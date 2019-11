Diabéteszes szívbetegség - Kit veszélyeztet?

A cukorbetegség már önmagában is komoly kockázati tényezője a szívbetegség kialakulásának. Ha további rizikótényezőkkel kombinálva érinti a betegség a pácienst, akkor még nagyobb az esélye a szív- és érrendszert érintő megbetegedésnek.

Ide sorolhatók többek között az olyan társbetegségek, mint például a magasvérnyomás betegség vagy a metabolikus szindróma, és természetesen az életmódtényezők is. Lássuk, kik tartoznak a leginkább veszélyeztetettek közé!

A diabéteszben nem szenvedőkkel összehasonlítva a cukorbetegeknél nagyobb a valószínűsége a:

szívrohamoknak és egyéb szív-érrendszeri megbetegedéseknek - férfiaknál kétszeres, nőknél háromszoros a kockázat,

szívroham utáni szövődményeknek, pl. angina (mellkasi fájdalom és diszkomfort) és szívelégtelenség,sz

szívbetegség okozta elhalálozásnak.

Minél magasabb a vércukorszintje, annál nagyobb a diabéteszes szívbetegség kockázata. A normálisnál magasabb vércukorszint még azoknál is a szívbetegség kockázati tényezője, akik nem cukorbetegek.

A 2-es típusú cukorbetegség emellett növeli az úgynevezett csendes szívbetegség kockázatát – ez olyan szívelégtelenség, amely tünetek nélkül is kialakulhat, vagy legalábbis sokkal enyhébb tünetekkel jár, mint általában. Erre a cukorbetegséggel összefüggő idegkárosodás a magyarázat így fordulhat elő, hogy tünetek nélkül átesik valaki akár egy infarktuson is.

Milyen kockázati tényezők ismertek még?

A szívkoszorúér megbetegedések kockázatát egyéb tényezők is növelik még az egészséges populációban is, a meglévő cukorbetegség csak növeli ezt a rizikót. Ezen kockázati tényezők többsége kiküszöbölhető, ám vannak olyanok is, amelyek ellen nem tud mit tenni.

Kiiktatható kockázati tényezők

Egészségtelen koleszterinszint - Ez magába foglalja a túl magas LDL-koleszterinszintet (ún. rossz/káros koleszterin) és a túl alacsony HDL-koleszterinszintet (ún. jó/védő koleszterin).

Magas vérnyomás - A vérnyomás akkor tekinthető magasnak, ha értéke többször is 140/90 Hgmm, vagy annál magasabb. Ha cukorbetegsége vagy krónikus vesebetegsége van, akkor 130/80 Hgmm az elfogadható felső határ.

Dohányzás - A cigarettázás károsíthatja és rugalmatlanná teheti a véredényeket, egészségtelen koleszterinszintet okoz, és emeli a vérnyomást. Emellett csökkenti a test szöveteibe jutó oxigén mennyiségét is.

Prediabétesz - Olyan állapotról van szó, melyben a vércukorszint magasabb a normálisnál, de még nem olyan magas, mint cukorbetegségben. Ha prediabétesze van, és nem tesz lépéseket annak kezelésére, valószínűleg 10 éven belül 2-es típusú cukorbeteg lesz.

Túlsúly, elhízás - Mindkettő növeli a szívbetegség és a szívroham kockázatát. A túlsúly és elhízás a szívbetegségek egyéb kockázataival (pl. magas vérnyomás, magas koleszterinszint) is összefüggésbe hozható. A 2-es típusú cukorbetegségben szenvedők többsége túlsúlyos.

Metabolikus szindróma - A kockázati tényezők egy olyan csoportjának neve, amely növeli a szívbetegség és a 2-es típusú cukorbetegség kockázatát. A metabolikus szindróma emellett növeli a más egészségügyi problémák, például a stroke kialakulásának kockázatát is.

Testmozgás hiánya - Ha nem mozgunk rendszeresen, az súlyosbíthatja a szívbetegségek egyéb kockázati tényezőit, így az egészségtelen koleszterinszintet, magas vérnyomást, a cukorbetegséget és a túlsúlyt vagy elhízást is.

Egészségtelen étrend - A helytelenül összeválogatott ételek növelik a szívbetegség kialakulásának veszélyét. A telített- és transzzsírokban gazdag, magas koleszterin-, só- és cukortartalmú étrend súlyosbítja a szívbetegség egyéb kockázati tényezőit is.

Stressz - A lelki túlterheltség és a szorongás közvetve is emelheti a szívbetegség kockázatát, hiszen stresszes állapotban nagyobb a valószínűsége a dohányzásnak, vagy a magas zsír- vagy cukortartalmú élelmiszerek fogyasztásának.

További kockázati tényezők

Életkor - Az életkor előrehaladtával a szívbetegség és szívroham kockázata növekszik. Férfiaknál 45, nőknél 55, míg cukorbetegeknél 40 éves kor felett emelkedik meg a szívbetegség kockázata.

Nem - 55 éves kor alatt a nőknél alacsonyabb a szívbetegség kockázata, mint a férfiaknál, ám ezután mindkét nemnél hasonló arányban nő a betegség kialakulásának veszélye. Ezt a menopauza után lecsökkenő ösztrögénszintnek tulajdonítják a nők esetében.

Korai szívbetegség családi előfordulása - A szívbetegség kockázata emelkedett, ha az Ön édesapjánál vagy fiútestvérénél 55, édesanyjánál vagy lánytestvérénél 65 éves kor előtt diagnosztizáltak szívbetegséget.

Egyéb szívbetegségek: a preeclampsia, vagyis a terhesség alatti magas vérnyomás, a koszorúér-betegéség, a szívroham, a szívelégtelenség és önmagában a magas vérnyomás is élethosszig tartó megnövekedett kockázatot jelent.

Forrás: WEBBeteg

Cs.K., fordító; nhlbi.nih.gov

Lektorálta: Dr. Vajda Orsolya, háziorvos