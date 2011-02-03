Diabéteszes neuropátia és az igazság az édességekről

szerző: Cs. K., fordító - WEBBeteg
aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus frissítve:

Számos tévhit kering a cukorbetegség és édességek kapcsolatáról, itt az idő, hogy tisztázzuk, mit szabad és mit nem.

Időnként mértékkel fogyaszthat édességet

A cukorbetegeknek egykoron le kellett mondaniuk az édességekről, ám mára a kutatók bebizonyították, hogy a keményítőben gazdag ételek, mint a burgonya vagy fehérkenyér sokkal inkább befolyásolják a vércukorszintet, mint a cukor, sőt időnként veszélyes, hirtelen vércukorint-emelkedést okozhatnak. A legtöbb zöldségben és teljes kiőrlésű gabonában található szénhidrát nem befolyásolja a vércukorszintet annyira, de természetesen ezekre is oda kell figyelni.

Így manapság a szénhidrátbevitel ügyes tervezése (és nem feltétlen számolása), illetve abból a legegészségesebb kiválasztása sokkal fontosabb, mint a cukor teljes kiiktatása a táplálkozásból. Időnként, különleges alkalmakkor egy kis édesség megengedett. Fogja fel úgy, hogy más keményítőtartalmú szénhidrátot helyettesít vele, amit amúgy is megevett volna. Talán a lényeg az, hogy mértékletes és alkalmankénti kis csalás után „illik” visszatérni az odafigyelésre.

Amennyiben Ön édesszájú, válasszon olyan desszertet, italt, amiben kevés a hozzáadott cukor. Tudjuk azt is, hogy ugyan az édesítőszerek nem emelik a cukor szintjét a vérben, de összességében részben hízáshoz vezethetnek (pl. aszpartám, szukralóz), ezen keresztül tovább rontva a cukorbetegséget, vagyis a szénhidrátháztartást.

Az édesítőszerek sem váltják meg sajnos a világot. Egyesek akár a daganatok kialakulásában is szereppel lehetnek (pl. aszpartám). Mások fokozhatják a stroke vagy vérrögképződés kockázatát (cukoralkoholok, eritrit, xilit).

Hasznos étkezési tippek

  • Kerülje az alkoholfogyasztást! Mára már tudjuk, hogy senkinek, kardiológiai szempontból sem javasolt a napi alkoholfogyasztás. Sokan élnek még vele, de nem ajánlott!
  • A magas rosttartalmú ételek segítik a vércukorszint csökkentését. A napi 25-30 gramm rostot tartalmazó étrend bizonyítottan segít csökkenteni a vércukorszintet. Hogyan? A szervezet lassabban emészti a rostban gazdag ételeket, ami azt jelenti, hogy a glükóz fokozatosan szívódik fel, ezáltal a rostban gazdag ételek fogyasztása mérsékli a vércukorszintet. Azonban ennek eléréséhez nagyon magas rosttartalmú diéta szükséges. A magas rosttartalmú étrend a koleszterinszintet is csökkenti, és segíti a fogyást azáltal, hogy telítettségérzetet biztosít. Magas a rosttartalma a zöldségeknek és gyümölcsöknek, a teljes kiőrlésű gabonaféléknek, és a korpás termékeknek. Ne feledje azonban mindig ellenőrizni az élelmiszer címkéjét, ugyanis sokszor hozzáadott cukorral próbálják ízletesebbé tenni a korpás termékeket! A túlzásba vitt rost sem jó, heves panaszokat okozhat! Az pedig székrekedéshez vezethet, ha nem iszik kellő mennyiségű folyadékot a magas rosttartlamú ételekhez.
  • A magas fehérjetartalmú diéta árthat a cukorbetegeknek. Kutatások bizonyítják, hogy a magas fehérjetartalmú étrend elősegíti a veseproblémák kialakulását, és vesebetegeknél rontja a vesefunkciókat! A napi kalóriabevitelnek csak 15-20 százalékát tegye ki protein, és abból is válassza az egészségesebb alternatívát! Fogyasszon halat, csirkét, babot a vörös és zsíros húsok helyett!
  • Ne essen túlzásba az édesítőszerekkel sem! Talán a stevia, glicin elfogadható természetesen mértékkel, de még a kis mennyiségű cukor is könnyebben lebontható, mint a sok és akár káros édesítőszer. Ne feledje, hogy a helyes étkezés mozgással kombinálva sokat segít a szénhidrtáháztartás és testsúly szabályozásában!

WEBBeteg logó Forrás: WEBBeteg
Cs. K., fordító, WebMD
Lektorálta és aktualizálta: Dr. Ujj Zsófia Ágnes, belgyógyász, diabetológus

Segítség

Orvos válaszol

orvos válaszol piktogram
Dr. Szanyi Andrea

Dr. Szanyi Andrea

Belgyógyász, háziorvos, geriáter

KÉRDÉS SZAKÉRTŐINKTŐL

Orvoskereső

orvoskereső piktogram
Dr. Borus Hajnal

Dr. Borus Hajnal

Belgyógyász, Diabetológus

Budapest

TOVÁBBI ORVOSOK KERESÉSE

Cikkajánló

Dr. Bárdos Blanka
Dr. Bárdos Blanka

"Sok gyermekbaleset elkerülhető lenne."
Gyermekek
Gyermekek

Mi az a fogzománc-hypoplasia?
Egészséges alternatívák ünnepi süteményekhez - Csökkentsük a cukor- és kalóriabevitelt
Egészséges alternatívák ünnepi süteményekhez - Csökkentsük a cukor- és kalóriabevitelt WEBBeteg - Irinyi-Barta Tünde, okleveles táplálkozástudományi szakember
Húsvéti cukorsokk gyerekeknél – Így előzhető meg
Húsvéti cukorsokk gyerekeknél – Így előzhető meg Gyermekgyógyászati Központ - Dr. Lakos Gábor, gyermekgyógyász
6 diétatipp a diabéteszes neuropátia megelőzésére WEBBeteg - Cs. K., fordító
Diabéteszes neuropátia: Mi okozza a panaszokat?
Diabéteszes neuropátia: Mi okozza a panaszokat? WEBBeteg - Cs. K., fordító
Három fontos lépés a diabéteszes neuropátia kezelésére
Három fontos lépés a diabéteszes neuropátia kezelésére WEBBeteg - Cs. K., fordító
Diabéteszes neuropátia: önsegítő technikák
Diabéteszes neuropátia: önsegítő technikák WEBBeteg - Cs. K., fordító