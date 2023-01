Az elhúzódóan beteg gyerekekről, a szülő táppénzkérdéseiről

Az utóbbi hetekben jellemzően az figyelhető meg, hogy nagyon sok gyerek a szokásosnál is jóval többször (hosszabban) beteg - olvasható abban a hírlevélben, amit az év elején aktuális kérdésekkel kapcsolatban küldött a kisgyereket nevelő családok tájékoztatására dr. Bogdányi Katalin.

A gyermekorvos, neonatológus emlékeztet arra, hogy az esetek többségében továbbra is banális felső légúti betegségekről van szó, amiből szövődménymentesen lehet kigyógyulni, ám gyakran fordul elő, hogy az egyik fertőzést jóformán rögtön követi egy újabb. Ezért sok kisgyermek köhögi végig – a családja számára végtelen hosszúnak tűnő – nappalok után még az olykor átvirrasztott éjszakákat is. E sok fertőzés hátterében számos tényező állhat, de jelenleg domináns ok, hogy az előző 2 téli szezonban izoláltabban éltünk. Az akkor tapasztalt lezárások, a szociális távolságtartás miatt, akkor, szám szerint kevesebb volt az aktuális légúti betegség, ezért most még az akkor megjelent kórokozók ellen sem vagyunk felvérteződve, így szervezetünk fogékonyabb a fertőzésekre. Könnyen megtalálnak és legyűrnek bennünket a fertőző mikrobák.

Egy egészséges immunitású gyereknél egy légúti fertőzés kb. egy hét alatt lezajlik. Ha ezt követően 4-5 tünetmentes nap után ismét fellép egy lázas epizód, akkor itt már egy újabb, az előzőtől független fertőzést kell feltételezni, és nem a korábbi fellángolását vagy egy szövődmény kialakulását. Ez a megközelítés adhat támpontot ahhoz, hogy milyen időbeli és tüneti lefolyásra számítsunk.

Nagyon sok szülő kétségbeesve kéri azt, hogy ajánljunk (rosszabb esetben írjunk fel) különböző varázsszereket, amitől majd nem lesz beteg a gyereke. Sajnos, ilyen varázsszer nincs – írja a hiteles szakmai tájékoztatást a tőle megszokott alapossággal a Normafa Gyermekrendelő orvosa, ezúttal sem csak az adott körzetbe tartozó szülők számára üzenetet jelentő levelében. Ha lenne ilyen csodaszer, minden gyerek kapná, tele lennének az óvodák, az iskolapadok, a rendelők pedig üresen állnának. De nem ez a mindennapi valóság. Egy egész iparág szakosodott rá, hogy nagyon komoly összegeket csaljon ki a szülőktől, kihasználva aggodalmukat. A szülők bármit megvennének, hogy segítsenek a gyerekükön. De az efféle iparág képviselőinek nem szabad hinni, hangsúlyozza a gyermekorvos.

Az immunrendszer védelmét jelenleg két tényezőtől várhatjuk

Az első az egészséges életmód, ami azt jelenti, hogy legyen táplálkozásunk kiegyensúlyozott (ez a felnőttekre éppúgy vonatkozik, mint a gyerekekre), folyadékbevitelünk megfelelő. Naponta töltsünk sok időt, akár több órát is a szabad levegőn. Mindezek mellett a megfelelő kézmosás is az egészséges életmód része.

Másik fontos védelmi vonal: az őszi-téli szezonban alkalmazott D-vitamin-pótlás. A nem krónikus betegekre gondolva, 3 éves kor alatt a napi pótlás 400 NE, felette napi 1000 NE. A krónikus betegeknél személyre szabottan, egyénileg kell eldönteni, hogy mennyi a megfelelő D-vitamin-beviteli szükséglet. A készítmény megválasztásánál fontos, hogy ne táplálékkiegészítőt, hanem gyógyszert vegyünk, mert annak garantált és ellenőrzött az összetétele. Dr. Bogdányi szeretne mindenkit lebeszélni a különböző multivitamin-készítményekről, az arany árban adott ilyen-olyan égitestről érkezett „lakócskák”-ról, mert azok nem fogják helyettesíteni az egészséges táplálkozást, tudniillik az ilyen tabletták tartalma nem hasznosul megfelelő módon.

Évtizedek óta sokan (gyártók és megtévesztett felhasználók) próbálkoznak a „bekapszulázott egészség” megtalálásával, de ez még soha senkinek nem sikerült. Ez persze, sajnos azt is jelenti, hogy a gyerekek egészségre nevelését se tudjuk semmilyen „bogyó” alkalmazásával megoldani. Az egészségtudatosság elérése összetett, kemény, következetes munka, a szülői, nevelői feladat elvégzését nem lehet bizonyos vásárlásokkal letudni, kiváltani.

Mi a teendő, ha a betegség kezdeti tüneteit észleljük?

Egy induló fertőzésnél, kezdődjön akár lázzal, náthával, akár köhögéssel, az első és legfontosabb lépés a folyadékbevitel megnövelése! A nála szokásos mennyiség kétszeresét igya meg a gyerek. Emellett, ha van porlasztókészülék otthon, azt használni kell. Eredmény várható a Salvus vízzel való inhalálástól, de mindenekelőtt attól, ha orrfújással, -szívással, -mosással megtisztítják az orrot. Láz esetén, ha ehhez rossz közérzet is társul, kaphat a gyerek – életkorának, testsúlyának megfelelő – lázcsillapítót (Dr. Bogdányi honlapján a lázcsillapításról útmutató található a Tanácsok rovatban). Fontos tudni azt, hogy a láz nem a lázcsillapítótól múlik el, hanem a fertőzésre adott immunválasztól. Az időközben adott lázcsillapító mérsékli a hőmérsékletet, ezzel együtt javul a beteg közérzete. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy attól még hatásos maga a lázcsillapító, ha esetenként, bevétele után pár órával ismét felmegy a beteg láza. Sőt, a betegségnek olyan fázisa is van, ami olyan intenzív lázzal jár, hogy hiába adjuk a gyógyszert, a beteg hője nem mozdul lefelé, legfeljebb annyit sikerülhet elérni, hogy nem ment feljebb. Akkor hatékony egy lázcsillapítás, ha ½-1 fokot csökkenti a beteg hőmérsékletét. Az ennél radikálisabb hőmérséklet-változás a keringés szempontjából nem is előnyös.

Az aktuális szakmai irányelv 6 éves kor alatt semmilyen más gyógyszert nem javasol a légúti betegségekre. Számos vizsgálattal igazolták, hogy a különböző köptetők, köhögésre adott egykomponensű vagy kombinált készítmények nem rövidítették le a betegség gyógyulási idejét, nem csökkentették a szövődmények számát, viszont fokozták a mellékhatások veszélyét. Ezért ezeket orvosszakmailag nem javasolt adni. A patikában kapható igen sokféle cukorkák például semmivel sem hatékonyabbak, mint a közönséges méz. Fontos viszont minden szülőnek tisztában lennie azzal, hogy egyéves kor alatt, a botulizmus veszélye miatt, nem szabad mézet adni a gyerekeknek!

Az RSV-fertőzésről

Hírlevelében az RSV-fertőzésről is szót ejt a gyermekorvos, arra való tekintettel, hogy a megszaporodott számú esetekről szóló híradásokat sokan követik aggódva. Ezért ajánlja a szülők figyelmébe az erről nekik készült tájékoztatót és oktató videót.

A táppénzzel kapcsolatos legfőbb tudnivalók

Sok egyéb hasznos információt gyűjtött össze dr. Bogdányi Katalin aktuális hírlevelében, például a táppénz különféle formáira vonatkozóan is. Tájékoztatójának ezt a részét is közreadjuk, mert az ismertető sokak számára nyújthat eligazítást adminisztratív teendőknél.

A gyerek után járó szülői táppénzzel kapcsolatos legfőbb tudnivalók:

A gyermekápolási táppénz a 12 év alattiak után jár. A napok száma a gyerek életkorától és a szülő esetleges egyedülállósági státuszától is függ. A jogszabályi előírásokról, a napok számáról ide kattintva lehet tájékozódni.

Érdemes figyelembe venni, hogy az éves keretből még igénybe vehető napok aktuális számát minden szülőnek magának kell nyilvántartania. (Táppénzes igazolást 2023. január 1-jétől a Normafa Gyermekrendelő nem küld ki e-mailben, mivel a munkahelyek túlnyomó többsége az eredeti igazolásra tart igényt – mindenhol tekintettel kell lenni a helyi sajátosságokra!)

A diákmunkára, szakmai gyakorlatra járó táppénzigazolással kapcsolatos tudnivalók:

A hétvégén kezdődő betegségek esetén, akinek a hétvégi diákmunka vagy a szakmai gyakorlat miatt táppénzes igazolásra van szüksége, fel kell keresnie az ügyeletet, ott intézni a táppénzt, mivel adott gyermekrendelőben csak az ÁNTSZ engedélyezte rendelési időre vonatkozik a jogosultság. Vagyis, nem terjed ki a munkaszüneti és az ünnepnapokra.

Az orvosi igazolás kiállításáról

Bogdányi doktornőnek a betegség miatti orvosi igazolásokra vonatkozó megjegyzését azért osztjuk itt meg, mert mások számára is ajánlott példa lehet. Orvosi igazolást ő csak azokban az esetekben állít ki, ha a beteg gyerek állapotáról a betegség kezdete napján, rendelési időben e-mailben értesítést kap, továbbá ha számára egyértelmű, hogy a család a kapott tanácsokat követi, és a gyerek állapotáról kérésének megfelelő rendszerességgel visszajelzést kap, illetve ha a szülők írásos tájékoztatása szerint az igazoláson szereplő kritériumnak megfelel a gyerek a közösségbe való visszaengedéskor.

Egyéb esetben nem tud felelősséget vállalni a gyerek hiányzásáért, így tehát erről orvosi igazolást sem áll módjában kiállítani.

Amúgy pedig az orvosi igazolás kiállítására, mint minden egyéb adminisztrációs feladat végzésére, csak akkor kerülhet sor, ha befejeződött a betegellátás, a tanácsadás, azaz a rendelés végén. Tekintettel arra, hogy 2023-ban nagyobb teher mellett, nehezített körülmények között, kevesebb humán erőforrással kell dolgozniuk a rendelőben, ez több időt (olykor napokat, akár heteket) fog igénybe venni.

Ha a gyerekek közösségbe való visszaengedését az intézmények orvosi igazoláshoz kötik (amit jogszabály szerint nem tehetnek meg, mert ezzel sérül a gyereknek az oktatáshoz való joga), akkor addig is, míg elküldik az orvosi igazolást, dr. Bogdányi azt javasolja, nyilatkozzanak a szülők az iskolának is, ugyanolyan tartalommal, mint ami az orvosi igazoláson szerepel a szülői nyilatkozat alatt. A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 51. paragrafus 2.B pontja lehetőséget ad rá, hogy a szülő igazolja gyermeke betegség miatti hiányzását, persze csak akkor, ha az iskola házirendje erre módot ad. Azonban vannak olyan oktatási intézmények, amelyek elvárásai mások. Nem engedélyezik, hogy a szülő igazolhassa, hogy adott gyerek beteg volt, de már felépült. Holott a szülő nemcsak általában, hanem a betegség alatt különös odaadással gondozza gyerekét, és ő az, aki pontosan látja, egyfelől azt, hogy terhelhető-e már azzal, hogy közösségbe menjen, másfelől pedig azt, hogy felépült-e, és semmiféle fertőzésveszélyt nem jelent a többiekre nézve. Ha az iskola (illetve felettes szervei) elveszi a szülőktől az említett igazolási jogot, és ezzel együtt átruházza a hiányzás igazolásával járó felelősséget arra az orvosra, aki nem láthatja a betegét 24 órában, ez megalázó a szülőre nézve a bizalmatlanság miatt, és minden jogalapot nélkülöz az orvosra nézve – hangsúlyozza a gyermekorvos. Még azt is hozzáteszi, hogy tekintettel arra, hogy az iskolai házirend tartalmába a szülői képviseletnek is bele kell egyeznie, kizárólag a szülőkön múlik, hogy lépnek-e, illetve ha nem, meddig tartják fenn az iskolák ezt a tartalmát vesztett, a gyerekek érdekeit figyelmen kívül hagyó orvosi igazolási rendet.

Életkorhoz kötött kötelező szűrő-/státuszvizsgálatok

Az életkorhoz kötött kötelező szűrő-/státuszvizsgálatok ügyében az alábbiakat érdemes tudni: a jogszabály szerint az alapellátásban a gyerekek szűrése: 1, 3, 6 hónapos, majd 1, 2, 3, 4, 5, 6 éves korban szükséges. Ami adott rendelőt illeti, a státuszvizsgálatokat ezentúl kizárólag az esedékes hónapban végzik. Az esedékességet megelőző hónap utolsó hetében emlékeztető e-mailt küldenek róla, hogy az ellátási területükön élő családok vegyék fel a kapcsolatot a védőnőikkel, a területen kívül élők esetében személyesen kell időpontot egyeztetni.

Az ügyeleti ellátásról

Végül az ügyeleti ellátásra vonatkozóan megemlíti, hogy országosan zajlik a gyermek alapellátási ügyelet átszervezése. (Náluk még a régi rend van érvényben). A különböző szakellátási (sebészet, fülészet, szemészet stb.) ügyeleteket illetően pedig a https://surgossegi.info/ honlapon lehet tájékozódni.

