Diabéteszes neuropátia és az igazság az édességekről

Számos tévhit kering a cukorbetegség és édességek kapcsolatáról, itt az idő, hogy tisztázzuk, mit szabad és mit nem.

Időnként mértékkel fogyaszthat édességet

A cukorbetegeknek egykoron le kellett mondaniuk az édességekről, ám mára a kutatók bebizonyították, hogy a keményítőben gazdag ételek, mint a burgonya vagy fehérkenyér sokkal inkább befolyásolják a vércukorszintet, mint a cukor, sőt időnként veszélyes, hirtelen vércukorint-emelkedést okozhatnak. A legtöbb zöldségben és teljes kiőrlésű gabonában található szénhidrát nem befolyásolja a vércukorszintet annyira, de természetesen ezekre is oda kell figyelni.

Így manapság a szénhidrátbevitel ügyes tervezése (és nem feltétlen számolása), illetve abból a legegészségesebb kiválasztása sokkal fontosabb, mint a cukor teljes kiiktatása a táplálkozásból. Időnként, különleges alkalmakkor egy kis édesség megengedett. Fogja fel úgy, hogy más keményítőtartalmú szénhidrátot helyettesít vele, amit amúgy is megevett volna. Talán a lényeg az, hogy mértékletes és alkalmankénti kis csalás után „illik” visszatérni az odafigyelésre.

Amennyiben Ön édesszájú, válasszon olyan desszertet, italt, amiben kevés a hozzáadott cukor. Tudjuk azt is, hogy ugyan az édesítőszerek nem emelik a cukor szintjét a vérben, de összességében részben hízáshoz vezethetnek (pl. aszpartám, szukralóz), ezen keresztül tovább rontva a cukorbetegséget, vagyis a szénhidrátháztartást.

Az édesítőszerek sem váltják meg sajnos a világot. Egyesek akár a daganatok kialakulásában is szereppel lehetnek (pl. aszpartám). Mások fokozhatják a stroke vagy vérrögképződés kockázatát (cukoralkoholok, eritrit, xilit).

Hasznos étkezési tippek

A magas rosttartalmú ételek segítik a vércukorszint csökkentését. A napi 25-30 gramm rostot tartalmazó étrend bizonyítottan segít csökkenteni a vércukorszintet. Hogyan? A szervezet lassabban emészti a rostban gazdag ételeket, ami azt jelenti, hogy a glükóz fokozatosan szívódik fel, ezáltal a rostban gazdag ételek fogyasztása mérsékli a vércukorszintet. Azonban ennek eléréséhez nagyon magas rosttartalmú diéta szükséges. A magas rosttartalmú étrend a koleszterinszintet is csökkenti, és segíti a fogyást azáltal, hogy telítettségérzetet biztosít. Magas a rosttartalma a zöldségeknek és gyümölcsöknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek, és a korpás termékeknek. Ne feledje azonban mindig ellenőrizni az élelmiszer címkéjét, ugyanis sokszor hozzáadott cukorral próbálják ízletesebbé tenni a korpás termékeket! A túlzásba vitt rost sem jó, heves panaszokat okozhat! Az pedig székrekedéshez vezethet, ha nem iszik kellő mennyiségű folyadékot a magas rosttartlamú ételekhez.

A magas fehérjetartalmú diéta árthat a cukorbetegeknek. Kutatások bizonyítják, hogy a magas fehérjetartalmú étrend elősegíti a veseproblémák kialakulását, és vesebetegeknél rontja a vesefunkciókat! A napi kalóriabevitelnek csak 15-20 százalékát tegye ki protein, és abból is válassza az egészségesebb alternatívát! Fogyasszon halat, csirkét, babot a vörös és zsíros húsok helyett!

Kutatások bizonyítják, hogy a magas fehérjetartalmú étrend elősegíti a veseproblémák kialakulását, és vesebetegeknél rontja a vesefunkciókat! A napi kalóriabevitelnek csak 15-20 százalékát tegye ki protein, és abból is válassza az egészségesebb alternatívát! Fogyasszon halat, csirkét, babot a vörös és zsíros húsok helyett! Ne essen túlzásba az édesítőszerekkel sem! Talán a stevia, glicin elfogadható természetesen mértékkel, de még a kis mennyiségű cukor is könnyebben lebontható, mint a sok és akár káros édesítőszer. Ne feledje, hogy a helyes étkezés mozgással kombinálva sokat segít a szénhidrtáháztartás és testsúly szabályozásában!

Forrás: WEBBeteg

Cs. K., fordító, WebMD

Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus