Gyermekbetegségek - Mikor forduljunk orvoshoz?

Néha nehéz eldönteni főként egy kezdő szülőnek, hogy a gyermekével feltétlenül azonnal orvoshoz kell fordulni, vagy lehet várni néhány napot amíg magától is elmúlik a betegség. Fontos a tünetek pontos megfigyelése, hiszen ez segíthet a döntéshozatalban.

Láz - mire utalhat?

A láz a szervezet fertőzésekre adott normális reakciója, mégis a szülők talán ettől ijednek meg legjobban. Általánosságban elmondható, hogy pici csecsemővel magas láz esetén hamarabb kell orvoshoz fordulni.

Mire figyeljünk a lázcsillapításnál? Ne takarjuk be gyermekünket hatalmas takarókkal, mert az megakadályozza a szervezet hőleadását, ezáltal megakadályozza, hogy a gyermek láza lemenjen. Itassunk továbbá a kicsivel minél több folyadékot, és adjunk neki könnyű, inkább pépes ételt.



Nagyobb gyermeknél, akinél látszik, hogy az általános állapota jó, - egyértelmű hogy pl. náthás - lehet várni néhány napot, mert a legtöbb ilyen betegséget vírusok okozzák és házi szerekre is remekül gyógyulnak. Természetesen ha 2-3 nap alatt sem javul a betegség, mutassuk meg a gyermeket orvosnak. Lázról csak 38 °C felett beszélünk, az alatt csak hőemelkedésről. 38 °C-nál vagy afelett akkor ajánlott a lázcsillapítás, ha a gyermek közérzete rossz, fájdalomra panaszkodik, nagyon nyűgös, rosszul van.

Sürgősséggel kell viszont orvoshoz vinni a lázas gyermeket akkor, ha a bőrén kis kékes pöttyök vannak, hány, fejét fájlalja és a fej előrehajtásakor erős fájdalmat jelez, illetve ha még kutacsa van a gyermeknek és az elődomborodik, esetleg görcsroham jelentkezett. Ilyenkor súlyos betegségre van gyanú, azonnali vizsgálatra van szükség.

Köhögés - nátha, vagy más probléma?

Egy náthás gyermek köhöghet. Ha ez nem jár nehezített légzéssel, a gyermek szemmel láthatólag jó állapotú, nem köhög nagyon erősen, akkor váladékoldó és orrcsepp adása néhány nap alatt meg szokta szüntetni a panaszt.

Ha a gyermek nagyon sokat köhög, beteg benyomását kelti, rossz a színe, magas láza van, szemmel láthatólag légzészavarral küzd, akár belégzési, akár kilégzési nehezítettséget észlelünk, azonnal orvoshoz kell vinnünk.

Ha a köhögés kezdete előtt evett valamit, félrenyelésre van gyanú, amely sürgős beavatkozást tesz szükségessé. Ilyenkor is sürgősen orvosi segítséget kell kérnünk.

Hasfájás - milyen tünetekre figyeljünk?

Ugyan melyik gyermeknek nem fáj néha a hasa? De két hasfájás között különbséget kell és lehet tenni még szülőként is. A szokványos magától múló szélgörcs vagy túlevés miatti hasfájás természetesen nem igényel orvosi kivizsgálást.

De mindenképpen forduljunk orvoshoz, ha csecsemőnk hasa hirtelen igen erősen fájni kezd, majd ez néhány perc múlva oldódik, de periodikusan újra és újra jelentkezik. Két roham között a gyermek teljesen tünetmentes is lehet. Ilyenkor bélösszecsúszás állhat a háttérben, ami gyors beavatkozást tesz szükségessé.

Ha a gyermeknek ismert sérve van (bár ez nem kötelező), és ez hirtelen nagy fájdalom közepette megduzzad, kizáródott sérv a gyanú, ilyenkor is szakemberhez kell fordulni.

Nagyobb gyermekeknél gyakoribb az éles, jobb alhasi fájdalommal, kezdetben hányással is járó vakbélgyulladás. Ha ilyen panaszt észlelünk, szintén orvoshoz kell vinni a gyereket.

Fejfájás - látásromlás első tünete is lehet?

Sok gyermeknek fáj időnként a feje. Legtöbbször lázas betegségek kapcsán, vagy idősebbek időjárás változáskor, esetleg koncentrált figyelem estén panaszkodnak. Látásromlás első tünete is gyakran a fejfájás.

Mindenképpen orvoshoz kell mihamarabb vinnünk a gyermeket, ha a fájdalom nagyon erős, mindennapos, esetleg hányás kíséri, különösen ha ez reggel jelentkezik, vagy a gyermek viselkedése megváltozik, ill. mozgászavar kíséri. Egészen enyhe tünetek is feltűnhetnek a szülőnek.

Hasmenés, hányás - fontos a folyadékpótlás

Gyermekünk a hasmenés és/vagy hányás alkalmával sok folyadékot veszíthet el, és ez kiszáradáshoz vezethet. Ezért elsődlegesen fontos, hogy azt az ilyen panaszokkal küzdő gyermeket, akinél a megfelelő folyadékpótlás szájon át nem lehetséges kórházba kell vinni.

Ha a széklet, vagy netalán a hányadék vért is tartalmaz akkor is orvosi vizsgálatra van szükség.

Mivel a hasmenéssel nem csak folyadékot, hanem sókat is veszít a beteg gyermek, a szájon át történő folyadékpótlás rehidráló (víztartalmat visszaállító) oldatokkal történjen, ezeket a patikákban be lehet szerezni. Több napos hasmenéssel akkor is érdemes orvoshoz fordulni, he ez nem nagy fokú, mert az ok kiderítése fontos.

Tudatzavar, görcsroham

A tudatzavar bármilyen formája, még a legenyhébb is azonnali kivizsgálást igényel. Hasonlóan azonnali beavatkozást tesz szükségessé a görcsroham is.

Ezek azonban olyan riasztó tünetek, hogy a szülőknek is egyértelmű az orvoshoz fordulás.

Amennyiben már kivizsgált gyermekről van szó, pl. beállított epilepszia, a kezelőorvossal előzetesen megbeszélt gyógyszer adása javasolt.

Bőrszín-eltérések, kiütések

Az egészséges bőrszín nem lehet kékes vagy túlzottan sápadt. Ha a csecsemő vagy akár nagyobb gyermek bőre kékes árnyalatú, sürgősen orvoshoz kell menni, mert a gyermek akár életveszélyben is lehet. Szív vagy tüdőbetegség áll ilyenkor a háttérben.

A sápadtság vérszegénységre utal. Riasztó tünet a hirtelen kialakuló nagyfokú sápadtság, főleg ha ezzel együtt kékes foltok vagy apró tűszúrásnyi pirosas pöttyök is megjelennek a gyermeken.

Rovarcsípés okozhat súlyos allergiás reakciót, ezért ha a gyermek elsápad, izzadni kezd, elájul, azonnali orvosi segítségre van szükség.

Gyors testsúlyváltozás

Mind a hirtelen fogyás, mind a látszólag ok nélküli hízás jelezhet súlyos betegséget.

Cukorbetegség tünete lehet az, ha a gyermek nagyon sokat eszik, iszik és vizel, ezzel együtt fogy. Sürgős vizsgálatra van szükség.

De fogyással jár a pajzsmirigy túlműködése is, aminek a kezelése szintén nem várhat.

A sok táplálék bevitele miatti hízás természetesen nem sürgősségi kérdés. De akkor, amikor a gyermek súlya hirtelen megnő, arca felpüffed, vesebetegségre utalhat. Ilyenkor is mihamarabb vigyük orvoshoz.

A legtöbb szülő főként, ha már több csemete is van otthon, jól meg tudja ítélni azt, hogy mikor kell azonnali orvosi segítséget igénybe venni, ezért ez az összeállítás csak nagy vonalakban történő iránymutatásra szolgál.

Forrás: WEBBeteg

Orvos szerzőnk: Dr. Fáklya Mónika, gyermekgyógyász, endokrinológus