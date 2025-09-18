A vakbélrák egyre gyakoribb a fiatalok körében

A vakbélrák korábban rendkívül ritkának számított, jellemzően idősebb felnőtteknél fordult elő, és az orvosok is ritkán találkoztak vele. Az utóbbi években azonban riasztó trend bontakozik ki: egyre több 30-as, 40-es – sőt fiatalabb – korosztályba tartozó embernél diagnosztizálják.

Bár az összesített esetszám továbbra is alacsony (évente néhány fő egymillióból), az arányuk gyors ütemben növekszik.

A vakbélben kialakuló rák ritkán ad jeleket, és gyakran csak műtéti beavatkozás során derül ki – sokszor túl későn. A legújabb tanulmányok szerint az 1970-es években születetteknél három-négyszer gyakoribb a vakbélrák, mint az 1940-es években születetteknél. Jelenleg az esetek harmada 50 év alattiaknál fordul elő, ami szokatlan más emésztőrendszeri rákokhoz képest.

Mi lehet az ok?

Egyértelmű válasz még nincs, de több tényezőt is vizsgálnak. Az elhízás világszerte nő, és ez számos rákfajtánál ismert kockázati tényező. Emellett az étrend egyre inkább a feldolgozott, cukros és húsalapú ételek felé tolódott, miközben csökkent a fizikai aktivitás. A modern életmód változásai – például a hosszú ülőmunka, a feldolgozott élelmiszerek és a környezeti szennyezés – mind hozzájárulhatnak a megnövekedett kockázathoz.

Környezetünk is átalakult

Az iparosodott élelmiszer-termelés, műanyagok, vegyszerek és a vízminőség változása olyan tényezők lehetnek, amelyekhez az emberi szervezet nem tudott alkalmazkodni. Ezen felül a bélmikrobiom összetételének megváltozása is hatással lehet a rák kialakulására. Az antibiotikumok túlhasználata, különösen fiatal korban, szintén felboríthatja a bélflóra egyensúlyát, ami hosszú távon növelheti a daganatos betegségek kockázatát.

A vakbélrák felismerése különösen nehéz, mert tünetei – enyhe hasi fájdalom, puffadás, bélműködés változása – gyakran ártalmatlan problémákra utalnak. Ráadásul nincsenek rutinszűrések, mivel túl ritka betegségről van szó, és képalkotó eljárásokkal is nehezen észlelhető. Ezért kulcsfontosságú, hogy az orvosok és a lakosság is jobban figyeljen a gyanús tünetekre, főleg fiatalabb betegeknél.

A jelenség nem elszigetelt

Hasonló emelkedés figyelhető meg más emésztőrendszeri rákok, például a vastagbél- és gyomorrák esetében is a fiatal felnőttek körében. Ez közös, életmódbeli és környezeti tényezőkre utalhat.

Mit tehetünk?

Jelenleg a legjobb védekezés a megelőzés és a tudatosság. Az egészséges testsúly, kiegyensúlyozott étrend (zöldségek, gyümölcsök, teljes kiőrlésű gabonák), rendszeres testmozgás, a dohányzás kerülése és az alkoholfogyasztás csökkentése mind hozzájárulhat a kockázat csökkentéséhez.

Forrás: WEBBeteg/DRportal - A Forgotten Cancer Is Rising in Young People, And Experts Are Puzzled (Sciencealert)