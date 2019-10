Milyen betegségeket kaphat el a gyerek az óvodában, iskolában?

Minden szülő jól tudja, ha máshonnan nem, hát tapasztalatból, hogy a közösségben töltött 10 hónap egyenlő a különböző betegségek, fertőzések szezonjával. Mire lehet számítani, hogyan tudunk védekezni, és megelőzni a sok betegséget?

Dr. Opre Judit debreceni házi gyermekorvos a felsorolást rögtön a különböző légúti betegségekkel kezdi. A fertőzések terjedése szempontjából két csoportra lehet osztani a gyerekeket: a bölcsődés-óvodás korosztály és az iskolások.

A különbség amiatt van, hogy a kicsik a déli alvásnál egy magasságban fekszenek, így egy-egy köhögés, tüsszögés mindenkihez könnyebben "eljut". Alapos, sokszori, szappanos kézmosással sok kellemetlenségnek elejét lehet venni minden korosztálynál. A jellemző betegségeik azonban ugyanazok:

Felső légúti fertőzések

Jellemzően cseppfertőzéssel terjed (pl. tüsszentéssel). A tünetek: a gyerek orra folyik, köhécsel. Azt a pontot nehéz eltalálni, amikor már a betegség orvosi ellátást igényel.

Amíg az orrváladék áttetsző, könnyedén kifújható vagy leszívható, csak egyet-egyet köhécsel, láztalan, addig egyszerű náthával van dolgunk. Otthon kezelhető. Ilyenkor is fontos az orrtoalett, azaz az orrspray-k, orrcseppek használata.

A recept nélkül kapható köptetőket is lehet adni nyugodtan. A C-vitamin is ajánlott a kis beteg gyógyulása érdekében. Ahogy a hőmérséklet nulla fok alá csökken, beáll a fagy, akkor a betegek száma is csökken, hiszen a túl hideget a baktériumok, vírusok sem élik túl.

Orvos segítségét kell kérni, ha hányás, láz, sűrű, zöld orrváladék jelentkezik.

Ez utóbbi a felülfertőzés jele. Szintén orvosi ellátást igényel a nyugalmat zavaró köhögés, főként, ha fulladás társul hozzá. A doktornő felhívta a figyelmet: nem szabad elhanyagolni, ha a gyerek csípő érzésről számol be pisiléskor, ez a húgyúti fertőzés jele.

Fülfájás

Ha a gyerek fájlalja a fülét, akkor nyugodtan lehet fül-orr-gégészhez fordulni először. Ha a fülész nem talál fül-orr-gégészeti okot, akkor irányítja azonnal a háziorvoshoz a beteget. Ha azonban be kell avatkozni, akkor így a gyerek hamarabb kerülhet szakértő kezekbe.

Kötőhártya-gyulladás

Tünetei a csipásodás, piros elváltozás a szemfehérjén. Ez is orvosi beavatkozást igényel. Amíg nem kerül a kicsi a rendelőbe, addig egy kis kamillateával le lehet mosni, de ez meggyógyítani nem fogja.

Az orvos szemcseppet, kenőcsöt ír fel és azonnal ki fogja tiltani a gyereket a közösségből, mert rendkívül fertőző betegségről van szó, amely ráadásul könnyen és gyorsan terjed.

Általános megelőzésként ajánlható az immunerősítés.

A közösségbe kerülés első egy-két évében javasolt a gyógyszeres terápia, a gyógyszert kúraszerűen kell néhány hónapig szedni, a kicsiknek por formában, oldva adható, a nagyobbak tablettaforma is van.

Ezek a készítmények vénykötelesek, az orvos írja fel és állapítja meg az adagolást. Az immunrendszer stimulálásán alapul a hatásuk.

A vitaminok szedése ajánlott tavasszal és télen. Ezek lehetnek multivitaminok, néhány készítmény nyomelemet is tartalmaz. Fontos, hogy ha mégis jelentkezik a megfázás, nátha, ezeket el kell hagyni. Vastartalmuk miatt a baktériumokat is táplálhatják, ezért nincs rájuk ilyenkor szükség.

Hasmenés

Ismételt, laza székletürítés esetén tilos a gyereket közösségbe vinni. A recept nélküli készítmények közül tilos azokat adni, amelyek bélmozgást lassító hatásúak.

A hasmenés alatt és a gyógyulás után 4-5 napig javasolt a tejfehérje-mentes étrend, mert így meg tudjuk előzni a másodlagos tejcukor-érzékenység kialakulását. Jó hatásúak ilyenkor a probiotikumot (normál flórát helyreállító anyagot) tartalmazó készítmények, ezek hasmenés alatt és után is adhatók.

Görcsös hasi fájdalom esetén is orvos segítségét kell kérni, hiszen a sebészeti konzílium szükségességét csak ő tudja megállapítani.



Tetű

A fejtetű gyorsan terjed a közösségben. A serkét, tetűt a szülő is felismeri. A kettő között a legfontosabb különbség, hogy a tetű pattan, a serkét pedig le lehet húzni a hajszálról. Otthon rögtön el lehet kezdeni a kezelést, a gyerek csak orvosi igazolással kerülhet újra a közösségbe. Alaposan le kell mindent fertőtleníteni a lakásban, ideértve az ágyneműt, fésűt.

A hozzátartozók megelőzésképen kezelhetik magukat gyógyszertári készítményekkel, de ez csak ajánlott. A tetű nem válogat, ahol a családban valaki tetves lett, ott a többiek is könnyen megkaphatják.



Ótvar

Olyan bőrelváltozás, ami rövid idő alatt súlyosbodik, váladékozó seb lesz a gyerek arcán, de máshol is jelentkezhet. Ez azonnali (külső-belső) kezelést igényel, otthon szigorú fertőtlenítés szükséges. A közösségben is rendkívül gyorsan terjed, ezért ilyenkor sem lehet óvodába, iskolába menni.



Kiütések

Ha hólyagos kiütéssel találkozunk, amelyből van legalább egy a fül mögött vagy a hajas fejbőrön, akkor nagy valószínűséggel bárányhimlővel van dolgunk. A kiütések viszketnek. Lázzal is járhat.

Ma már a rázókeverék használata elavult, alatta elfertőződhet bőr. Az orvos tud segíteni a kezelésben. Ha valaki egy védőoltást kapott ellene, attól még ún. áttöréses betegség jelentkezhet rajta. Ez enyhe lefolyású és szövődménymentes szokott lenni. Ilyenkor sem lehet közösségbe menni, mert ez is fertőzhet.

A skarlát nem viszkető, sok apró kiütéssel jár. Magas láz, szemgyulladás, igen elesett állapot kísérheti. Nem lehet megelőzni. Régen az volt a gyakorlat, hogy a skarlátos gyerek környezetét preventív antibiotikummal kezelték, de ez mára már elavult. Cseppfertőzés útján terjed.



