Meddőség - a diabétesz korai figyelmeztető jele

A meddőség a férfiaknál is gyakori probléma. Mintegy hét százalékuk marad gyermektelen a rendszeres, védekezés nélküli szexuális együttlét ellenére. Az ilyen meddőség utalhat valamilyen egészségügyi problémára is. Például az érintett férfiak jelentős hányadánál már megfigyelhető az úgynevezett prediabétesz, melyről azonban a legtöbben nem is tudnak.

A prediabétesz a cukorbetegség előfutára, melyhez már ilyenkor magas vércukorszint társul. A szervezet inzulinérzékenysége csökken: már nem reagál olyan jól erre a hormonra, amelynek feladata a vérből a cukrot a szervezet sejtjeibe szállítani.

15 százalék prediabéteszes

A milánói San Raffaele Kórház kutatói, Luca Boeri vezetésével, 744 meddő férfi cukoranyagcseréjét vizsgálták, és legalább 15 százalékuknál prediabéteszt állapítottak meg. Gyakran azonban diagnosztizálatlanok maradnak, mivel tünetmentesek, és a vércukorszintjük is teljesen normális lehet a mintavételkor. A szervezet inzulinra adott válaszának vizsgálata – mely a prediabétesz legegyértelműbb jele – munkaigényes és nem tartozik a rutinvizsgálatokhoz. A diabéteszt ezért először csak a még magasabb vércukorszint esetén állapítják meg. Ez kedvezőtlen az érintettek számára.

A cukorbetegség elkerülhető

Prediabéteszesek esetén a cukorbetegség megváltozott életmóddal gyakran elkerülhető: a rendszeres sport és a növényi alapú mediterrán étrend normalizálhatja a vércukorszintet és az inzulinrezisztenciát.

Ezért is javasolják a kutatók, hogy az akaratukon kívül gyermektelen férfiak esetén az orvosok gondoljanak a prediabétesz esetleges fennállására, az érintett férfiak pedig kérjenek egy ezzel kapcsolatos ellenőrző vizsgálatot. A későbbi cukorbetegség gyakran megelőzhető egy egészségesebb életmódra való átállással. A dohányzás, az elhízás, az egészségtelen táplálkozási szokások és a fizikai inaktivitás károsíthatják a sperma minőségét és meddőséget okozhatnak.

Amint a cukorbetegség is megjelenik, még nehezebb az apává válás. A magas vércukorszint károsítja az erekcióhoz szükséges idegeket és ereket. Ezért gyakori az impotencia (merevedési zavar) a cukorbetegeknél.

A gyermektelen párok esetén ugyanolyan arányban van a gond a férfiakkal, mint a nőkkel (35-35 százalék), 15 százalékban pedig mindkét fél esetén fennáll valamilyen probléma. A fennmaradó esetekben a meddőség okai nem egyértelműek.

A meddőség egyre több párt érint – különösen azért, mert a gyermekvállalást a párok gyakran egy későbbi életkorra halasztják. Minden tizedik pár hiába vár a gyermekáldásra, annak ellenére, hogy legalább egy éve élnek rendszeresen védekezés nélküli nemi életet.

