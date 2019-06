Cukorbetegség - Nyári veszélyek

Cukorbetegen is egészségesen: lábápolás és szerveink védelme

A diabétesszel élőknek különös gondot kell fordítaniuk a lábápolásra. Ennek oka, hogy a diabétesz miatt csökken a fájdalomérzékelés és a vérkeringés is romlik, így egy egyszerű seb/karcolás, amelyet nem is vesz észre és nem kezel, elfertőződhet, ez kórházi kezeléshez vagy akár annál is súlyosabb problémákhoz is vezethet.