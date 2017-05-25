Immunterápia a rákkezelésben: előnyök, mellékhatások és a kezelés menete

szerző: Laczikó Dorottya, klinikai kutató - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász frissítve:

Az elmúlt évek során az immunológia számos új módszerrel állt elő a rák kezelésére, ezek az onkológiai immunterápiák. Az immunterápia ma már számos daganattípus kezelésében elfogadott módszernek számít, azonban nem minden daganatos beteg számára jelent megfelelő kezelési lehetőséget és lehetnek kockázatai is.

A téma cikkei
3/1 Az immunonkológia biológiai háttere
3/2 A daganatellenes immunterápia hatásmechanizmusa és típusai
3/3 Immunterápia a rákkezelésben: előnyök, mellékhatások és a kezelés menete

Kik részesülhetnek immunterápiában?

Az immunterápiás kezelések alkalmazhatósága függ a daganat típusától, szövettani jellemzőitől, stádiumától, bizonyos molekuláris és immunológiai biomarkerektől, valamint a beteg általános állapotától és társbetegségeitől.

A melanomában, tüdőrákban, vesedaganatokban és számos más szolid tumorban alkalmazott immunellenőrzőpont-gátlók mellett egyes vérképzőszervi daganatokban CAR-T-sejtes kezelések is elérhetők. Bizonyos daganatok esetében pedig a kezelés kiválasztását nem kizárólag a daganat kiindulási szerve, hanem annak molekuláris jellemzői határozzák meg. Ilyen lehet például az MSI-H vagy dMMR státusz.

Európában számos immunonkológiai terápia van engedélyezés alatt, azért, hogy még több beteg számára elérhetők legyenek. Azonban az engedélyezési eljárások országonként változhatnak, így a terápiák egyes országokban gyorsabban elérhetővé válhatnak. Sok más olyan terápia létezik, amelyek jelenleg klinikai vizsgálatok alatt állnak, és a következő néhány évben hozzáférhetővé válhatnak a betegek számára.

Az immunterápiák előnyei

Az immunterápia eltérő megközelítést alkalmaz a daganatokkal szemben, mint más rákterápiák, pl. a kemoterápia. Bizonyos immunterápiák meg tudják jelölni a rákos sejteket – mondhatni zászlót tűznek ki rájuk – így segítik az immunrendszert a rákos sejtek megtalálásában és elpusztításában. Más immunterápiák elősegítik egy intenzívebb, erősebb immunválasz kialakítását a rákkal szemben.

Az új megközelítés egyes daganattípusok esetében áttörést hozott a rákkezelés sikerességében. Bizonyos esetekben ez a hatásmechanizmus egyedüli kezelésként (monoterápia) is eredményes, az esetek többségében azonban nem vált ki más kezeléseket, hanem a különböző terápiákkal történő kombinációban lehetnek hatékonyabbak a rák ellen. Vannak esetek, amikor az orvosoknak nem sikerül elérniük a rákos sejtek elpusztítását, de hosszú távú kontrollálására képesek.

Más módszereknél a kutatók figyelme arra irányult, hogy a rákos sejteket támadják, azonban ezzel együtt a legtöbb esetben elkerülhetetlen a rákos sejt környezetében lévő egészséges sejtek sérülése. Ezzel szemben az immunterápia során csakis a felismert rákos sejtek ellen indul be a pusztító folyamat. Mivel hatása célzott, számos mellékhatás elkerülhető az immunterápiák segítségével.

A terápia nagy előnye, hogy alkalmazható előrehaladott ráknál is, nem csak a betegség kezdeti stádiumában.

További fontos különbség, hogy az immunmemóriának köszönhetően az immunterápia hosszú távú megoldást eredményez. A terápia a kezelés befejezése után is segítséget nyújt a betegség kiújulásának elkerülésében.

Az immunterápia korlátai és hátrányai

Az immunterápia eredményessége nagy mértékben függ a tumor pontos típusától, és csak a betegek egy részénél eredményes. Bár alkalmazásával sok daganattípusnál sikerült javítani a túlélési esélyeket, ez nem jelenti azt, hogy minden betegnél hatásosak.

Az immunterápia eredménye ráadásul később jelentkezik, mint például a kemoterápia esetében. Kemoterápia során a gyógyszer hatására azonnal csökken a rákos sejtek száma, immunterápiáknál idő szükséges az immunrendszer aktiválódásához. Az is előfordulhat, hogy a rákos sejt növekedésnek indul, mielőtt elpusztulna. Ezt a jelenséget pszeudoprogressziónak nevezzük, emiatt bizonyos esetekben a képalkotó vizsgálatok eredményeinek értékelése is speciális szempontokat igényel.

Lehetséges mellékhatások

Az immunterápiák okozhatnak mellékhatásokat. Bár a mellékhatások mások, mint a hagyományos rákterápiákban, a kezelés és az immunrendszer működésének módosítása járhat nem kívánt következményekkel is.

Az immunterápiák mellékhatásai a kezelés típusától és az alkalmazott készítménytől függően jelentősen eltérhetnek. Az immunellenőrzőpont-gátlók egyik legfontosabb sajátossága, hogy a fokozott immunaktivitás következtében a szervezet saját szövetei ellen is immunreakció (autoimmun reakció) indulhat. Ezeket a mellékhatásokat immunmediált vagy immunrendszerhez kapcsolódó mellékhatásoknak (immune-related adverse events, irAE) nevezzük.

Mellékhatásként jelentkezhetnek influenza típusú tünetek, mint a láz, gyengeség, szédülés, hidegrázás, hányás, izom- és ízületi fájdalmak, fáradtság, fejfájás, légzési nehézség, alacsony vagy magas vérnyomás.

Gyulladásos folyamatok és kapcsolódó panaszok szervenként:

A leggyakoribb mellékhatások ugyanakkor a helyi bőrreakciók a tűszúrás helyén: fájdalom, duzzanat, vörösség, viszketés, kiütés.

További mellékhatásként léphet fel a vizenyősödés és a súlygyarapodás a folyadékvisszatartás miatt.

Az immunterápiás készítmények valamely összetevője okozhat súlyos vagy halálos kimenetelű allergiás reakciót is, azonban ezek nagyon ritkák.

Hogyan történik a kezelés?

Az immunterápiát elvégezhetik az orvosi rendelőben vagy a kórházak járóbeteg-rendelésén.

Az immunterápia alkalmazásának formái

  • Intravénásan: a szert a véráramba juttatva infúzió formájában - ez a leggyakoribb kezelési mód
  • Szájon át: tabletta vagy kapszula formájában
  • Helyileg: krémet alkalmazva, amelyet a bőrbe kell bedörzsölni -általában korai bőrrák esetén alkalmazandó
  • Intravesicalis: közvetlenül a húgyhólyagba juttatva
  • Közvetlenül a daganatba: a készítményt közvetlenül a daganatszövetbe fecskendezik - bizonyos helyi immunterápiák során
  • Sejtes immunterápiák: a betegből kinyert és laboratóriumban módosított vagy felszaporított immunsejteket infúzió formájában juttatják vissza a szervezetbe

Milyen gyakran kell a kezelést elvégezni?

Az, hogy milyen gyakran és milyen hosszú ideig kell folytatni a kezelést, az függ a rák típusától és stádiumától, az immunterápia fajtájától, illetve attól, hogyan reagál a szervezet a kezelésre. Ettől függően lehet, hogy mindennapos, heti vagy havi rendszerességgel kell a kezelésen részt venni.

A kezelés néhány típusát ciklikusan adják, a kezelési periódusok és pihenő periódusok váltakozásával, időt adva a testnek a regenerációra, a válasz kialakítására és az új, egészséges sejtek pótlására.

Az immunterápiákra a betegek különbözőképpen reagálnak. Az hogy, hogyan fogja érezni magát a beteg, attól függ, hogy mennyire volt egészséges a kezelés megkezdése előtt, a rák típusától és stádiumától, valamint a terápia típusától és dózisától is.

Kutatási kihívások

Az elmúlt évek során az immunterápiában jelentős fejlődések születtek, ugyanakkor nem minden betegnél hatékonyak. A rák kezelésekor a legnagyobb kihívás, hogy a rák differenciálódott sejtekből épül fel, és nagymértékű genetikai mutációk jellemzik. A rákos sejtek megjelenése és viselkedése nagyon eltérő lehet akár egy daganaton belül is. Éppen ezért, hiába a módszer már ismert és bizonyította hatékonysága egyes rákos sejtek esetében, más daganatok sejtjei esetén még hosszú kutatási folyamatok állnak a terápiák kidolgozása előtt.

Laczikó Dorottya, klinikai kutatóForrás: WEBBeteg
Szerző: Laczikó Dorottya, klinikai kutató
Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

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