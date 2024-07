Utazási tanácsok cukorbetegeknek

Mire kell kiemelten figyelnie cukorbetegként, ha utazni készül? Mit tehet, hogy elkerülje az út során a problémákat? Ehhez adunk néhány hasznos tanácsot.

A cukorbetegség korábban sokszor adott okot arra, hogy a cukorbetegek ne utazzanak el nyaralni, de legalábbis igencsak leszűkítette a lehetséges úti célok listáját. Sokan közülük csak olyan hotelekben vagy panziókban szálltak meg, ahol lehetőségük volt betartani szigorú diétájukat, ilyen vendéglátóhelyeket pedig igen nehéz volt találni.

Manapság már nem kell, hogy a cukorbetegek az ételkínálat alapján válasszanak úti célt. Az intenzív konvencionális inzulinterépia (ICT) időközben széles körben elterjedt. A kezelés lényege, hogy a cukorbetegek naponta egyszer inzulininjekciót adnak be maguknak az alap inzulinigény fedezésére, a nap folyamán pedig ennek hatását igény szerint kiegészítve többször is inzulint adagolnak maguknak. Az aktuális vércukorszintet minden étkezés után meg kell mérniük. Az optimális inzulinadag kiszámolható a vércukorértékből, az elfogyasztott étel mennyiségéből és a tervezett testi aktivitás mértékéből. A legtöbb cukorbetegnek nem okoz problémát sem a vércukormérő használata, sem az igénynek megfelelő inzulinmennyiség adagolása, a nem mindennapi helyzetekben sem.

A 2-es típusú cukorbetegek, akik vércukorszintjét tablettával szabályozzák, szintén több szabadságot kapnak az olyan gyógyszerek segítségével, melyek étkezés után gyorsan kifejtik hatásukat. A kiegészítő inzulinterápia ma már a 2-es típusú diabéteszben szenvedő pácienseknél is problémamentesen kivitelezhető.

Természetesen minden cukorbetegnek oda kell figyelnie az étkezésére, arra hogy mit ehet és mit nem, és az előírt táplálkozási szabályok követésére, de szigorúbb étkezési szabályok betartására a konvencionális inzulinterápiával (CT) kezelt betegeknek van szükségük, akik naponta két alkalommal szigorúan meghatározott mennyiségű inzulint kapnak.

Általános tippek az utazásra való felkészüléshez és az utazáshoz

Vigye magával a diabétesz kezelésére, kontorllálására szolgáló eszközöket, gyógyszereket

Mindig legyen Önnél vércukormérő, pótelemek, tesztcsíkok a vércukorszint méréséhez, acetontesztcsík, vércukornapló, nemzetközi cukorbeteg igazolvány, szőlőcukor, illetve glükagon injekció, és ami a legfontosabb: a kezelési sémától függően előretöltött inzulinadagoló injekciós toll (ma már a cukorbetegek közül csak kevesen használnak fecskendővel beadható ampullás inzulint, de ha Ön ezen kevesek közé tartozik, akkor vigyen magával elegendő fecskendőt és ampullát), toll kanül és/vagy vércukorszint-csökkentő tabletta. Idegen nyelvű országban egy szótárnak is jó hasznát veheti, ha esetleg orvosi segítséget kellene igénybe vennie.

Az inzulint lehetőleg 2-8 oC-on tárolja (hűtőszekrényben). Az inzulint felbontás után maximum három hétig használhatja 25oC alatti hőmérsékleten.

Az inzulin nem fagyhat meg (a repülő rakterében viszont, ahol a bőröndöket tárolják, ez könnyen megtörténhet). Az inzulint tartsa hőszigetelő dobozban a ruhák közt egy hűtőtáskában, de ne kerüljön közvetlen kapcsolatba a hűtőakkuval.

Egyéb gyógyszerek

Amennyiben a diabétesz mellett más betegsége is van, és azok kezelésére is rendszeresen szed gyógyszer(eke)t, mielőtt elutazna, kérje meg orvosát, hogy írja össze, milyen hatóanyagok találhatók az Ön által szedett gyógyszerekben. A listát tegye a cukorbeteg igazolványa mellé. Ha külföldön orvosi segítségre szorul, ez nagy segítséget nyújthat az ottani orvosok számára.

Oltások

A tetanusz, diftéria és gyermekbénulás elleni oltások ma már kötelezőek. Azonban, ha trópusi vagy szubtrópusi országokba utazik, de akkor is, ha a Földközi-tenger vidékére megy nyaralni, ajánlott beadatni mind a cukorbetegek, mind a betegségben nem szenvedők számára a hepatitisz A és B elleni védőoltást. Vegye figyelembe az egyes trópusi országok sárgaláz-, tífusz-, veszettség-, illetve malária megelőzésére vonatkozó előírásait. Az utazási irodák csak ritkán adnak ezzel kapcsolatban kellő felvilágosítást. Legjobb, ha háziorvosától kér tanácsot, esetleg érdeklődhet az egészségügyi hivatalban vagy megkérdezhet egy trópusi betegségekre szakosodott specialistát is.

Egészségbiztosítás

Külföldre való utazás előtt kössön egészségbiztosítást, a biztosítóval tudassa, hogy cukorbetegségben szenved.

Külföldi konyha

A cukorbetegeknek tanácsos már az utazás kezdete előtt informálódni arról, hogy az úti célul választott országban milyen ételekkel találkozhat. Így ha ismeri az ételek összetevőit, le tudja vezetni, mennyi lehet hozzávetőleg a szénhidráttartalmuk.

Italok

Körülbelül másfél-két liter alkoholmentes folyadék fogyasztása ajánlott naponta, a melegebb klímájú országokban ennél több is lehet, kivéve, ha a cukorbetegség mellett vese- vagy szívbetegségben is szenved. A túl sok folyadék abban az esetben ugyanis árthat is. Az Ön által fogyasztható, illetve fogyasztandó napi folyadékmennyiséget illetően kérje és kövesse kezelőorvosa tanácsát! Alkoholt csak mértékkel fogyaszthat, éhgyomorra pedig semmiképp. A cukrozott italokat kerülje!

Hőmérséklet/klíma

Érdeklődjön az ország klímájáról, aktuális hőmérsékleti viszonyairól. Olyan ruhákat vigyen magával, amelyek megfelelnek az időjárásnak. Kényelmes és természetes anyagból készült öltözéket viseljen.

Vigyázzon lábaira!

A cukorbetegeknek különös figyelmet kell fordítani lábaikra. Pamut zoknit viseljen, ami jobban felfogja az izzadtságot, mint a műszálas anyagok. Hordjon kényelmes, fűző nélküli cipőt, hogy minél kevesebb nyomás nehezedjen a lábfejére. Esténként ellenőrizze, nincsenek-e sérülések a lábán, vagy nem nyomta-e el nagyon a cipő, nem dagadtak-e meg lábai.

A láb érzészavaraival járó perifériás polineuropátiában szenvedő cukorbetegek csak nagyon óvatosan és körültekintően tehetnek sétát a tengerparton. Ugyanis ők gyakran nem érzik, milyen forró a homok, sem a kisebb köveket és üvegdarabokat nem észlelik, melyek sérüléseket okozhatnak. Az égési és más jellegű sérüléseknek hosszú távú következményei lehetnek. A cukorbetegség következtében kialakult idegkárosodás fennállása esetén semmiképp sem szabad mezítláb sétálni a homokban vagy a strandon.

Diabéteszes neuropátia: Fontos tanácsok a betegeknek! Amennyiben nyaralás során bármilyen sérülés éri lábát, akár idegentest (pl. apró kavics, tüske) okozta szöveti sérülés, égés, forrázás vagy egyéb károsodás történik, minden esetben forduljon orvoshoz, külföldön sürgősségi ambulanciát javasolt ilyen esetben felkeresni. Itthon vagy sürgősségi ambulanciát, vagy baleseti sebészetet keressen fel a sérülés típusától függően, hogy ezzel a későbbi szövődmények időben megelőzhetővé váljanak. A cukorbetegség megfelelő életmódbeli és táplálkozási szokások mellett, betartva a kezelőorvos előírásait, megfelelően kezelhető betegség, a problémák korai felismerése, a diagnózisok időben történő felállítása nagyban elősegíti a gyógyulást, lerövidíti a gyógyulási időt, ezért saját egészsége érdekében figyeljen oda a táplálkozására, mozogjon rendszeresen, és figyelje szervezete jelzéseit.

Aktivitás

Ha Ön cukorbeteg, akkor inzulin-, illetve tablettaadagját az aktivitásához kell igazítania. Előfordulhat, hogy nyaralás alatt aktívabb és többet mozog, mint otthon. Az izommunka csökkenti az inzulinszükségletet. Éppen ezért gyakrabban ellenőrizze vércukorszintjét.

Megbízható vércukormérés

A tesztcsík csak bizonyos hőmérsékleten ad megbízható eredményt. Sok modern készülék rendelkezik hőmérséklet-érzékelővel, ami 15 és 35 oC között pontos mérési eredményeket tesz lehetővé.

A vércukorszintmérő készüléket, beleértve a tesztcsíkokat is, csomagolja be törölközőbe vagy egy pólóba, vagy nagy hőség esetén tegye valamilyen hőszigetelő dobozba.

Ha magas a légnedvesség-tartalom, különösen fontos egy tesztcsík kivétele után azonnal lezárni a többi tesztcsík tárolására szolgáló dobozt. Nulla fok alatti hőmérséklet esetén legjobb, ha a mellényzsebben vagy a kabát belső zsebében tartja a tesztcsíkokat, így testének melege nem engedi, hogy a hideg ártson nekik.

A vércukorszint mérésére keressen szélárnyékos helyet, a készüléket a vércsepp felvitele után tartsa úgy, hogy kabátjától ne érje a szél.

Nagy magasságokban a levegő oxigéntartalma alacsonyabb. 4000 méteres magasságig a vércukormérő korrekt értéket ad. A repülőgéppel való utazás sem jelenthet problémát. A nyomáskiegyenlítődés révén a vércukorszintmérő pontos eredményt ad.

Speciális tudnivalók repülőutak kapcsán

A szigorú biztonsági előírások miatt cukorbetegek csak orvosi tanúsítvánnyal utazhatnak repülőn, ami igazolja, hogy az utas vihet magával inzulininjekciót, inzulintollat, gyógyszereket, glükagon-szettet, belövő készüléket. Ezt a tanúsítványt a kezelőorvos állítja ki, ingyen.

Repülőutakra kézipoggyászként vigye magával a vércukormérő készüléket, a vércukortesztcsíkokat és az inzulint (előretöltött tollban vagy ampullában) és a fecskendőt is, ha azt használ, valamint a tabletta formájú gyógyszereit, hogy mindig kéznél legyenek, és azért is, mert előfordulhat, hogy a bőrönd elkeveredik valahová a reptéren vagy a repülőn.

A gyógyszeradagolásról egyeztessen kezelőorvosával!

Inzulin-, illetve gyógyszeradagját a nagyobb időeltolódásokhoz igazítsa. Ezzel kapcsolatban is kérdezze meg kezelőorvosát, miután pontosan informálódott a repülőút hosszával és az időeltolódás mértékével kapcsolatban.

Ha tablettás kezelésben részesül kiegészítő inzulinterápiával

A vércukorszint-csökkentő tablettát szedő cukorbetegeknek feltétlenül meg kell kérdezniük orvosuktól, hogy az utazástól függően megváltoztassák-e a tabletta bevételének időpontját. Az inzulinadagot továbbra is az étkezésekhez kell igazítaniuk.

Ha konvencionális inzulinterápiában részesül

Ha nyugati irányba utazunk, meghosszabbodik a nappal. Konvencionális inzulinterápia mellett az alapszabály, hogy a cukorbetegek repülés előtt adják be maguknak a szokásos kevert inzulinadagot, és egyenek, ahogy máskor is teszik. A nappal meghosszabbodása miatt azonban szükség lehet nagyobb inzulinadagra, amit ideális esetben gyorsan ható inzulinnal kell pótolni, ezt is beszélje meg orvosával. A célhelyen adja be a szokásos dózist és egyen a megszokott módon.

Keletre való utazáskor rövidül a nappal. Reggel repülés előtt a szokásos inzulinadagjának csak a felét adja be. Este, már a nyaralóhelyen injekciózza be a szokásos adag kevert inzulint. Utazás előtt azonban ezt beszélje meg orvosával!

Ha intenzív konvencionális inzulinterápiában részesül

Mivel a nyugatra való utazás meghosszabbítja a napot, reggel, repülés előtt adja be magának a szokásos adag alapinzulint. A nappal meghosszabbodása miatt pót inzulinadagra van szükség, amit egy-két normál vagy gyorsan ható analóg inzulin injekcióval tud fedezni.

Ha keletre utazunk, rövidül a nappal, ezért este a szokásos mennyiségű alap inzulininjekciót adja be. A normál vagy analóg inzulinadagját a repülés alatti étkezésekhez a szokásos módon számolja ki. Az időeltolódás miatt előfordulhat, hogy a következő reggel az alapdózisból kevesebb is elég.

Utazás előtt beszéljen orvosával, hogy milyen hatásai lehetnek az időeltolódásnak úti célja távolságától függően, és ennek megfelelően hogyan módosítsanak az inzulinterápián.

Szerző: WEBBeteg - Bak Marianna, biológus szakfordító

Forrás: NetDoktor

Lektorálta: Dr. Csuth Ágnes, családorvos