Amire a cukorbetegek érzékenyebben reagálnak: nyári betegségek

Vannak olyan betegségek, melyek leginkább nyaranta támadnak, így jobb őket elkerülni. Azonban, ha mégis beleesett egy-egy kórba, ráadásul, ha mellette még cukorbetegséggel is küzd, fontos, hogy betartson néhány utasítást, hogy elkerülhesse a nagyobb bajt.

Hogy milyen állapotoknál mikre kell figyelni diabéteszesként, arról dr. Porochnavecz Mariettát, a Cukorbetegközpont diabetológusát kérdeztük.

Napszúrás

Amennyiben sokat tartózkodik védelem (pl. világos színű kalap) nélkül a napon, akkor igen könnyen napszúrást kaphat, ami lázzal, hányingerrel, hányással is járhat. A cukorbetegeknek már önmagában ügyelniük kell állapotukra a nagy hőségben, mivel ekkor gyakoribbak a vércukor-ingadozások, ám ha a napszúrás miatt hányás, láz is fellép, akkor különös figyelemmel kell lenni! A hányás miatt nem csak nagy mennyiségű folyadékot veszít a beteg, de az étvágytalanság miatt kevesebb szénhidrátot tud bevinni mint az előírt, ami hipoglikémiához, esetleg ketoacidózishoz is vezethet. Hogy ez elkerülhető legyen, érdemes rostos italokat (pl. gyümölcslevet) fogyasztani, valamint egyeztetni a kezelőorvossal a gyógyszer/inzulin adagolásról.

Hányás/hasmenés

Nyaranta sajnos gyakoribbak a hányással, hasmenéssel járó megbetegedések. Ekkor igen fontos a bőséges folyadékpótlás és elektrolit bevitel! Amennyiben a tünetek még az inzulin beadása előtt jelentkeznek, akkor gyakori (2 óránkénti) vércukor ellenőrzés mellett az inzulin dózisát orvossal való egyeztetés után ideiglenesen csökkenteni kell. Ha a hányás az inzulin beadása után lép fel, nagyon fontos a megfelelő szénhidrát mennyiség bejuttatása. Inzulin hiányos cukorbetegeknél, ha alacsony vércukorszinthez társuló súlyos tünetek (súlyos hypoglikémia) lép fel, sor kerülhet glukagon injekció adására is. Amennyiben tartósan fennáll a hányás/hasmenés, mindenképp egyeztessen a továbbiakról orvosával!

Leégés

Akár cukorbeteg valaki, akár nem, a leégés ellen mindenképp védekezni kell magas faktorszámú napvédő készítménnyel és a közvetlen napfény kerülésével (főleg 11-15 óráig tartó időszakban). Dr. Porochnavecz Marietta, a Cukorbetegközpont diabetológusa elmondta, a leégés nem csak a melanóma kialakulásának kockázatát növeli, de a szervezet számára ez stresszes jár és a vércukorszint emelkedését is előidézheti mindaddig, amíg be nem gyógyul a sérülés.

Dr. Porochnavecz Marietta, diabetológus