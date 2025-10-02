Mediterrán étrend és rákkockázat

WEBBeteg összeállítás
megjelent:

A mediterrán étrend elsősorban testsúlycsökkentésben betöltött szerepe és kedvező szív-érrendszeri hatásai miatt vált ismertté, azonban számos daganatos betegségek kialakulásának kockázatát is csökkenti.

A mediterrán étrendet hatékony eszköznek tekintik a rák előfordulásának csökkentésében, tekintettel a sejtek oxidatív és gyulladásos folyamatainak csökkentésében jelentkező védőhatásaira. A mediterrán étrend által nagy mennyiségben tartalmazott antioxidáns összetevők a daganatképződéshez vezető általános folyamatok terén fejt ki védőhatást, ezért több ráktípusban is kimutatható rizikócsökkentő hatása. A kockázatcsökkenés mértéke azonban eltér az egyes daganatfajták esetében, általánosságban a legkedvezőbb hatása az emésztőszervi daganatok és az elhízással szorosabban kapcsolódó daganatféleségeknél mutatható ki.

A mediterrán étrend kedvező hatásait több vizsgálat alátámasztotta az áttétképződés és a kiújulás előfordulásában is, azaz a már kialakult rosszindulatú daganat esetén és gyógyult rákbetegek számára is kedvező.

Kutatások a mediterrán diéta rákkockázat-csökkentő hatásáról

A bármilyen típusú daganatos betegségben történő elhalálozás kockázatát a magas fokon, életvitelszerűen követett mediterrán étrend 14-28 százalékkal csökkenti. Az alacsonyabb fokú diétakövetés esetén a kockázatcsökkenés 10 százalékos. A halálozási adatokra fókuszáló eredmény együttesen tükrözi a különböző rákos megbetegedések bekövetkezésének kisebb kockázatát és a jobb gyógyulási esélyeket.

Az egyes daganatféleségek esetében a következő kockázatcsökkenést mutatják a különböző vizsgálatok, .

  • Kiemelkedő kockázatcsökkenés: fej-nyaki daganatok (pl. szájüreg, garat) és májrák ~40-50%
  • Jelentős kockázatcsökkenés: vastagbélrák ~15-18%, gyomorrák: ~28%, hasnyálmirigyrák: ~18-21%, tüdőrák: ~12-18%
  • Mérsékelt kockázatcsökkenés: mellrák ~8-10%, prosztatarák ~4-5%

Megjegyzendő, hogy a vizsgálatokat áttekintő elemzések (metaanalízisek) ellenére az egyes kutatások összehasonlítása sok esetben nehéz, az eredmények szórást mutatnak, a feltüntetett értékek inkább a tendenciákat kifejező átlagok.

Számos további daganat esetében is vannak kedvező adatok a mediterrán diéta védő hatásáról, például a melanoma, epehólyagrák, vesedaganat esetében is, ugyanakkor ezekkel kapcsolatosan még nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték.

Az étrend korlátai

Fontos tudni, hogy nem létezik olyan diéta, amivel a daganatos betegségek kialakulása biztosan megelőzhető lenne, csupán az jelenthető ki, hogy az ezen étrendet követők körében ritkábban fordulnak elő a rosszindulatú daganatok.

A mediterrán diéta az étrend tartós és teljes megváltoztatása esetén segíti elő legnagyobb mértékben a rákképződés kockázatának csökkentését. Néhány mediterrán típusú étel elfogyasztása, a kúraszerűen folytatott diéta, vagy az átmenetileg alkalmazott mediterrán táplálkozás esetén a rákmegelőzés terén kimutatott eredmények is kisebb mértékűek.

A mediterrán étrend csupán néhány elemének beépítése a táplálkozásba ugyanakkor már önmagában is csökkentheti a rák kialakulásának kockázatát. A Harvard Egyetem kutatóinak Görögországban elvégzett kutatása 26 ezer fő adatait elemezve megállapította, hogy csupán a több olívaolaj használata 9 százalékkal csökkenti a daganatok kialakulásának veszélyét. A mediterrán diéta előírásainak átfogóbb követése - azaz több gyümölcs, zöldség és gabonaféle, ám kevesebb vörös hús fogyasztása - még nagyobb mértékben segíthet elkerülni a betegséget.

Óvakodni kell azoktól a diétáktól, amik egy-egy étel vagy tápanyag kedvező hatásait emelik ki. Számos egészséges összetevő fontos a szervezetünk számára a növényi olajoktól a különböző polifenolokon keresztül a vitaminokig és ásványi anyagokig. A mediterrán étrend egyik előnye, hogy kellően változatos, többféle tápanyagot tartalmaz, és hangsúlyozza a többszöri, kisebb adagokban történő és nyugodt étkezések jelentőségét is.

WEBBeteg összeállítás
Források: Adherence to Mediterranean Diet and Risk of Cancer (2017); Cancer and Mediterranean Diet (2019); Association of a Mediterranean Lifestyle With All-Cause and Cause-Specific Mortality (2023)

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Baki Márta

Dr. Baki Márta

Onkológus

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Szondy Klára

Dr. Szondy Klára

Onkológus, Pulmonológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Hasi elhízás
Hasi elhízás

Milyen hatással van a májra a hasüregi zsír?
IBS
IBS

Az irritábilis bél szindróma kezelése.
A rákellenes táplálkozás alapszabályai
A rákellenes táplálkozás alapszabályai WEBBeteg - Mázi-Fülöp Nóra, dietetikus
Magyarország rákprofilja - Kockázati tényezők és megelőzés
Magyarország rákprofilja - Kockázati tényezők és megelőzés WEBBeteg - Fazekas Erzsébet, újságíró
A rák megelőzése - Mi és miért segíthet?
A rák megelőzése - Mi és miért segíthet? WEBBeteg - Cs. K., fordító
Divatos diéták górcső alatt
Divatos diéták górcső alatt WEBBeteg - Tóth András, újságíró
Étrend az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez
Étrend az Alzheimer-kór kockázatának csökkentéséhez WEBBeteg összeállítás
A szájüregi rák kialakulásának kockázatát növelő és csökkentő élelmiszerek
A szájüregi rák kialakulásának kockázatát növelő és csökkentő élelmiszerek WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító