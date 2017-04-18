Daganatos sejtek és az immunrendszer - Az immunonkológia biológiai háttere

szerző: Laczikó Dorottya, klinikai kutató - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász frissítve:

Immunrendszerünkk feladata, hogy felismerje és elpusztítsa a testidegen sejteket, a kórokozók mellett a daganatsejteket is. Azonban a rákos sejtek néha képesek kikerülni az immunrendszer általi felismerést, és kontrollálatlan osztódásba kezdenek. Cikkünkből megismerheti az immunonkológia hátterét és elméleti alapjait szervezetünk működésének tükrében.

A téma cikkei
3/1 Az immunonkológia biológiai háttere
3/2 A daganatellenes immunterápia hatásmechanizmusa és típusai
3/3 Immunterápia a rákkezelésben: előnyök, mellékhatások és a kezelés menete

Életünk során a testünkben lévő sejtek folyamatosan nőnek és osztódnak szigorú irányítás alatt, azonban néha a sejtek kontrollálatlan osztódásba és terjedésbe kezdhetnek, így alakulnak daganatos sejtekké. Több mint 200 különböző típusú rák létezik, a kutatók pedig folyamatosan keresik a megoldást a daganatos megbetegedések kezelésére.

Az utóbbi időben egyre nagyobb figyelmet kapott az immunterápia a rákkal való küzdelemben, az eredmények alapján ma már számos daganattípus esetén a kezelés elfogadott, bizonyítottan hatékony formáját jelenti. A kutatók nemcsak abban bíznak, hogy sikerül a rákos sejteket elpusztítani, hanem hogy tartós daganatellenes immunválasz marad hátra a terápia után.

A rákos sejtek és az immunrendszer

Az immunrendszer normális esetben egy érzékeny egyensúlyt tart fent a testünkben, felismeri és felveszi a harcot a rákos sejtekkel, de nem támadja a test saját sejtjeit. Amikor ez a folyamat megfelelően működik, immunrendszerünk sikeresen felveszi a harcot a kóros sejtekkel szemben.

A rákos sejtek a test saját sejtjeiből kifejlődő kóros elváltozások, amelyek néha képesek megtéveszteni az immunrendszert egészséges sejteknek álcázva magukat, így nem indul ellenük támadás. Ezért a kutatók olyan immunterápiás fejlesztésen dolgoznak, amely kiküszöböli az immunrendszer hibáját és hatékonyan beindítja a védekező rendszert a rákos sejtek ellen, de az egészséges sejtekkel szemben nem.

Hogyan működik az immunrendszerünk?
Az immunrendszer feladata a védelem biztosítása testünk számára a különböző veszélyekkel szemben. Számos biológiai struktúrából, folyamatból és szervből áll, és megfelelő működés esetén felismeri az olyan fenyegetéseket, mint a patogénok, vírusok, baktériumok, paraziták, és képes felvenni velük a harcot. Az immunsejtek folyamatosan keringenek a vérben, megtalálhatóak a nyirokrendszerben, és keresik a gyulladást, a sérült szöveteket, kóros sejteket. Ha egy sejt vírussal megfertőződik, azt el kell pusztítaniuk. A fertőzött sejtek más molekulákat fejeznek ki a felszínükön, jelezve a károsodást. Ezeket az immunsejtek felismernek és elindítják a sejt szétesését. Részletesen: Immunrendszerünk működése és zavarai

Hogyan tudnak elrejtőzni a rákos sejtek az immunrendszer elől?

Ahhoz, hogy a rákos sejtek növekedni tudjanak, el kell kerülniük az immunsejtek általi felismerést. A rákos sejt a környezetében lévő sejtekben elősegíti olyan anyagoknak a kifejeződését, amely elnyomja az immunválaszt, és elősegíti a tumorsejtek szaporodását és túlélését.

A rákos sejtek komplex módon kerülik ki az immunrendszer támadását:

  • Olyan proteineket fejeznek ki felszínükön, mint például a PD-L1, melynek segítségével képesek megtéveszteni az immunsejteket, ezáltal megnehezítik az immunrendszer általi felismerést.
  • A daganatsejtek csökkentik felszínükön a tumor antigének kifejeződését, így gátolják az immunreakció beindítását.
  • Megváltoztatják a daganat mikrokörnyezetét is: a rákos sejt a környezetében lévő többi sejtet olyan anyagok kifejeződésére indukálja, amely elnyomja a daganatellenes immunválaszt, és elősegíti a tumorsejtek osztódását és túlélését.

A rákos sejtek csökkentik a felszíni tumor antigének (antigénnek nevezünk minden olyan anyagot, amellyel szembe a test immunválaszát vált ki) kifejeződését, így megnehezítik az immunrendszer általi felismerést. Az egyik legfontosabb mechanizmus, hogy a daganatos sejtek olyan molekulákat fejeznek ki a felszínükön (PD-L1), amelyeket nem tekint testidegen anyagnak az immunrendszer, hanem az egészséges saját sejtek jelzésének tekinti.

A daganatsejtek felszínén megjelenő a PD-L1 fehérje a T-limfociták felszínén található PD-1 receptorhoz kapcsolódva gátló jelzést közvetít az immunsejtek felé. Az ún. immunellenőrzőpontok működésének befolyásolásával így csökken a T-sejtek aktivitása, így azok kevésbé hatékonyan képesek elpusztítani a daganatos sejteket.

Ezen folyamatokat megismerve dolgoztak ki különböző célzott kezeléseket, amelyek kiküszöbölik az immunsejtek hibáját, és segítenek „leleplezni” az álarcot viselő rákos sejteket. Ez az onkológiai immunterápia.

Folytatás A daganatellenes immunterápia hatásmechanizmusa és típusai

Laczikó Dorottya, klinikai kutatóForrás: WEBBeteg
Szerző: Laczikó Dorottya, klinikai kutató
Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász

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