A modern sugárterápia - A kezelési eljárásokról

szerző: Dr. Kovács Árpád, klinikai onkológus - WEBBeteg
megjelent:

Napjainkra a daganatos megbetegedések a modern társadalmak egyik legkomolyabb népegészségügyi kihívásává váltak. Hazánkban évente közel 80 ezer újonnan felfedezett esettel kell számolni (melyben a bőrdaganatok nem szerepelnek), és ez a szám a világ többi országához hasonlóan évről évre nő.

A rosszindulatú daganatos betegségek kezelése mulitdiszciplináris (több szakma együttműködésén alapuló) folyamat. Általánosságban elmondható, hogy a daganatos betegek ellátásában a sebészi és a szisztémás (kemoterápiás, immunterápiás, biológiai terápiás) kezelések mellett a sugárkezelési eljárások játszanak fontos szerepet. Felmérések alapján a rosszindulatú daganatos betegségben szenvedők körülbelül 60%-a igényel az ellátásuk során sugárterápiát.

Mi a sugárterápia lényege?

A sugárterápiás eljárások lényegében az ionizáló sugárzás sejtpusztító hatásán alapulnak. A sejtpusztítás történhet direkt DNS-károsítás által, illetve a sugárzás által létrehozott szabadgyökök másodlagos hatásának köszönhetően. A röntgen (RTG) sugárzás felfedezését követően hamar felismerték a sugárzás gyógyító hatását a daganatok terápiájában és az elmúlt 100 évben szédületes fejlődésen ment át a modern orvoslás ezen rendkívül speciális ága.

A sugárterápia során az adott céltérfogatra a megfelelő dózist kell eljuttatnunk, míg a környező ép szöveteket minél jobban meg kell kímélnünk. Az egyes ionizáló sugaraknak más és más a dózisgörbéje, így minden esetben a legmegfelelőbb kezelési technikát érdemes választani.

Mikor alkalmazható a sugárterápia?

Sugárterápia alkalmazható egyes műtétek előtt (neoadjuváns kezelés) a daganat megkissebbítése céljából. Leggyakrabban ezt a kezelési formát a végbéldaganatok esetében alkalmazzák.

Abban az esetben, ha a rák kiindulásának esélye nagy, úgy műtét után úgynevezett adjuváns jelleggel kapnak a betegek sugárterápiát. Emlőmegtartó operációk esetén szinte minden esetben javasolt ez a kezelési forma.

A definitiv sugárkezelés során az a cél, hogy ennek során a daganatos sejteket teljes mértékben elpusztítsák. Például dülmirigy (prosztata) daganatok esetében gyakran alkalmazzák.

Előrehaladott stádiumú betegeknél, ha egy-egy terület elváltozása okozza a fő tüneteket, ezek csökkentése céljából palliatív jelleggel alkalmazható a sugárterápia. Gerincvelő nyomásakor, vezető csontfájdalmak esetén szükséges az ilyen kezelési forma.

A leggyakrabban használt sugárterápiás eljárások

A felhasznált sugárzási lehetőségek, technológiák egyre szélesebb körét alkalmazzuk, a következőkben rövid áttekintést adunk a leggyakrabban használt kezelési eljárásokról.

Külső sugárkezelés

Napjainkban a legelterjedtebb kezelési forma, lényege, hogy a sugárzást egy, a beteg testén kívül elhelyezkedő sugárforrásból juttatjuk a célterületre.

A 80-as évek végétől az úgynevezett Lineáris Gyorsítók (LINAC) használata terjedt el. Ezekkel a berendezésekkel találkozik a kezelésre kerülő páciensek döntő többsége. Itt nagy energiatartományban (4-20, akár 25 millió elektron volt) dolgoznak a gépek. A sugárterápiás gépek az esetek nagy részében forgó mozgást végezenk a kezelés során. Ez a technika azért indokolt, hogy a célterületre a megfelelő dózist jutassák el, míg a környező ép szövetek minél kisebb sugárzást kapjanak. Leggyakrabban 5 napos folyamatos kezelést követően 2 nap szünetet tartanak. A pihenő idők megtartása azért is fontos, hogy közben a nem daganatos sejtek regenerálódjanak.

Külső sugárterápia során alkalmazott ionizáló anyagok:

Fotonterápia

A fotonok az atommagon kívül keletkező nagy eneregiájú részecskék. Ezek a kezelés során képesek mélyen behatolni a szövetekbe és elérni a bőrfelszíntől távoli szervekben elhelyezkedő tumorokat, míg a felszíni szövetrétegekbe valójában kisebb sugárdózist adnak le. A tumor kezeléséhez választott tényleges foton energia a tumor és a kezelési technika jellegétől, valamint a páciens állapotától függ.

Elektronterápia

Az elektronsugár a felületi szövetek (a bőr, illetve a testfelszínhez közel elhelyezkedő daganatok) kezelésére használható, és amennyiben ez a kívánatos, magasabb sugárdózist tud leadni a felszíni és viszonylag kisebb dózist a mélyebben fekvő szövetekre.

Protonterápia

A protonok pozitiv töltésű részecskék. Dóziseloszlása alapján a célterületen kívül minimális szórása van, így a szervezeten áthatolva az egészséges területeket nem károsítja. Az emberi testen belül mélyebben fekvő daganatok esetében használatos, ahol a daganat környezetét kímélni kell. Leggyakrabban egyes gyermekkori daganatok, gerincvelői, agyi vagy ahhoz közel fekvő rosszindulatú elváltozások és a tüdő-, fej-nyaki és prosztatarák kezelése során javasolt. A daganat elhelyezkedésétől függően, válogatott esetekben haszálják. Magas kezelési költségekkel jár. Magyarországon jelenleg ilyen készülék nem áll rendelkezésre.

A képalkotó (CT) és a funkcionális képalkotó (MR, PET-CT) lehetővé teszik, hogy a modern sugárterápiás eljárások egyedi 3 dimenziós besugárzás, tervezés alapján történjenek. Napjainkban a sugárterápiás berendezések a kezelési mezők formájának, akár intenzitásának megváltoztatására alkalmasak, ezáltal lehetővé téve az egyénre szabott kezelések kivitelezését. Egyre jobban terjednek az úgynevezett képvezérelt kezelések is (IGRT - image guided radiotherapy). A 4 dimenziós (4D) kezelés során a beteg mozgásait, légzési fázisait figyelembevéve a jelenlegi készülékek nagyrésze csak akkor adja le a sugárdózist, ha ugyanabban a helyzetben van, mint a sugárkezelés tervezésekor.

A technológia lehetővé teszi nagy pontosságú (sztereotaxiás) sugársebészeti beavatkozások végzését. Az úgynevezett robotkaros lineáris gyorsító – cyberknife – segítségével sebészi pontossággal pusztítható el a daganat. Használata napjainkban széles körben terjed.

Közelterápiás beavatkozások, más néven brachyterápia

A közelterápiás eljárások során nem külső sugárforrásból származó sugárnyalábot, hanem a daganat közelébe juttatott izotópot használnak. A sugárforrást speciális eszközök, applikátor, katéter rendszerek segítségével juttatják a kezelendő területre, majd a kezelő személyzet távozása után ezekbe vezetnek izotópot. Az eljárást after loadingnak is nevezik. Fő előnye az, hogy helyileg (tehát a daganat közelében) nagyon magas dózist tudnak elérni úgy, hogy a környezeti szövetek dózisterhelése minimalizálható. Többfajta eljárás tartozik ide. Létezik felületi, melyet például bőr- vagy szájüregi daganatok kezelésére használnak. Az interstitiális (szövetközi) eljárást főleg nyelvgyök-, szájüreg-, emlő- és prosztatadaganatok ellátásánál alkalmazzák. Intracavitális (üregbe helyezett) kezelések leginkább a méhnyakrák terápiájában terjedtek el. Ezenkívül az intraluminális (lumenbe juttatott) formát a tüdő- vagy nyelőcsődagnatoknál alkalmazzák. A szem különböző részein előforduló, főleg melanoma malignum esetén szintén közelterápiás kezelés lehetséges.

Mivel a sugárkezelés nem célzottan a daganatsejtet pusztítja, hanem gyakorlatilag bármely, az útjába kerülő sejtet vagy szövetet, a cél természetesen az ép szövet megóvása. Ehhez szükséges a nagyon pontos előtervezés, a sugárnyaláb útjának tervezése, a megfelelő területek kitakarása, hogy lehetőleg csak a daganat területét érje a károsodás. A céltérfogatra szánt sugárdózist az esetek döntő többségében több alkalommal adják le, lehetőséget adva a mégis érintett egészséges terület gyógyulására, illetve a „túlélt” daganatsejtek ismételt elpusztítására. Az egyre pontosabb tervezés mellett kevésbé kell számolni pl. a bél, a tüdő, a szív késői sugárzás okozta szövődményeivel.

Izotóp terápia - szisztémás sugárkezelés

A sugárzó izotópot a szervezetbe juttatják vagy szájon, vagy vénán keresztül. Hatását ott fejti ki, ahol az adott izotóp beépül a szervezetbe. Ennek megfelelően az izotóp terápia előtt meg kell győződni, hogy előfordulnak-e olyan gócok, amelyek a terápiás dózisban adott izotópot felveszik. Ameddig ezek a készítmények nem bomlanak le a szervezetben, vagy nem ürülnek ki, addig alacsony dózisban, de sugárzást bocsát ki a kezelt személy. Ilyenkor szükséges különböző óvintézkedések megtétele: várandós, újszülött vagy csecsemő közelében ne tartózkodjon a kezelt személy. Az izotóp készítmények alkalmazási előiratainak alapján a kezelések időszakonként ismételhetőek, figyelembevéve a beteg általános állapotát és laboratóriumi értékeit.

Évtizedek óta a jód izotóp terápiát pajzsmirigydaganatok kezelése során alkalmazzák. Általában jód-131 készítmény kerül beadásra, amelyet a szövettantól függő pajzsirigydaganatos sejtek felvesznek, s a sejtbe beépülve bomlása során helyi sugárzás (béta és gamma) során pusztítják el a kóros sejteket.

Kiterjedt csontfájdalmak esetén strontium-89 vagy samarium-153 izotópokat használtak. Jelentőségük napjainkban háttérbe szorult, de válogatott estekben alkalmazhatók. Azokban az esetekben, ha előrehaladott, hormonkezelésre nem regáló prosztatadaganatos betegeknek csak fájdalmas csontáttét igazolódott, rádium-223 izotóp alkalmazható. Ez egy alfa-részecske-kibocsátó anyag, ami a kalciumhoz hasonlóan a csontmetasztázokban fejti ki hatását.

Amennyiben a neuroenokrin daganatok szomatosztatin-receptor pozitivitást mutatnak, s a betegség több szervre kiterjed, lutécium-177-et tartalmazó izotóp terápia javasolt. Vesekárosító hatása miatt ezen lutécium-177-készítmény adása előtt premedikációban, előkezelésben részesülnek a betegek.

Magas prosztataspecifikus antigén (PSA) fennálltakor előrehaladott prosztatadaganatos betegek kezelése egy másik lutécium-177 izotópot tartalmazó készítménnyel lehetséges. A terápia megkezdése előtt igazolni kell, hogy a prosztataspecifikus membránantigén (PSMA) pozitív a betegség kiterjedése.

Izotópgyöngyöket használnak még az úgynevezett radioembolizáció során. Főleg a máj elsődleges daganatos vagy májáttétes esetekben a daganatot ellátó erekbe juttatják el az anyagot.

Olyan szervek esetében, ahol a testmozgás nem nagyon változtatja meg a szerv elhelyezkedését, alkalmazható az úgynevezett seed kezelés. Ennek során kis méretű izotóp rudacskákat helyeznek be a szervbe, amelyet nem távolítanak el. Így hosszan tartó, de kis dózisú sugárterápia alkalmazható. Leginkább a prosztatadaganatok kezelése során terjedt el.

Radiokemoterápia

Egyes szervek sugárterápiájának idején kemoterápiát is kapnak a betegek. Ekkor a citotoxikus gyógyszerek dózisa alacsonyabb, mintha csak gyógyszeres kezelésben részesülnének az ellátottak. Ilyen esetekben a kemoterápia célja, hogy hatékonyabbá tegye a sugárterápia eredményeit. Újabb klinikai vizsgálatok igazolták, hogy egyes hormon- vagy immunellenőrzőpont-gátló gyógyszerek adása szintén növeli a sugárterápiás eredményeket.

A sugárterápia hatása a túlélésre

Évtizedekkel ezelőtt tapasztalták, hogy azoknál a nőknél, akik emlődaganatuk ellátása során kiegészítő sugárterápiát kaptak, az áttétek később jelentkeztek és a nők hosszabb ideig éltek. Napjainkban igazolódott, hogy a sugárkezelésnek nemcsak helyi hatása van, hanem beindít olyan immunológiai folyamatokat, amelyek a szervezet egészében daganatellenes hatást fejtenek ki.

Tovább A daganatos betegségek legújabb terápiái

WEBBeteg logóForrás: WEBBeteg
Orvos szerzőnk: Dr. Kovács Árpád
Aktualizálta: Dr. Baki Márta, onkológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Baki Márta

Dr. Baki Márta

Onkológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Szondy Klára

Dr. Szondy Klára

Onkológus, Pulmonológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Időskori
Időskori "szemölcs"

A szeborreás keratosis okai, tünetei és kezelése.
Szájüregi baktériumok
Szájüregi baktériumok

Veszélyeztetik a szívet is!
Mellrák terhesség alatt - A terhesség során felismert emlődaganatokról
Mellrák terhesség alatt - A terhesség során felismert emlődaganatokról WEBBeteg - Dr. Baki Márta, onkológus
Mit kell tudni a sugárterápiáról?
Mit kell tudni a sugárterápiáról? WEBBeteg - Dr. Horváth Balázs, általános orvos
Kemoterápia - Tudnivalók
Kemoterápia - Tudnivalók WEBBeteg - Dr. Horváth Balázs, általános orvos
Sugárkezelés után mehetek gyógyfürdőbe? WEBBeteg
Rákkezelés férfiaknál: lehetséges szexuális mellékhatások WEBBeteg - Bodó Mariann, fordító
A C-vitamin és a rákterápiák
A C-vitamin és a rákterápiák WEBBeteg