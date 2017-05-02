A daganatellenes immunterápia hatásmechanizmusa és típusai

Az immunonkológia gyorsan fejlődő kutatási terület, amely az immunrendszer védekező mechanizmusait használja ki, hogy felvegye a harcot a rákos sejtekkel szemben. A daganatellenes immunterápiák fő célja, hogy hosszú távú túlélést biztosítson még előrehaladott stádiumú rákos megbetegedés esetén is.

Immunterápia a rákkezelésben

Az immunterápia a biológiai terápiák egyik típusa, amit többféle betegség kezelésében alkalmaznak már (allergológiában, autoimmun betegségek kezelése). Az onkológiai immunterápia vagy immunonkológiai kezelés az immunterápiáknak az a speciális része, amely a rákos sejtek kezelésével foglalkozik.

A daganatellenes immunterápia egy gyorsan fejlődő területe a rákkal való küzdelemnek, a módszer lényegében az immunrendszer aktiválásán alapszik. Célja az, hogy képessé tegye az immunrendszert a rákos sejtek veszélyének felismerésére és az immunválasz elindítására velük szemben.

A rákos sejtekre irányuló immunterápiák során vagy az immunrendszer bizonyos komponenseinek az aktivitását stimulálják, vagy a rákos sejtek által az immunrendszer elnyomására termelt jeleket ellensúlyozzák. Egyes kezelések közvetlenül az immunsejteket módosítják vagy aktiválják, mások pedig a daganatsejtek és az immunrendszer közötti kölcsönhatásokat befolyásolják.

Hirdetés

Hogyan veszi fel a harcot az immunterápia a daganatsejtekkel?

Az immunrendszerünk működésének az egyik legkülönlegesebb része, hogy hosszú távú memória kialakítására képes. Így az egyik nagy előnye az immunterápiáknak, hogy tartós védelmet biztosíthatnak a betegek számára az adott rákfajtával szemben.

Az immunrendszerünk egy kórokozóval, vagy más, az immunrendszer aktiválódását kiváltó anyaggal (pl. daganatsejtek) való második találkozás esetén, azonnali, gyors és hatékonyabb választ tud kiváltani, megelőzve annak elterjedését. Ezt a módszert használják ki a védőoltások egyik típusánál is, ahol legyengített kórokozókat juttatnak a szervezetbe. Ezzel aktiválják az immunrendszert, amely a legyengített kórokozóval könnyedén felveszi a harcot, majd a veszély megszűnte után az immunsejtek egy része memória sejtekként raktározódik és később, amikor már az aktív kórokozó bejut a szervezetbe, nem tud elszaporodni, mivel a memória sejtek felismerik, és azonnali elpusztítják, míg az immunmemória híján napokba kerülne az immunrendszernek, hogy felvegye velük a küzdelmet.

Ehhez hasonlóan a daganatellenes immunterápia hosszú távú előnye is az, hogy az immunrendszer emlékezni fog a daganatra és megakadályozza a kiújulását. Éppen ezért abban bíznak a kutatók, hogy a terápia hosszú távú és minőségi túlélést biztosíthat a betegek számára.

Fontos azonban, hogy ez nem minden betegnél és nem minden immunterápiás módszer esetén következik be. A daganatok biológiai változatossága, az immunrendszer állapota és a kezelésre kialakuló válasz egyaránt befolyásolja az eredményességet. Az immunterápia tehát nem garantálja a daganat kiújulásának megakadályozását, de bizonyos daganattípusokban tartós remissziót és jelentős túlélési előnyt eredményezhet.

Az immunterápia és más rákterápiák közötti különbségek

Az immunterápia nagy előnye más daganatellenes terápiákkal szemben, hogy specifikusan a rákos sejtek sérülnek, mivel az olyan citotoxikus módszerekkel, mint amilyen a kemoterápia, a sugárterápia, a célzott daganatterápia vagy a műtét, minden esetben veszélyeztetik az egészséges sejteket is, továbbá rákos sejtek is maradhatnak vissza.

A különbség, hogy míg a kemoterápiában a gyógyszerek arra lettek kifejlesztve, hogy elpusztítsák a gyorsan osztódó rákos sejteket, úgymond megmérgezve azokat, addig az immunterápiában a gyógyszerek segítségével a saját immunrendszerünket indukáljuk arra, hogy felkeresse, felismerje és elpusztítsa a rákos sejteket. Az immunonkológiai kezelés az immunfolyamatokat ismerve több módon is képes azok befolyásolására.

Az immunterápia alkalmazható előrehaladott rák esetén is, de ma már bizonyos daganattípusok korai stádiumában is része lehet a kezelésnek. Azonban a terápia hatékonyságát és gyorsaságát javítja, ha korán felismerik a daganatot. Vannak esetek, ahol nem sikerül elérniük a rákos sejtek elpusztítását, de hosszú távú kontrollálására adnak lehetőséget.

Négy csoportba sorolhatóak a különböző módszerek

Immun-ellenőrzőpont blokkolók (checkpoint-inhibitors)

Daganatos megbetegedés során az immunsejtes válasz blokkolva van a rákos sejtek felszínén kifejeződő fehérjék által (pl. PD-L1), amely gátlás feloldható bizonyos antitest (pl. ipilimumab) használatával. Az immunellenőrzőpont-gátlók olyan antitestek, amelyek blokkolják az immunsejtek működését gátló jelátviteli útvonalakat.

Legfontosabb célpontjaik a PD-1, a PD-L1 és a CTLA-4 fehérjék. A PD-1-gátlók (például nivolumab, pembrolizumab) és a PD-L1-gátlók (például atezolizumab, durvalumab) megakadályozzák a gátló jelátvitel kialakulását, így elősegítik a T-sejtek daganatellenes aktivitását. A CTLA-4-gátlók (például ipilimumab) az immunválasz egy korábbi szabályozási pontján avatkoznak be, és fokozzák a T-sejtek aktiválódását.

Az immunellenőrzőpont-gátlókat ma már számos daganattípus kezelésében alkalmazzák, elsősorban melanomában és tüdőrákban, továbbá vesedaganatokban, húgyhólyagrákban, bizonyos emlődaganatokban, valamint egyes emésztőrendszeri daganatokban.

Nem specifikus immunrendszer stimuláció

Az immunrendszer működését oly módon segítik, hogy bizonyos molekulákat juttatnak a szervezetbe, aktiválva ezzel az immunsejteket. Ezek a kezelések az immunrendszer működését általánosabban fokozzák, nem kizárólag egy meghatározott daganatos antigén ellen irányulnak. Ide tartoznak például bizonyos citokinek, mint az interleukin-2 és az interferon-alfa, valamint a húgyhólyagrák egyes formáinak kezelésében alkalmazott BCG-immunterápia.

Sejttranszformáció

Az immunsejteket kinyerik, majd a testen kívül (in vitro módon) aktiválják specifikusan a rákos sejt ellen, ezután pedig az aktiválódott és felsokszorosított immunsejteket juttatják vissza a testbe.

A legismertebb módszer a CAR-T-sejtes kezelés, amely során a beteg T-limfocitáit genetikailag módosítják, hogy azok egy meghatározott daganatos antigént felismerő kiméra antigénreceptort (CAR) fejezzenek ki. A módosított sejteket ezután visszajuttatják a beteg szervezetébe, ahol képesek felismerni és elpusztítani a célpontként meghatározott daganatsejteket. A CAR-T-kezelések elsősorban bizonyos vérképzőszervi daganatokban, például egyes leukémiákban, limfómákban és myeloma multiplexben alkalmazhatók.

A sejtes immunterápiák másik típusa a tumorba beszűrődő limfociták (TIL) alkalmazása. Ilyenkor a daganatszövetből nyerik ki a daganatellenes aktivitást mutató T-sejteket, amelyeket laboratóriumban felszaporítanak, majd visszajuttatnak a betegbe. Ez a kezelési forma bizonyos előrehaladott melanomás esetekben már engedélyezett, más daganattípusokban pedig további kutatások tárgya.

Oltási stratégiák

Ezen módszerrel az immunsejteket speciális módon irányítják a rákos szövetekhez, melynek egyik változata a vírus injektálása (pl. legyengített herpes simplex vírus), amely beindítja az immunreakciókat. Ez a módszer bőr-, fej- és nyaki tumorokra lett kifejlesztve, más ráktípusoknál jelenleg kísérleti stádiumban van.

Az immunterápia helye az onkológiai kezelések között

Az immunterápia napjainkra a daganatellenes kezelések egyik meghatározó területévé vált. Számos klinikai vizsgálat igazolta hatékonyságát, és több daganattípus esetében a standard kezelési protokollok részét képezi.

Az immunellenőrzőpont-gátlókat többek között melanoma, nem kissejtes tüdőrák, vesesejtes carcinoma, húgyhólyagrák, fej-nyaki daganatok, Hodgkin-limfóma, valamint bizonyos emlő-, gyomor- és vastagbélrákok kezelésében is alkalmazzák.

Az immunterápiás kezelés azonban nem minden daganattípusban és nem minden betegnél hatékony. A terápiás lehetőségeket a daganat szövettani típusa, molekuláris és immunológiai jellemzői, stádiuma, valamint a korábbi kezelések eredményei határozzák meg.

Egyes esetekben a kezelés kiválasztásához biomarkervizsgálatokra van szükség. Ilyen lehet például a PD-L1-expresszió meghatározása, a mikroszatellita-instabilitás (MSI-H), a DNS-hibajavító rendszer elégtelen működése (dMMR), illetve bizonyos esetekben a magas tumormutációs terhelés (TMB-H) vizsgálata. Ezek az eredmények segíthetnek annak megítélésében, hogy az adott beteg daganata várhatóan reagálhat-e valamely immunterápiás készítményre.

Az immunterápiás módszerek a daganatellenes kezelések egyre nagyobb jelentőségű részét alkotják. A kutatások jelenleg is folynak a hatékonyság növelése, a rezisztencia kialakulásának megértése, a megfelelő betegkiválasztás és az új kombinációs kezelések fejlesztése érdekében.

Folytatás Imminterápia a rákkezelésben: előnyök, mellékhatások és a kezelés menete

Forrás: WEBBeteg

Szerző: Laczikó Dorottya, klinikai kutató

Aktualizálta: Dr. Dunás-Varga Veronika, belgyógyász