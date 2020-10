Eddig a kutatók figyelme arra irányult, hogy olyan módszereket fejlesszenek ki, amelyek a rákos sejteket támadják, azonban ezzel együtt a legtöbb esetben elkerülhetetlen volt a rákos sejt környezetében lévő egészséges sejtek sérülése. Ezzel szemben az immunterápia során csakis a felismert rákos sejtek ellen indul be a pusztító folyamat. A terápia nagy előnye, hogy alkalmazható előrehaladott ráknál is, nem csak a betegség kezdeti stádiumában. Valamint, az immunmemóriának köszönhetően, hosszú távú megoldást eredményez. A terápia a kezelés befejezése után is segítséget nyújt a betegség kiújulásának elkerülésében. Vannak esetek, amikor az orvosoknak nem sikerül elérniük a rákos sejtek elpusztítását, de hosszú távú kontrollálására képesek.