elhelyezkedőknek. A legrosszabb mutatókkal a fejbőrőn és a nyakon lévő melanoma rendelkezik.

Az elváltozások akár kezelés nélkül is megkisebbedhetnek, esetleg el is tűnhetnek. Ezt az orvosi szaknyelv regressziónak hívja és a betegség lefolyása szempontjából rossz prognózisnak tartja.

(Forrás: Dr. Molnár Katalin onkoradiológus, rakgyogyitas.hu)