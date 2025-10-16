A test biológiai kora előre jelezheti a rákot

A fiatalság nemcsak a genetikán múlik – hanem azon is, hogy a testünk milyen gyorsan öregszik. A tudomány ma már méri ezt a folyamatot, és a biológiai életkor ismerete új esélyt ad a hatékonyabb rákgyógyításnak.

Az elmúlt harminc évben drámai mértékben megnőtt a fiatal felnőttek körében előforduló vastagbélrák. Az elmúlt három évtizedben az 50 év alattiaknál előforduló vastagbélrák világszerte riasztó mértékben emelkedett. Egyes országokban a diagnosztizált fiatal felnőttek száma több mint megháromszorozódott, és még a legjobb helyzetű régiókban is 60–70 százalékkal nőtt az 1990-es évek óta.

Magyarországon a helyzet különösen súlyos, hiszen minden negyedik haláleset hátterében valamilyen rák áll - 100 000 lakosra vetítve 336 ember hal meg évente daganatos betegség következtében, amely több mint 30%-kal magasabb, mint az uniós átlag. Ez nemcsak statisztika, hanem figyelmeztetés is arra, hogy az öregedés és a betegségek kockázata sokkal korábban kezdődik, mint hinnénk.

A biológiai kor monitorozása új fejezetet nyithat a rákmegelőzésben

A kutatások szerint a biológiai életkor – azaz a testünk és sejtjeink funkcionális állapota – pontosabban jelzi a betegségek kockázatát, mint az, hogy hány gyertyát fújunk el a születésnapunkon. Ha a biológiai kor meghaladja a kronológiai kort, a sejtek fáradtabbak, a regeneráció lassabb, és nő a krónikus gyulladás, ennek eredményeként a rák vagy az anyagcserezavarok kockázata.

A Miami Egyetem kutatása szerint azokban az emberekben, akiknek a teste a születési anyakönyvi kivonatukban szereplőnél gyorsabban öregszik - azaz magasabb a biológiai életkoruk, sokkal nagyobb eséllyel alakulnak ki a vastagbélrák legkorábbi figyelmeztető jelei, a vastagbélpolipok. Minden egyes évvel, amellyel egy személy teste a vártnál hamarabb öregszik, a vastagbélpolipok kialakulásának kockázata 16 százalékkal nő.

Ha a biológiai életkor meghaladja a kronológiai életkort, akkor a sejtek ténylegesen „idősebbek”, mint az ember. Ez azt jelenti, hogy kevésbé ellenállóak, hajlamosabbak a gyulladásosokra és a rákot okozó DNS-hibákra.

Ez a felfedezés új dimenziót nyit a megelőzésben: hiszen nemcsak az számít, hogy mennyi ideig élt valaki, hanem az is, hogy milyen gyorsan öregszik, ami meghatározhatja a rák kockázatát és így a sokkal hatékonyabb megelőzést és gyógyítást!

A biológiai életkor az egyik legfőbb előrejelző lehet

„A legújabb kutatások szerint a biológiai életkorunk – a testünk és sejtjeink funkcionális állapota, valódi belső kora – az egyik leghatékonyabb előrejelzője lehet a hosszú távú egészségünknek és élettartamunknak. Akiknek a biológiai életkora „idősebb” a tényleges életkoruknál, jelentősen magasabb a kockázatuk nemcsak a rák, hanem a szívbetegségek, a cukorbetegség és a zsírmáj kialakulására is! Nagy populációs tanulmányok szerint a gyorsított biológiai öregedés minden egyes éve körülbelül 5–10%-kal magasabb kockázattal jár!” - hangsúlyozta Dr. Balázs Anna az Élj hosszabban és jobban - Complex Longevity Program szakmai vezetője. Kiemelte azonban azt is, hogy a biológiai életkorunk nem állandó – az öregedési folyamataink a legújabb kutatási eredmények alapján tudatos döntésekkel jelentősen lassíthatóak!

WEBBeteg