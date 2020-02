Figyelmeztető jelek: mikor gondoljon szívbetegségre cukorbetegként?

Cukorbetegeknél a szívbetegség kialakulásának kockázata fokozott: a diabéteszben szenvedőknél 2-4-szer nagyobb a kockázata a szív- és érrendszeri megbetegedés miatti halálozásnak, mint a nem cukorbetegeknél.

A mai rohanó világban a mozgásszegény életmód és a nem megfelelő étrend miatt kialakuló elhízás egyre fiatalabb korban vezethet a 2-es típusú cukorbetegség megjelenéséhez.

Szívbetegség bármely életkorban, cukorbetegek és nem-cukorbetegek esetében egyaránt kialakulhat, de a diabétesz – főnként, ha nincs megfelelően kezelve – jelentősen felgyorsíthatja az érelmeszesedési folyamatokat, így a panaszok már egyre fiatalabb korban is jelentkezhetnek. Az erek a test bármely pontján károsodhatnak. Sok esetben több régió is érintett lehet, de nem feltétlenül ad mindegyik terület észlelhető tünetet. Amennyiben egy területen felfedezhető az érfalkárosodás vagy érelmeszesedés, érdemes a teljes érrendszert átvizsgálni, a súlyosabb szövődmények elkerülésének érdekében.

Mit tehet cukorbetegként a megelőzés érdekében?

Annak érdekében, hogy már a kezdeti elváltozásokat is időben felfedezhessük, nagyon fontos, hogy a teljesen tünetmentes cukorbetegek is rendszeresen vegyenek részt szűrővizsgálatokon, hiszen az időben elkezdett kezeléssel akár végzetes események is elkerülhetők, vagy legalábbis jelentősen késleltethető egy súlyosabb állapot kialakulása.

Melyek azok a tünetek, amelyek szív- és érrendszeri kóros állapotok előjelei lehetnek?

Az egyik legveszélyesebb betegség a szívinfarktus, a koszorúerek elzáródása következtében kialakuló szívizomelhalás, amely szívelégtelenséget és akár halált is okozhat. A szívinfarktust a koszorúerek beszűkülése okozza az érfalkárosodás és a kialakuló plakkok miatt.

A koszorúerek beszűkülésének első jelei lehetnek a csökkent terhelhetőség, illetve az erőfeszítésre jelentkező légszomj, így ezekre a tünetekre mindenképpen érdemes odafigyelni. Sajnos, sokan ezeket a jeleket inkább a gyakran előforduló túlsúly rovására írják, és nem veszik elég komolyan. Az érző idegszálak károsodása miatt a jellegzetes mellkasi fájdalom (úgynevezett típusos angina: mellkasi nyomás, verejtékezés, légszomj – többnyire egyszerre) ritkábban jelentkezik a cukorbetegekben. Rendszertelen szívverés érzése, indokolatlan verejtékezés, szédülés, eszméletvesztés hátterében is állhat szív- és érrendszeri probléma, de akár agyi keringészavar is. A hűvös, fájdalmas alsó végtag, a nehezen gyógyuló seb is érrendszeri károsodásra utalhat. Férfiak gyakran még kezelőorvosuknak sem említik a merevedési gondokat, pedig ilyenkor is indokolt lehet az alapos kardiológiai kivizsgálás, hiszen ez a tünet szintén az erek nem megfelelő működésére utal.

A cukorbetegség karbantartása - a helyes életmóddal, a megfelelő gyógyszerekkel, valamint a rendszeres ellenőrző vizsgálatokkal - hozzájárul a hosszabb, teljesebb élet eléréséhez.

Orvos szerzőnk: Dr. Molnár Dóra, kardiológus, belgyógyász

