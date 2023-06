Áttétek a nyirokcsomókban

Vírus- és baktériumszűrőként is viselkednek nyirokcsomóink, amelyek alapvető védelmi funkciót töltenek be szervezetünkben. Nemcsak a kórokozók, hanem a daganatsejtek is fennakadhatnak a nyirokrendszer apró filterein, ezért a rosszindulatú daganatsejtek gyakran adnak áttéteket a testünk egészét behálózó nyirokrendszerben.

Ilyenkor a ráksejtek a nyirokkeringésbe bekerülve jutnak el a nyirokcsomókba, s ott növekedésnek indulva újabb és újabb tumorokat képesek kialakítani. A nyirokcsomókban megjelenő daganatos gócok önmaguk viszonylag ritkán okoznak bármilyen panaszt, ugyanakkor utalnak a daganatos folyamat terjedésére, s kiindulópontjai lehetnek szervi metasztázisoknak is, ezért fontos, hogy az onkológiai kezelések révén minél inkább gátat lehessen vetni a keringő ráksejtek terjedésének. Miután nyirokcsomóáttétek a daganatos betegségek többségénél előfordulhatnak, a RÁKGYÓGYÍTÁS magazin vezető patológus, sebész és onkológus szakemberektől kért választ arra, miként lehet küzdeni a nyirokcsomókban megjelenő daganatos gócok ellen.

Leggyakrabban a nyaki nyirokcsomók kerülnek figyelmünk fókuszába, mert elég egy enyhe megfázás, egy szuvas fog, egy afta a szájban vagy egy torokgyulladás, s az állkapocs alatti nyirokcsomók – nem ritkán fájdalmas – megnagyobbodása jelzi: immunrendszerünk dolgozik, a kórokozók fennakadtak a szűrőn, s a nyirokcsomóban összpontosuló fehérvérsejtek igyekeznek azokat kiirtani. A hónalji, lágyéki nyirokcsomók duzzanatának is lehet banális oka, például egy epilálás miatti szőrtüszőgyulladás is járhat a közelben lévő nyirokcsomó megnagyobbodásával. Az időnként érezhető nyirokcsomók mellett viszont több száz másik, kitapinthatatlan nyirokcsomó is van szerte a testünkben – fejünkben éppúgy mint a hasüregben vagy a mellkasban.

– A nyirokrendszerünk védelmi hálózatként működik: a vérerekhez hasonlóan minden szövetünket behálózza, hogy elvezesse onnan a nyiroknedvet. Falainak a vérerekénél nagyobb az áteresztőképessége, ezáltal a nyirokerek össze tudják gyűjteni és el tudják vezetni a folyadéktöbbletet, ami több nyirokcsomón áthaladva megszűrődik, majd a szív előtt visszavezetődik a vérkeringésbe. Ez az egyirányú szövetnedv-áramlás biztosítja a betolakodó kórokozókat elpusztító limfocita fehérvérsejtek keringését is – foglalja össze dr. Méhes Gábor, a Debreceni Egyetem Patológiai Intézetének tanszékvezetője a nyirokrendszer fő funkcióját.

A nyirokkeringésnek a vízháztartás fenntartásában, az emésztésben, a salakanyagok eltávolításában is fontos szerep jut.

