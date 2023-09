Az aszpirin szedése a korai kezdetű vastag- és végbélrák kockázatát csökkentheti

Egy új tanulmány szerint az aszpirin vagy más nemszteroid gyulladáscsökkentő szerek rendszeres használata a korai kezdetű vastag- és végbélrák (pontosabban az adenomák) megjelenésének alacsonyabb kockázatával jár. A szerzők szerint az aszpirin szedése hatékony stratégiának bizonyulhat a korai kezdetű vastag- és végbélrákos esetek megelőzésében.

Dr. Cassandra D. Fritz, a St. Louis-i Washingtoni Egyetem gasztroenterológusa kifejezetten jelentős, 15%-os csökkenésről számolt be az összes adenoma, és 33%-os kockázati csökkenésről az előrehaladott szövettani eredménnyel rendelkező esetekben. Korábbi tanulmányokban nem láttak még ilyen kiemelkedő eredményeket.

„Ez a megállapítás azért is fontos, mert a korai kezdetű vastag- és végbélrák (50 éves kor alatti megjelenés) előfordulása és halálozása az utóbbi években riasztóan megnőtt: a korai kezdetű vastag- és végbélrákos esetek száma megkétszereződött 1995. óta. Továbbá korlátozottak a lehetőségeink és az ismeretek is a direkt prevencióban bevethető, esetlegesen hatékony szerek tekintetében” – mondta Dr. Fritz.

Mivel sok fiatalabb felnőttet nem szűrnek erre a betegségre, ezért vizsgálni kezdték a korai megjelenésű vastag- és végbélrák lehetséges kemopreventív szereit. A tanulmány egy 30 évig tartó kutatás bizonyítékait erősíti meg, melynek eredményei azt mutatják, hogy az aszpirin rendszeres használata csökkenti a rák kockázatát.

Lynch-szindrómás betegeknél a CAPP2 vizsgálat kimutatta, hogy az aszpirin védő hatást fejt ki a vastagbélrák ellen 20 éves utánkövetésnél.

Mi az a Lynch-szindróma? A Lynch-szindróma öröklődő kórkép, előfordulásakor egyes rákbetegségekre való fokozott hajlam öröklődik. Fennállásakor többek között jelentősen megnő a vastag- és végbélrák, a méhtestrák, a gyomorrák és a petefészekrák kialakulásának kockázata.

Míg az újonnan feltárt adatok arra utaltak, hogy az aszpirin alkalmazása csökkentheti a későbbi kezdetű vastagbélrák kialakulását, az eddig nem volt ismert, hogy a rendszeres aszpirin és non-szteroid gyulladásgátlók (NSAID) szedése a korai megjelenésű hagyományos adenomák kockázatának csökkenésével is jár, különösen a magas kockázatú adenomák esetében, amelyek nagyobb malignus potenciált hordoznak, vagyis könnyebben válnak rosszindulatúvá. Ez utóbbi szövettani megjelenésű daganatról pedig tudott, hogy a korai kezdetű vastag- és végbélrák fő előfutára.

A tanulmány vezető szerzőjének, Dr. Yin Caonak, a Washingtoni Egyetem munkatársának egy, még nem publikált, molekuláris markereket vizsgáló elemzése megállapította, hogy a korai megjelenésű vastag- és végbélrákok legalább 57%-a a hagyományos adenoma-karcinóma útvonalon fejlődik ki. Tehát ha az aszpirin megelőzi az adenoma szövettani típusú daganatok kialakulását, úgy ezek rosszindulatú karcinómává fajulása is nagy százalékban megelőzhető.

Az új tanulmány célja az volt, hogy felmérje az összefüggést az aszpirin rendszeres vagy más NSAID hetente legalább kétszer történő alkalmazása, és a korai adenoma kialakulásának kockázata között. Az elemzés 32 058 olyan nő adatainak kiértékelésén alapult, akiknél legalább egyszer kolonoszkópiát végeztek 50 éves koruk előtt (1991-2015.). A magas kockázatú adenomák közé tartoztak azok, amelyek legalább 1 cm-esek voltak tubulovillozus/”bolyhos” szövettannal, vagy magas fokú diszpláziával jártak, vagy legalább három adenoma volt jelen a mintájukban.

1247 db korai megjelenésű adenomát találtak, amelyek közül 290 magas kockázatúnak minősült.

Az adenomák kockázata azoknál a betegeknél, akik rendszeresen szedtek aszpirint vagy más NSAID-okat szív- és érrendszeri védekezés céljából (pl. itthon ismert az Aspirin protect, vagy Asa-protect stb.) vagy egyéb gyulladásos állapotok miatt, jelentősen alacsonyabb volt, mint azoknál, akik nem szedtek rendszeresen aszpirint és/vagy NSAID-okat. A magas kockázatú és az alacsony kockázatú adenomák megjelenésének csökkenését ugyanúgy tapasztalták, viszont ami nagyszerű eredmény, hogy nagyfokú szöveti elfajulás is ritkábban, 33%-kal kisebb eséllyel alakult ki a gyógyszert szedők esetében.

Később kialakuló adenomák esetén a kockázatcsökkenés elsősorban a nagy méretű, vagy a többszörös adenomákra korlátozódott.

A vastag- és végbélrák előfordulásának növekedésével a jelenlegi protokollban a forszírozott szűrésen kívül – mely többnyire kolonoszkópiát jelent – még mindig nincs megelőzési stratégiánk.

Mivel sok fiatalabb felnőttet nem szűrnek, Dr. Cao szerint a kutatás által bizonyított, aszpirinszedéssel elért szignifikánsan csökkent előfordulási gyakoriság miatt kemoprevenciós stratégián kellene elgondolkodnunk a vastag- és végbélrák korai előfordulásának megelőzése céljából.

Ezen új kutatás alapján összefoglalóan elmondható, hogyha például ön is szed szív-érrendszeri prevenciós célból aszpirinszármazékot, valószínűleg a vastag- és végbélrák megelőzéséért, vagy vastag- és végbéldaganatok rosszindulatú elfajulásának elkerüléséért is hatékonyan tesz, így ez eggyel több ok, hogy ne hagyja el gyógyszerét.

