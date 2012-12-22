Munkavállalás és cukorbetegség - Korlátozott és nem ajánlott munkakörök

Vannak-e cukorbetegek számára tiltott, lehetőleg kerülendő, illetve különösen ajánlható foglalkozások? Meg kell mondanom állásinterjún, hogy cukorbeteg vagyok? Diabéteszes betegek munkavállalásának jogi és orvosi szempontjai.

A diabétesz valóban olyan kórkép, ami befolyásolja a munkavállalást. A munkaalkalmassági, foglalkozás-egészségügyi vizsgálat szigorúbb az olyan munkahelyeken, ahol egy esetleges rosszullét (pl. hipoglikémia miatt) súlyos következményekkel járna a betegre vagy a környezetére nézve.

Mindazonáltal napjainkban nincs olyan munkakör a magyar jogszabályok szerint, ami a cukorbetegség diagnózisával automatikusan tiltott lenne. Cukorbetegek esetében az alkalmassági engedélyt megadó orvosnak kell mérlegelnie a kockázatot, az állapot stabilitását, az esetleges szövődmények súlyosságát értékelve.

Ezeken kívül vannak olyan munkahelyek, amelyek a cukorbeteg egészsége érdekében nem ajánlatosak, mivel a munkakör hátrányosan befolyásolhatná a betegség kontrollját.

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Alkalmassági vizsgálathoz kötött munkakörök

Vannak olyan munkahelyek, amelyeknél a rendeletek speciális ágazati szabályokban határozzák meg az alkalmassági vizsgálatokat és az alkalmasság megadásának feltételeit. Ezeken a területeken kötelező értékelési szempont a vércukorszint és a diabétesz. Amennyiben az alkalmasság megadható, az engedély általában rövidebb ideig érvényes (1-3 év), azaz rendszeres felülvizsgálat szükséges.

Ilyen munkakörök:

hivatásos sofőr

vasúti, légi és vízi közlekedés (mozdonyvezető, pilóta, légiutas-kísérő)

fegyveres testületek tagjai

magasban végzett munkák

veszélyes gépek közelében végzett munkák

Ilyen esetben nem szabad elhallgatni a cukorbetegséget. A megszorítások a beteg és a környezete érdekében vannak.

Az eljárás során értékelik a diabéteszes tényén túl a beteg vércukorszintjének stabilitását, a hipoglikémia gyakoriságát, a szövődmények súlyosságát. A hivatásos sofőrként (gépjárművezetés 2. alkalmassági csoport) történő munkavállalás esetén ezek konkrétan:

Kizáró ok a súlyos (ha a beteg külső segítségre szorul) hipoglikémia előfordulása a legutóbbi 12 hónap folyamán.

Az akár tablettás, akár inzulinkezelésben részesülő betegeknél kötelező a diabetológus szakvéleménye.

A cukorbetegség nem jár az alkalmasságot korlátozó szövődménnyel, mint a látásromlás, neuropátia.

A beteg tisztában van a hipoglikémia bevezető tüneteivel, veszélyeivel.

Az inzulinos cukorbeteg legalább naponta kétszer, vagy közvetlenül vezetés előtt méri vércukorszintjét.

A hivatásos gépjárművezetői engedély legfeljebb 3 évre adható meg, ezt követően felül kell vizsgálni.

Önmagában a cukorbetegség ténye tehát nem kizáró ok, de a beteg állapota alapján minősülhet alkalmatlannak munkaegészségügyi szempontból a beteg. Az alkalmatlanság lehet ideiglenes vagy végleges, előbbi esetében az állapot javulásával később megadható az alkalmasság.

A fegyveres testületek (katonaság, rendőrség stb.) tagjainál, a magasban végzett munkák során (pl. ipari alpinista, építőipari munkák), vagy a veszélyes munkagépek kezelésével kapcsolatos munkakörökben nincsenek tételesen meghatározott alkalmassági kritériumok, hanem az általános szempontok alapján a mérlegelést a foglalkoztatás-egészségügyi szakorvosnak kell elvégeznie. A gyakorlati tapasztalat az, hogy a felsorolt esetekben a cukorbetegek döntő többségét elővigyázatosságból alkalmatlannak minősítik az állás betöltésére.

Jogszabályok Közúti járművezetés | Vasúti közlekedés | Hajózás | Általános alkalmassági szabályok

A nem ajánlott munkakörök

Vannak olyan munkakörök, amelyeknél a munkavégzés nem jár fokozott veszéllyel, ezért betöltésüket a jogszabályok nem korlátozzák a cukorbetegek számára sem, de a beteg érdekében orvosilag nem ajánlottak.

A kizárólag életmódterápiával karban tartható vércukor-anyagcsere betegséggel élőknél kevésbé kell figyelniük a munkaválasztás speciális szempontjaira. A tablettás vagy inzulinos betegek számára ugyanakkor a munkavégzés körülményei befolyásolhatják egészségi állapotukat, a szövődmények előrehaladását, ezért több körültekintést igényel a munkahelyválasztás.

Nem ajánlatos olyan foglalkozást választani, amelynek a munkabeosztása (pl. többműszakos munka) nehezíti a cukorbeteg számára szükséges életmód betartását.

Az egyenetlenül nehéz, hirtelen vagy jelentős fizikai terheléssel járó foglalkozások kerülendők.

Nem ajánlatos például édesipari foglalkozásokat választani az édesség okozta csábítás miatt.

Munkarend, szünetek: inzulinterápiában részesülő cukorbetegeknek fontos szempont, hogy munkaidőben is többször tudjanak étkezni, vércukorszintet mérni és/vagy inzulint adagolni. Amennyiben a munkavégzés nem elég rugalmas, kerülni kett az adott munkát.

Nem higiénikus munkakörnyezet: azon inzulinos betegek számára fontos szempont, akik rendszeres vércukorszint-ellenőrzést és inzulinbeadást végeznek munkahelyükön is.

Végtagsérülés fokozott veszélyével járó foglalkozások: előrehaladott cukorbetegségben a sebek gyógyulási hajlama romlik.

Szemet terhelő foglalkozások a látásromlás szövődményével élő diabéteszeseknek nem ajánlottak.

Az állásinterjún nyilván tisztességesebb, ha elmondja, hogy cukorbeteg, bár sok beteg tapasztalata, hogy ez hátrányt jelenthet. Az alkalmassági orvosi vizsgálaton azonban köteles jelezni, hogy cukorbeteg.

Munkavállalási szempontok inzulinnal kezelteknek Szoktuk mondani, bármit megcsinálhat, bármire képes lehet egy inzulinnal kezelt cukorbeteg. Ez jól hangzik, de ha jobban belegondolunk, hosszú távon biztosan nem fedi a valóságot. Rendszeresség, megfelelő életritmus, folyamatos odafigyelés – pontosabban fogalmazva, helyes önmenedzselés – nélkül nem lehet sokáig a cukorbetegséget egyensúlyban tartani. A törekvés helyes, hogy az inzulinnal kezeltek teljes életet élhessenek, és kedvük szerint választhassák meg munkahelyüket, de úgy kell választani, hogy a munka is örömet okozzon és a cukorbetegség is tartósan egyensúlyban maradhasson. Azt hiszem, ha ezt meg tudják valósítani, ez lehet a komplikáció- és szövődménymentes élet titka. Az inzulinnal kezelt cukorbeteg számára stabil napirendet biztosító, egy műszakos, szellemi vagy könnyű fizikai tevékenységgel járó munkakörök javasolhatók. Jó néhány nem megterhelő, előre kiszámítható fizikai igénybevétellel járó, egy műszakos munkakör létezik az iparban, a kereskedelemben, az egészségügy egyes területein, de ilyen lehet az óvónő és a kertész is. Döntően szellemi tevékenységet végeznek az oktatásban, irodai adminisztratív tevékenységekben és még hosszasan lehetne sorolni, mert a választék bőséges. (Dr. Strényer Ferenc, diabetológus - Diabetes)

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(WEBBeteg - Dr. Bartha-Barcsai Tímea, jogász; Dr. Laczkó Andrea, diabetológus)